इंग्लंडची धक्कादायक रणनीती; विजयासाठी व्हायग्रा वापरण्याची परवानगी? WADA चे नियम काय?

IND vs ENG ODI Series: जो रूटचे कमबॅक, फिल सॉल्टला डच्चू! भारताविरुद्धच्या वनडेसाठी इंग्लंडचा संघ जाहीर; हॅरी ब्रूककडे कर्णधारपद
इंग्लंडचा संघ ४ जुलै रोजी मेक्सिको सिटीच्या ऐतिहासिक एस्तादियो अझ्टेका स्टेडियमवर मेक्सिकोशी भिडणार आहे. हे स्टेडियम समुद्रसपाटीपासून अंदाजे ७,३५० फूट (सुमारे २,२४० मीटर) उंचीवर आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या उंचीवरील कमी ऑक्सिजन पातळीमुळे खेळाडूंना थकवा, श्वास घेण्यास त्रास आणि उंचीमुळे होणारा आजार (अॅल्टिट्यूड सिकनेस) जाणवू शकतो.या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी, इंग्लंडच्या खेळाडूंना गरज पडल्यास व्हायग्रा ( Vigra, Sildenafil ) वापरण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. परंतु, याचा उद्देश कोणताही अयोग्य क्रीडा फायदा मिळवणे हा नसून, जास्त उंचीमुळे निर्माण होणाऱ्या शारीरिक आजाराचा प्रभाव कमी करणे हा आहे.
व्हायग्रामध्ये सिल्डेनाफिल नावाचा एक पदार्थ असतो, जो आपल्या रक्तवाहिन्या रुंद करून रक्तप्रवाह सुधारतो. याच गुणधर्मामुळे, शास्त्रज्ञ हे तपासत आहेत की, जास्त उंचीवर प्रवास करणाऱ्या लोकांना याचा फायदा होऊ शकतो का, जिथे हवेतील ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी असते.
जागतिक उत्तेजक द्रव्य विरोधी संस्थेने (WADA) व्हायग्राला (Sildenafil ) प्रतिबंधित पदार्थांच्या यादीत टाकलेले नाही. त्यामुळे, खेळाडू स्पर्धेदरम्यान वैद्यकीय कारणांसाठी त्याचा वापर करू शकतात. वाडाने या औषधावर अनेक अभ्यास केले आहेत. या अभ्यासांमधून असे दिसून आले आहे की, समुद्रसपाटीवर किंवा सामान्य उंचीवर या औषधामुळे कामगिरीत कोणताही लक्षणीय किंवा अयोग्य फायदा मिळत नाही. त्यामुळे, उत्तेजक-विरोधी नियमांनुसार हे एक पूर्णपणे कायदेशीर औषध मानले जाते.
इंग्लंडचे खेळाडू व्हायग्रा घेणार असल्याची अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. अहवालांनुसार, गरज पडल्यास हा एक वैध वैद्यकीय पर्याय उपलब्ध आहे. उंचीच्या परिणामांची तीव्रता कमी करण्यासाठी संघ व्यवस्थापन विविध उपाययोजनांचा विचार करत आहे.
३२ संघांच्या फेरीत इंग्लंडने डीआर काँगोला २-१ ने हरवले, पण हा विजय सोपा नव्हता. कर्णधार हॅरी केनने सामन्याच्या शेवटच्या क्षणी दोन गोल करून संघाला पराभवापासून वाचवले. या विश्वचषकात अनेक मोठे अनपेक्षित निकाल लागले आहेत, त्यामुळे मेक्सिकोविरुद्ध इंग्लंडला सर्वोत्तम कामगिरी करावी लागेल.
मेक्सिको संघाने चालू विश्वचषकातील आपले सर्व चारही सामने जिंकले आहेत. या स्टेडियमवर खेळलेल्या ८९ सामन्यांमध्ये मेक्सिकोला केवळ दोनदाच पराभव पत्करावा लागला आहे. विशेष म्हणजे, त्यांचा शेवटचा पराभव २०१३ मध्ये झाला होता. याचा अर्थ, इंग्लंडला केवळ एका बलाढ्य प्रतिस्पर्ध्यालाच नव्हे, तर उंची आणि घरच्या मैदानाची परिस्थिती यांसारख्या आव्हानांनाही सामोरे जावे लागेल.
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