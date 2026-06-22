सोमवार, 22 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • China Df 17 Hypersonic Missile First Video Launched Carrier Killer Us Taiwan Threat

Hypersonic Missile: ध्वनीपेक्षा 5 पटीने वेगवान! जगातील सर्वात घातक ‘DF-17’ क्षेपणास्त्राचा पहिला VIDEO जारी; पाहा चीनचा थरारक सराव

Updated On: Jun 22, 2026 | 02:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

चीनच्या सरकारी वृत्तसंस्था सीसीटीव्हीने डीएफ-१७ क्षेपणास्त्र प्रक्षेपणाचा एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे. या व्हिडिओमध्ये डीएफ-१७ क्षेपणास्त्र एका क्षेपणास्त्र प्रक्षेपक प्लॅटफॉर्मवरून उड्डाण करताना दिसत आहे.

china df 17 hypersonic missile first video launched carrier killer us taiwan threat

Hypersonic Missile: ध्वनीपेक्षा ५ पटीने वेगवान! जगातील सर्वात घातक 'DF-17' क्षेपणास्त्राचा पहिला VIDEO जारी; पाहा चीनचा थरारक सराव ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पहिला अधिकृत व्हिडिओ जारी
  • विमानवाहू जहाजांचा काळ
  • अमेरिका आणि तैवानला इशारा

China DF 17 hypersonic missile video : जागतिक महासत्ता बनण्याच्या शर्यतीत असलेल्या चीनने (China) आंतरराष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्रात खळबळ उडवून दिली आहे. चीनची अधिकृत सरकारी वाहिनी ‘सीसीटीव्ही’ने (CCTV) आपल्या सर्वात शक्तिशाली आणि आतापर्यंत अत्यंत गुप्त ठेवलेल्या ‘डोंगफेंग-१७’ म्हणजेच ‘डीएफ-१७’ (DF-17) हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्राच्या थेट प्रक्षेपणाचा व्हिडिओ पहिल्यांदाच सार्वजनिक केला आहे. संरक्षण वर्तुळात ‘कॅरियर किलर’ (Carrier Killer) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या घातक शस्त्राचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर अमेरिका, तैवान आणि युरोपीय देशांच्या संरक्षण तज्ञांमध्ये तातडीने चर्चा सुरू झाली आहे. चिनी रॉकेट फोर्सच्या ६० व्या वर्धापनदिनाचे औचित्य साधून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या फुटेजमध्ये गोबी वाळवंटातून (Gobi Desert) झालेले हे क्षेपणास्त्राचे प्रक्षेपण दाखवण्यात आले आहे.

या अधिकृत व्हिडिओमध्ये रस्त्याच्या कडेला तैनात असलेल्या एका फिरत्या मोबाईल लाँचर प्लॅटफॉर्मवरून डीएफ-१७ क्षेपणास्त्र आकाशात झेपावताना स्पष्टपणे दिसत आहे. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये बीजिंगमधील एका लष्करी संचलनादरम्यान हे क्षेपणास्त्र जगासमोर पहिल्यांदा आणले गेले होते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून हे क्षेपणास्त्र प्रत्यक्षात कसे काम करते, याचे प्रक्षेपण कसे होते, हे संपूर्ण जगासाठी एक मोठे गूढ बनले होते. चीनने हा व्हिडिओ अशा वेळी जारी केला आहे, जेव्हा दक्षिण चीन समुद्र आणि तैवानच्या सामुद्रधुनीमध्ये लष्करी तणाव अत्यंत टोकावर पोहोचला आहे. यामुळे हा केवळ एक सराव नसून अमेरिकेला दिलेला थेट राजनैतिक आणि लष्करी इशारा मानला जात आहे.

DF-17 हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र नक्की किती धोकादायक आहे?

