Global Power: कमी लोकसंख्या आणि भूभाग, पण प्रचंड प्रभाव; जगातील ‘असे’ 10 देश जे आहेत त्यांच्या आकारापेक्षा अधिक शक्तिशाली

Most powerful small countries in the world 2026 : जागतिक नकाशावर नजर टाकली तर आपल्याला रशिया, अमेरिका किंवा चीनसारखे अथांग क्षेत्रफळ असलेले महाकाय देश सहज दिसतात. कोणत्याही देशाचे सामर्थ्य त्याच्या अफाट भूभागावरून किंवा कोट्यवधींच्या लोकसंख्येवरून ठरते, असा एक सर्वसामान्य समज आहे. परंतु, आधुनिक २१ व्या शतकातील जागतिक राजकारण, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि जागतिक वित्त क्षेत्रावर (Global Finance) नजर टाकल्यास हा समज पूर्णपणे खोटा ठरतो. आज जगात असे अनेक छोटे देश अस्तित्वात आहेत, ज्यांची एकूण लोकसंख्या भारताच्या एखाद्या मोठ्या शहराएवढी किंवा क्षेत्रफळ एखाद्या जिल्ह्याएवढे आहे. मात्र, तरीही जागतिक अर्थव्यवस्थेची चक्रे फिरवण्याची ताकद या देशांमध्ये आहे. सिंगापूर, कतार, संयुक्त अरब अमिरात, स्वित्झर्लंड आणि इस्रायल यांसारख्या देशांनी आपल्या अद्भूत रणनीतीच्या बळावर जागतिक स्तरावर एक अभूतपूर्व आणि अढळ स्थान निर्माण केले आहे.
भौगोलिक मर्यादांना आपल्या प्रगतीच्या आड येऊ न देता, या देशांनी केवळ आर्थिक समृद्धीच मिळवली नाही, तर आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत (Global Diplomacy) स्वतःला अपरिहार्य बनवले आहे. आज महासत्तांनाही अनेक महत्त्वाच्या जागतिक निर्णयांसाठी या देशांच्या दारात यावे लागते. या लहान परंतु अत्यंत प्रभावी देशांच्या यशामागे आणि त्यांच्या अफाट सामर्थ्यामागे नेमकी कोणती गुपिते दडलेली आहेत, याचा सविस्तर आढावा घेणारा हा विशेष वृत्तांत:
केवळ ७३५ चौरस किलोमीटरचे अत्यंत छोटे क्षेत्रफळ आणि अवघी ५६ लाख लोकसंख्या असलेल्या सिंगापूरने जागतिक व्यापारात जे स्थान मिळवले आहे, ते थक्क करणारे आहे. १९६५ मध्ये जेव्हा सिंगापूर स्वतंत्र झाला, तेव्हा येथील दरडोई उत्पन्न ५०० डॉलर्सपेक्षा कमी होते आणि या देशाचे भविष्य अंधारात वाटत होते. मात्र, आज आशियातील गुंतवणूक, बँकिंग आणि लॉजिस्टिक्ससाठी सिंगापूर हे जगातील सर्वात महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) ताज्या आकडेवारीनुसार, सिंगापूरचा जीडीपी (GDP) सुमारे ६५९ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला असून येथील दरडोई उत्पन्न जगातील सर्वाधिक म्हणजेच १ लाख ७ हजार डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. सिंगापूरचे बंदर हे जगातील सर्वात व्यस्त बंदरांपैकी एक असून, गेल्या वर्षात या बंदराने ४१.१ दशलक्षपेक्षा जास्त कंटेनर हाताळून जागतिक पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) आपले नियंत्रण सिद्ध केले आहे.
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सुमारे ३१ लाख लोकसंख्या आणि ११,५८१ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेला कतार हा मध्य पूर्वेतील एक छोटा द्वीपकल्प आहे. परंतु, ऊर्जा क्षेत्रात या देशाचा दबदबा प्रचंड आहे. कतारकडे जगातील तिसरा सर्वात मोठा नैसर्गिक वायूचा साठा असून, हा देश एलएनजी (द्रवीकृत नैसर्गिक वायू) चा जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) अंदाजानुसार, येथील पीपीपी (PPP) आधारित दरडोई उत्पन्न १ लाख २६ हजार डॉलर्सच्या पुढे गेले आहे. कतार इन्व्हेस्टमेंट ऑथॉरिटीकडे (QIA) तब्बल ४५० अब्ज डॉलर्सची संपत्ती असून, याद्वारे त्यांनी जगभरातील नामवंत कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. केवळ पैशाच्या जोरावरच नव्हे, तर अमेरिका-इराण, इस्रायल-हमास आणि रशिया-युक्रेन यांसारख्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि हिंसक आंतरराष्ट्रीय विवादांमध्ये मध्यस्थीची भूमिका बजावून कतारने आपली राजनैतिक ताकद जगाला दाखवून दिली आहे.
सुमारे १ कोटी लोकसंख्या असलेल्या संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) स्वतःला केवळ तेलापुरते मर्यादित न ठेवता आपली अर्थव्यवस्था पूर्णपणे बदलून टाकली आहे. आज युएईच्या जीडीपीपैकी ७०% पेक्षा जास्त वाटा तेल-व्यतिरिक्त इतर क्षेत्रांमधून येतो, जे त्यांच्या आर्थिक नियोजनाचे मोठे यश आहे. दुबईचे ‘जेबेल अली’ बंदर हे मध्य पूर्वेतील सर्वात मोठे बंदर असून, व्यापाराचे जागतिक केंद्र आहे. याशिवाय, अबू धाबीचा सार्वभौम गुंतवणूक निधी (Sovereign Wealth Fund) अंदाजे $१.७ ट्रिलियन किमतीच्या अफाट मालमत्तेचे व्यवस्थापन करतो. हा निधी नेदरलँड्स आणि स्वित्झर्लंड यांसारख्या प्रगत देशांच्या एकत्रित अर्थव्यवस्थेपेक्षाही मोठा आहे. पर्यटन, रिअल इस्टेट आणि तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीमुळे युएई आज जागतिक व्यापाराचा अनभिषिक्त सम्राट बनला आहे.
अंदाजे ८.८ दशलक्ष लोकसंख्या असलेला स्वित्झर्लंड हा देश त्याच्या निसर्गरम्य सौंदर्यासोबतच जगातील सर्वात मजबूत आणि विश्वासार्ह अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखला जातो. स्वित्झर्लंडचा जीडीपी $९०५ अब्ज डॉलर्सच्या घरात आहे. रोश (Roche) आणि नोव्हार्टिस (Novartis) सारख्या येथील बलाढ्य औषधनिर्माण कंपन्या संपूर्ण जगाची आरोग्य व्यवस्था नियंत्रित करतात. याव्यतिरिक्त, स्वित्झर्लंड जगातील अंदाजे ७०% सोन्यावर प्रक्रिया (Gold Refining) करतो आणि दरवर्षी $२५ अब्ज किमतीच्या आलिशान घड्याळांची जगभरात निर्यात करतो. जागतिक बौद्धिक संपदा संघटनेच्या (WIPO) जागतिक नवोपक्रम निर्देशांकात (Global Innovation Index) स्वित्झर्लंडने सलग १४ व्यांदा जगात अव्वल स्थान पटकावले आहे. त्यांच्या ऐतिहासिक ‘तटस्थ परराष्ट्र धोरणामुळे’ (Neutral Foreign Policy) ते जगातील सर्वात मोठे राजनैतिक केंद्र बनले असून, सध्या हा देश अमेरिका-इराणमधील अत्यंत संवेदनशील शांतता चर्चेचे यजमानपद भूषवत आहे.
चारी बाजूंनी शत्रू देशांनी वेढलेला आणि केवळ ९.३ दशलक्ष लोकसंख्या असलेला इस्रायल हा देश आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रात जागतिक महाशक्ती मानला जातो. इस्रायलच्या एकूण जीडीपीपैकी तब्बल २०% वाटा हा केवळ तंत्रज्ञान (Technology Sector) क्षेत्राचा आहे. हा देश आपल्या जीडीपीच्या ६% पेक्षा जास्त हिस्सा केवळ संशोधन आणि विकासावर (R&D) खर्च करतो, जे जगात सर्वाधिक आहे. येथील स्टार्टअप कंपन्यांनी अब्जावधी डॉलर्सची परदेशी गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. संरक्षण तंत्रज्ञानामध्ये इस्रायल इतका प्रगत आहे की, जगातील अनेक मोठे देश त्यांच्याकडून संरक्षण प्रणाली खरेदी करतात. गेल्या वर्षात इस्रायलची संरक्षण निर्यात $१४.८ अब्ज डॉलर्सच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली होती.
