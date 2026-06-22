Hypersonic Missile: ध्वनीपेक्षा 5 पटीने वेगवान! जगातील सर्वात घातक ‘DF-17’ क्षेपणास्त्राचा पहिला VIDEO जारी; पाहा चीनचा थरारक सराव

China DF 17 hypersonic missile video : जागतिक महासत्ता बनण्याच्या शर्यतीत असलेल्या चीनने (China) आंतरराष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्रात खळबळ उडवून दिली आहे. चीनची अधिकृत सरकारी वाहिनी ‘सीसीटीव्ही’ने (CCTV) आपल्या सर्वात शक्तिशाली आणि आतापर्यंत अत्यंत गुप्त ठेवलेल्या ‘डोंगफेंग-१७’ म्हणजेच ‘डीएफ-१७’ (DF-17) हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्राच्या थेट प्रक्षेपणाचा व्हिडिओ पहिल्यांदाच सार्वजनिक केला आहे. संरक्षण वर्तुळात ‘कॅरियर किलर’ (Carrier Killer) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या घातक शस्त्राचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर अमेरिका, तैवान आणि युरोपीय देशांच्या संरक्षण तज्ञांमध्ये तातडीने चर्चा सुरू झाली आहे. चिनी रॉकेट फोर्सच्या ६० व्या वर्धापनदिनाचे औचित्य साधून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या फुटेजमध्ये गोबी वाळवंटातून (Gobi Desert) झालेले हे क्षेपणास्त्राचे प्रक्षेपण दाखवण्यात आले आहे.
या अधिकृत व्हिडिओमध्ये रस्त्याच्या कडेला तैनात असलेल्या एका फिरत्या मोबाईल लाँचर प्लॅटफॉर्मवरून डीएफ-१७ क्षेपणास्त्र आकाशात झेपावताना स्पष्टपणे दिसत आहे. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये बीजिंगमधील एका लष्करी संचलनादरम्यान हे क्षेपणास्त्र जगासमोर पहिल्यांदा आणले गेले होते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून हे क्षेपणास्त्र प्रत्यक्षात कसे काम करते, याचे प्रक्षेपण कसे होते, हे संपूर्ण जगासाठी एक मोठे गूढ बनले होते. चीनने हा व्हिडिओ अशा वेळी जारी केला आहे, जेव्हा दक्षिण चीन समुद्र आणि तैवानच्या सामुद्रधुनीमध्ये लष्करी तणाव अत्यंत टोकावर पोहोचला आहे. यामुळे हा केवळ एक सराव नसून अमेरिकेला दिलेला थेट राजनैतिक आणि लष्करी इशारा मानला जात आहे.
‘डीएफ-१७’ हे सामान्य बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आणि कैक पटींनी अधिक घातक आहे. तज्ञांच्या मते, या क्षेपणास्त्राचा वेग ताशी तब्बल १२,००० किलोमीटर एवढा प्रचंड आहे. हा वेग ध्वनीच्या वेगापेक्षा ५ पटींहून अधिक म्हणजेच ‘मॅक ५’ (Mach 5) पेक्षा जास्त आहे. एवढ्या वेगवान क्षेपणास्त्राचा वेध घेणे जगातील कोणत्याही अत्याधुनिक रडार यंत्रणेला सध्या तरी शक्य झालेले नाही. याशिवाय, या क्षेपणास्त्राचा मारा करण्याचा पल्ला १,८०० ते २,५०० किलोमीटरपर्यंत आहे, ज्यामुळे संपूर्ण तैवान आणि पॅसिफिक महासागरातील अमेरिकेचे महत्त्वाचे लष्करी तळ याच्या थेट टप्प्यात येतात.
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या क्षेपणास्त्राचे सर्वात मोठे आणि भीतीदायक वैशिष्ट्य म्हणजे याची हवेतच दिशा बदलण्याची क्षमता होय. पारंपारिक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे ही एका निश्चित परभ्रमण कक्षेमध्ये (Parabolic Path) प्रवास करतात, ज्यामुळे त्यांच्या मार्गाचा अंदाज लावून त्यांना हवेतच नष्ट करणे सोपे असते. परंतु, डीएफ-१७ हे हायपरसॉनिक ग्लाइड व्हेईकल (HGV) तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असल्याने ते वातावरणात प्रवेश केल्यानंतर अनपेक्षितपणे आपली दिशा आणि उंची बदलू शकते. यामुळे अमेरिकेची ‘थाड’ (THAAD) किंवा ‘पॅट्रियट’ (Patriot) सारखी प्रगत हवाई संरक्षण प्रणाली देखील याला शोधण्यात आणि पाडण्यात अपयशी ठरू शकते.
More DF17 launches and a better look at the RV. Interestingly they released the very first launch of these specific TELs which suggests the footage is quite old as expected from plarf. https://t.co/enBA7BavS2 pic.twitter.com/zdHutW75Yz — Hûrin (@Hurin92) June 20, 2026
credit – social media and Twitter
चिनी माध्यमांनी या व्हिडिओचे प्रसारण जाणीवपूर्वक अशा काळात केले आहे जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तैवानला मोठ्या प्रमाणावर आधुनिक शस्त्रास्त्रांची विक्री जाहीर केली आहे. जरी ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले असले की अमेरिका आपले सैन्य थेट तैवानमध्ये पाठवणार नाही, तरीही त्यांनी तैवानला लष्करीदृष्ट्या पूर्ण स्वावलंबी बनवण्याचे आश्वासन दिले आहे. अमेरिकेच्या या भूमिकेवर चीन कमालीचा संतापला असून त्यांनी अमेरिकन शस्त्र उत्पादक कंपन्यांवर कडक निर्बंधही लादले आहेत. अशा स्थितीत, डीएफ-१७ चा व्हिडिओ दाखवून चीनने अमेरिकेला थेट बजावले आहे की, जर अमेरिकेची विमानवाहू युद्धजहाजे (Aircraft Carriers) तैवानच्या मदतीसाठी पुढे आली, तर चीन त्यांना समुद्रातच बुडवून टाकण्यास सक्षम आहे.
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हा व्हिडिओ जारी करण्यामागे चीनचे अंतर्गत राजकारण आणि लष्कराची प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न देखील दडला आहे. ‘डीएफ-१७’ हे पीएलए रॉकेट दलाचे (PLA Rocket Force) मुख्य हृदय मानले जाते. परंतु, काही वर्षांपूर्वी या दलामध्ये अब्जावधी रुपयांचा गंभीर भ्रष्टाचार उघडकीस आला होता. या घोटाळ्यानंतर चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी रॉकेट फोर्सच्या प्रमुखासह अनेक वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी बडतर्फ करून तुरुंगात धाडले होते. त्यामुळे या दलाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. आता या प्रक्षेपणाचा यशस्वी व्हिडिओ दाखवून चीनला आपल्या देशांतर्गत जनतेला आणि जगाला हे पटवून द्यायचे आहे की, अंतर्गत उलथापालथीनंतरही चीनचे क्षेपणास्त्र दल पूर्णपणे सज्ज आणि अजेय आहे.