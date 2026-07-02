World Sports Journalists Day: मैदानावरील थरार शब्दांत मांडणाऱ्यांचा उत्सव; जाणून घ्या या खास दिवसाचा इतिहास आणि महत्त्व

World Sports Journalists Day 2 July 2026 : जेव्हा मैदानावर एखादा खेळाडू इतिहास घडवतो, जेव्हा एखादा संघ शेवटच्या चेंडूवर थरारक विजय मिळवतो, किंवा एखाद्या खेळाडूचा संघर्ष डोळ्यात पाणी आणतो, तेव्हा या सर्व भावना आणि रोमांच आपल्यापर्यंत पोहोचवणारा एक महत्त्वाचा दुवा असतो – तो म्हणजे ‘क्रीडा पत्रकार’ (Sports Journalist). ऊन, वारा, पाऊस यांची पर्वा न करता मैदानावर तासन् तास उभे राहून क्रीडा जगतातील प्रत्येक अचूक घडामोड प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या या पत्रकारांचा सन्मान करण्यासाठी दरवर्षी २ जुलै रोजी जगभरात ‘जागतिक क्रीडा पत्रकार दिन’ (World Sports Journalists Day) साजरा केला जातो. हा दिवस खेळाच्या पडद्यामागे काम करणाऱ्या त्या शक्तिशाली आवाजाचा गौरव करण्याचा दिवस आहे.
या दिवसाचा इतिहास अत्यंत रंजक आहे. १९२४ मध्ये पॅरिस ऑलिम्पिक दरम्यान ‘आंतरराष्ट्रीय क्रीडा पत्रकार संघटना’ म्हणजेच ‘AIPS’ (International Sports Press Association) ची स्थापना करण्यात आली होती. पुढे जाऊन या संघटनेच्या स्थापनेचा वर्धापनदिन साजरा करण्यासाठी आणि जगभरातील क्रीडा पत्रकारांच्या कामाला अधिकृत मान्यता देण्यासाठी १९९४ मध्ये पहिल्यांदा ‘जागतिक क्रीडा पत्रकार दिन’ साजरा करण्याची घोषणा करण्यात आली. तेव्हापासून दरवर्षी २ जुलै हा दिवस क्रीडा पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील एक मैलाचा दगड मानला जातो.
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आजच्या डिजिटल युगात क्रीडा पत्रकारितेचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणावर बदलले आहे. ही पत्रकारिता केवळ मैदानातील धावत्या स्कोअरपुरती (Live Score) किंवा कोण जिंकले आणि कोण हरले, एवढ्यापुरती मुळीच मर्यादित राहिलेली नाही. त्या पलीकडे जाऊन खेळाडूंची अफाट मेहनत, त्यांचा कौटुंबिक आणि आर्थिक संघर्ष, आणि त्यांनी मिळवलेले यश समाजासमोर आणण्याचे अत्यंत जबाबदार काम क्रीडा पत्रकार करतात. मैदानाबाहेर घडणाऱ्या घडामोडी, खेळाडूंचे वैयक्तिक आयुष्य आणि त्यांच्यातील खिलाडूवृत्ती (Sportsmanship) यांचे दर्शन केवळ या पत्रकारांमुळेच सामान्य क्रीडाप्रेमींना घडते.
याशिवाय, क्रीडा पत्रकार हे खेळामध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी एक प्रकारे पहारेकऱ्याचे (Watchdog) काम करतात. खेळांमधील भ्रष्टाचार, मॅच फिक्सिंग, डोपिंग (डार्क साईड ऑफ स्पोर्ट्स) यांसारख्या गंभीर गोष्टींवर प्रकाश टाकून खेळाचे पावित्र्य टिकवून ठेवण्यात क्रीडा पत्रकारांचे योगदान अमूल्य आहे. ते प्रेक्षकांना केवळ मनोरंजक माहितीच देत नाहीत, तर निष्पक्ष आणि अचूक विश्लेषण देखील पुरवतात, ज्यामुळे क्रीडा जगतात सुसूत्रता राहते.
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२ जुलै रोजी जागतिक क्रीडा पत्रकार दिनानिमित्त जगभरातील विविध क्रीडा संघटना, माध्यम संस्था आणि प्रेस क्लब द्वारे अनेक विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. यामध्ये क्रीडा पत्रकारितेसमोरील आव्हाने, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर आणि डिजिटल माध्यमांचे महत्त्व या विषयांवर विशेष परिसंवाद (Seminars) आणि चर्चासत्रे घेतली जातात. तसेच, वर्षभरात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ज्येष्ठ आणि तरुण क्रीडा पत्रकारांचा विविध पुरस्कार देऊन गौरव केला जातो. हा दिवस आपल्याला जाणीव करून देतो की, खेळाडू जितके महत्त्वाचे आहेत, तितकेच खेळाला जिवंत ठेवणारे हे पत्रकारही आदरास पात्र आहेत.