‘डीएफ-१७’ हे सामान्य बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आणि कैक पटींनी अधिक घातक आहे. तज्ञांच्या मते, या क्षेपणास्त्राचा वेग ताशी तब्बल १२,००० किलोमीटर एवढा प्रचंड आहे. हा वेग ध्वनीच्या वेगापेक्षा ५ पटींहून अधिक म्हणजेच ‘मॅक ५’ (Mach 5) पेक्षा जास्त आहे. एवढ्या वेगवान क्षेपणास्त्राचा वेध घेणे जगातील कोणत्याही अत्याधुनिक रडार यंत्रणेला सध्या तरी शक्य झालेले नाही. याशिवाय, या क्षेपणास्त्राचा मारा करण्याचा पल्ला १,८०० ते २,५०० किलोमीटरपर्यंत आहे, ज्यामुळे संपूर्ण तैवान आणि पॅसिफिक महासागरातील अमेरिकेचे महत्त्वाचे लष्करी तळ याच्या थेट टप्प्यात येतात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : BGB Bangladesh: पश्चिम बंगाल सरकारच्या ‘त्या’ अ‍ॅक्शनमुळे बांगलादेश बिथरला; 4,800 घुसखोरांमुळे सीमेवर युद्धसदृश परिस्थिती

या क्षेपणास्त्राचे सर्वात मोठे आणि भीतीदायक वैशिष्ट्य म्हणजे याची हवेतच दिशा बदलण्याची क्षमता होय. पारंपारिक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे ही एका निश्चित परभ्रमण कक्षेमध्ये (Parabolic Path) प्रवास करतात, ज्यामुळे त्यांच्या मार्गाचा अंदाज लावून त्यांना हवेतच नष्ट करणे सोपे असते. परंतु, डीएफ-१७ हे हायपरसॉनिक ग्लाइड व्हेईकल (HGV) तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असल्याने ते वातावरणात प्रवेश केल्यानंतर अनपेक्षितपणे आपली दिशा आणि उंची बदलू शकते. यामुळे अमेरिकेची ‘थाड’ (THAAD) किंवा ‘पॅट्रियट’ (Patriot) सारखी प्रगत हवाई संरक्षण प्रणाली देखील याला शोधण्यात आणि पाडण्यात अपयशी ठरू शकते.

credit – social media and Twitter

अमेरिका आणि तैवानला चीनचा थेट संदेश

चिनी माध्यमांनी या व्हिडिओचे प्रसारण जाणीवपूर्वक अशा काळात केले आहे जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तैवानला मोठ्या प्रमाणावर आधुनिक शस्त्रास्त्रांची विक्री जाहीर केली आहे. जरी ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले असले की अमेरिका आपले सैन्य थेट तैवानमध्ये पाठवणार नाही, तरीही त्यांनी तैवानला लष्करीदृष्ट्या पूर्ण स्वावलंबी बनवण्याचे आश्वासन दिले आहे. अमेरिकेच्या या भूमिकेवर चीन कमालीचा संतापला असून त्यांनी अमेरिकन शस्त्र उत्पादक कंपन्यांवर कडक निर्बंधही लादले आहेत. अशा स्थितीत, डीएफ-१७ चा व्हिडिओ दाखवून चीनने अमेरिकेला थेट बजावले आहे की, जर अमेरिकेची विमानवाहू युद्धजहाजे (Aircraft Carriers) तैवानच्या मदतीसाठी पुढे आली, तर चीन त्यांना समुद्रातच बुडवून टाकण्यास सक्षम आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran Peace Talks: शांतता चर्चेला इराणने का दिले ‘Minab 168’ नाव? ट्रम्प यांच्या एका धमकीने स्वित्झर्लंड बैठकीत वातावरण तापले

भ्रष्टाचाराच्या डागांनंतर रॉकेट फोर्सचे पुनरुत्थान

हा व्हिडिओ जारी करण्यामागे चीनचे अंतर्गत राजकारण आणि लष्कराची प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न देखील दडला आहे. ‘डीएफ-१७’ हे पीएलए रॉकेट दलाचे (PLA Rocket Force) मुख्य हृदय मानले जाते. परंतु, काही वर्षांपूर्वी या दलामध्ये अब्जावधी रुपयांचा गंभीर भ्रष्टाचार उघडकीस आला होता. या घोटाळ्यानंतर चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी रॉकेट फोर्सच्या प्रमुखासह अनेक वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी बडतर्फ करून तुरुंगात धाडले होते. त्यामुळे या दलाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. आता या प्रक्षेपणाचा यशस्वी व्हिडिओ दाखवून चीनला आपल्या देशांतर्गत जनतेला आणि जगाला हे पटवून द्यायचे आहे की, अंतर्गत उलथापालथीनंतरही चीनचे क्षेपणास्त्र दल पूर्णपणे सज्ज आणि अजेय आहे.