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नेदरलँड्स हा युरोपमधील भौगोलिकदृष्ट्या लहान देश असला तरी तो युरोपीय महासंघाचा व्यापारी कणा आहे. नेदरलँड्सचे ‘रॉटरडॅम बंदर’ हे संपूर्ण युरोपमधील सर्वात मोठे आणि आधुनिक बंदर मानले जाते, जिथून अब्जावधी डॉलर्सचा व्यापार चालतो. शेल (Shell), फिलिप्स (Philips) आणि एएसएमएल (ASML) सारख्या जागतिक पातळीवरील दिग्गज कंपन्यांची मुख्यालये येथे आहेत. विशेषतः, ‘ASML’ ही जगातील एकमेव अशी कंपनी आहे जी अत्याधुनिक मायक्रोचिप बनवण्यासाठी आवश्यक असणारी लिथोग्राफी यंत्रे तयार करते. या कंपनीशिवाय जगातील स्मार्टफोन आणि कॉम्प्युटर उद्योग एका दिवसात ठप्प होऊ शकतो, यावरून त्यांच्या जागतिक प्रभावाची कल्पना येते.
केवळ ६.७ लाख लोकसंख्या आणि अगदी लहान भूभाग असलेला लक्झेंबर्ग हा देश दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत जगातील सर्वात श्रीमंत देशांच्या यादीत अग्रस्थानी आहे. येथील दरडोई उत्पन्न तब्बल $१ लाख ३५ हजार डॉलर्स एवढे प्रचंड आहे. लक्झेंबर्ग हे युरोपमधील सर्वात मोठे आणि सुरक्षित गुंतवणूक केंद्र (Investment Hub) मानले जाते. जगभरातील हजारो वित्तीय संस्था, बँका आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक निधी यांनी आपली कार्यालये येथे थाटली असून, या छोट्या देशातून संपूर्ण युरोपच्या संपत्तीचे नियंत्रण केले जाते.
अतिशय शांत, निसर्गरम्य आणि ५.४ दशलक्ष लोकसंख्या असलेला नॉर्वे हा देश ऊर्जा क्षेत्रात युरोपचा सर्वात मोठा आधार आहे. नॉर्वे दररोज अंदाजे ४ दशलक्ष बॅरल तेलाचे उत्पादन करतो, जे त्यांच्या एकूण निर्याती पैकी ६०% पेक्षा जास्त आहे. नॉर्वेचे सर्वात मोठे सामर्थ्य म्हणजे त्यांचा ‘गव्हर्नमेंट पेन्शन फंड ग्लोबल’ (Government Pension Fund Global) हा होय. या सार्वभौम निधीकडे $१.७ ट्रिलियन पेक्षा जास्त संपत्ती असून हा जगातील सर्वात मोठा सरकारी गुंतवणूक निधी आहे. हा निधी जगातील ९,००० पेक्षा जास्त कंपन्यांमधील शेअर्सवर नियंत्रण ठेवतो, म्हणजेच जगातील प्रत्येक प्रमुख कंपनीत नॉर्वेचा हिस्सा आहे.
अंदाजे २३ दशलक्ष लोकसंख्या असलेला तैवान हा देश सध्या जागतिक राजकारणाच्या आणि अर्थकारणाच्या केंद्रस्थानी आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे ‘सेमीकंडक्टर चिप्स’ (Semiconductor Chips) होय. तैवानची ‘TSMC’ ही कंपनी जगातील ६०% पेक्षा जास्त आणि प्रगत तंत्रज्ञानासाठी लागणाऱ्या ९०% पेक्षा जास्त मायक्रोचिपचे उत्पादन एकटी करते. आज आपण वापरत असलेले सर्व स्मार्टफोन, कॉम्प्युटर, विमाने, कार आणि अगदी अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सिस्टीम पूर्णपणे तैवानच्या चिप्सवर अवलंबून आहेत. जर चीनने तैवानवर ताबा मिळवला, तर संपूर्ण जगाची टेक-इंडस्ट्री कोलमडून पडेल, म्हणूनच अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य देश तैवानच्या संरक्षणासाठी नेहमी तत्पर असतात.
सुमारे १२ दशलक्ष लोकसंख्या असलेले बेल्जियम हे भौगोलिकदृष्ट्या लहान असले तरी त्याला युरोपचे राजकीय हृदय म्हटले जाते. बेल्जियमची राजधानी ‘ब्रसेल्स’ येथे युरोपीय युनियन (EU) आणि नाटो (NATO) सारख्या जगातील सर्वात शक्तिशाली राजकीय आणि लष्करी संघटनांचे मुख्य मुख्यालय आहे. यामुळे जगातील सर्व मोठे राजनैतिक निर्णय याच भूमीवरून घेतले जातात. याशिवाय बेल्जियममधील ‘अँटवर्प’ (Antwerp) हे शहर जगातील सर्वात मोठे हिऱ्यांचे व्यापार केंद्र (Diamond Trading Hub) आहे, जिथे जगभरातील ८०% पेक्षा जास्त कच्च्या हिऱ्यांवर प्रक्रिया आणि व्यापार केला जातो.