Web Title: China df 17 hypersonic missile first video launched carrier killer us taiwan threat

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 22, 2026 | 02:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चमचमत्या शहरांमागे इतकी घाण? हाय-टेक चीनचं ‘ते’ धक्कादायक वास्तव जगासमोर, VIRAL VIDEO मुळे खळबळ
1

चमचमत्या शहरांमागे इतकी घाण? हाय-टेक चीनचं ‘ते’ धक्कादायक वास्तव जगासमोर, VIRAL VIDEO मुळे खळबळ

झटका आला अन् एका सेकंदात गेला जीव! जिममध्ये वर्कआउट करताना काॅन्टेबलचा मृत्यू; घटनेचा चित्तथरारक Video Viral
2

झटका आला अन् एका सेकंदात गेला जीव! जिममध्ये वर्कआउट करताना काॅन्टेबलचा मृत्यू; घटनेचा चित्तथरारक Video Viral

समोसाही गद्दार निघाला…? व्हिडिओत पदार्थाची सत्यता पाहून यूजर्सना बसला धक्का, नक्की काय घडलं ते जाणून घ्या
3

समोसाही गद्दार निघाला…? व्हिडिओत पदार्थाची सत्यता पाहून यूजर्सना बसला धक्का, नक्की काय घडलं ते जाणून घ्या

मुस्लिम आहे तर पाकिस्तानी झालो का? पोलिस अधिकाऱ्यांसमोर तरुणाचा चढला पारा, म्हणाला भारतीय सैन्यात… Video Viral
4

मुस्लिम आहे तर पाकिस्तानी झालो का? पोलिस अधिकाऱ्यांसमोर तरुणाचा चढला पारा, म्हणाला भारतीय सैन्यात… Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Hypersonic Missile: ध्वनीपेक्षा 5 पटीने वेगवान! जगातील सर्वात घातक ‘DF-17’ क्षेपणास्त्राचा पहिला VIDEO जारी; पाहा चीनचा थरारक सराव

Hypersonic Missile: ध्वनीपेक्षा 5 पटीने वेगवान! जगातील सर्वात घातक ‘DF-17’ क्षेपणास्त्राचा पहिला VIDEO जारी; पाहा चीनचा थरारक सराव

Jun 22, 2026 | 02:45 PM
Raigad News: महाडकरांना मोठा दिलासा! पावसाच्या सरींनी बदललं वातावरण; उकाड्याने हैराण नागरिकांना दिलासा

Raigad News: महाडकरांना मोठा दिलासा! पावसाच्या सरींनी बदललं वातावरण; उकाड्याने हैराण नागरिकांना दिलासा

Jun 22, 2026 | 02:44 PM
Vat Purnima 2026: 28 की 29 कधी आहे वटपौर्णिमा, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Vat Purnima 2026: 28 की 29 कधी आहे वटपौर्णिमा, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Jun 22, 2026 | 02:40 PM
India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका यांच्यातील डीलमध्ये काय? आली मोठी अपडेट! लवकरच होऊ शकते फायनल

India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका यांच्यातील डीलमध्ये काय? आली मोठी अपडेट! लवकरच होऊ शकते फायनल

Jun 22, 2026 | 02:37 PM
Keir Starmer Resignation : ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांचा अखेर राजीनामा; अंतर्गत दबाव की आणखी काही?

Keir Starmer Resignation : ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांचा अखेर राजीनामा; अंतर्गत दबाव की आणखी काही?

Jun 22, 2026 | 02:35 PM
Strait of Hormuz: होर्मुज स्ट्रेटमध्ये तणाव असतानाच भारतासाठी गूड न्यूज! ३ महाकाय ऑइल टँकर्स सुखरूप रवाना; पाहा किती लागतं इंधन?

Strait of Hormuz: होर्मुज स्ट्रेटमध्ये तणाव असतानाच भारतासाठी गूड न्यूज! ३ महाकाय ऑइल टँकर्स सुखरूप रवाना; पाहा किती लागतं इंधन?

Jun 22, 2026 | 02:28 PM
पतीने पत्नीला गुंगीचे औषध पाजून मित्राजवळ सोडले, नंतर हॉटेलमध्ये…; छत्रपती संभाजीनगरमधील संतापजनक प्रकार

पतीने पत्नीला गुंगीचे औषध पाजून मित्राजवळ सोडले, नंतर हॉटेलमध्ये…; छत्रपती संभाजीनगरमधील संतापजनक प्रकार

Jun 22, 2026 | 02:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा