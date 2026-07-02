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Eng Vs Dr congo FIFA 2026: हॅरी केनचा डबल धमाका! इंग्लंडचा काँगोवर 2-1 ने थरारक विजय, राऊंड ऑफ 16 मध्ये धडक

Updated On: Jul 02, 2026 | 03:31 PM IST
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सारांश

England Beat DR Congo In round Of 32 : फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये इंग्लंडने हॅरी केनच्या दोन निर्णायक गोलांमुळे पराभवाच्या उंबरठ्यावरून जबरदस्त कमबॅक करत डीआर काँगोवर 2-1 असा थरारक विजय मिळवला आणि राऊंड ऑफ 16 मध्ये प्रवेश केला.

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विस्तार
  • हॅरी केनचा डबल धमाका
  • इंग्लंडचा काँगोवर 2-1 ने थरारक विजय
  • राऊंड ऑफ 16 मध्ये धडक
फिफा विश्वचषक २०२६ मध्ये इंग्लंडच्या संघाने पराभवाच्या उंबरठ्यावरून धमाकेदार कमबॅक करत काँगोचा २-१ ने पराभव केला. या विजयासह त्यांनी राउंड ऑफ १६ संघांच्या फेरीत प्रवेश केला. डीआर काँगोविरुद्धच्या सामन्यात इंग्लंडचा संघ ७४ व्या मिनिटापर्यंत पिछाडीवर होता. स्पर्धेच्या इतिहासात प्रथमच बाद फेरीमध्ये खेळणाऱ्या डीआर काँगोने स्टार खेळाडूंनी भरलेल्या इंग्लंड संघाला कडवी झुंज दिली. पण अखेरीस कर्णधार हॅरी केनने दुसऱ्या हाफमध्ये दोन गोल करून इंग्लंडने २-१ ने विजय मिळवला.

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डीआर काँगोने ७ व्या मिनिटाला केला गोल

मर्सिडीज-बेंझ स्टेडियमवर काँगोने शानदार सुरुवात केली. सातव्या मिनिटाला, ब्रायन सिपेंगाने बॉक्सच्या डाव्या बाजूने आलेल्या एका अप्रतिम क्रॉसवर गोल करून आपल्या संघाला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. पहिल्या हाफमध्ये इंग्लंडने बरोबरी साधण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला, परंतु काँगोचा गोलकीपर लिओनेल म्पासीने अनेक उत्कृष्ट डिफेन्स करून इंग्लंडच्या आशा धुळीस मिळवल्या.

केन बॉक्समध्ये गोलकीपरला धडकला आणि इंग्लंडने पेनल्टीची मागणी केली, पण पंचांनी ती फेटाळली. काँगोला आघाडी दुप्पट करण्याची संधीही मिळाली, पण योआने विसाचा शॉट पोस्टला लागला. दुसऱ्या हाफमध्ये इंग्लंड आक्रमकपणे खेळला आणि अखेरीस, ७५ व्या मिनिटाला हॅरी केनने बरोबरीचा गोल केला. बदली खेळाडू अँथनी गॉर्डनच्या शानदार क्रॉसवर केनने हेडर मारून गोल केला. गोलकीपर म्पासीने बॉल थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण तो गोलरेषा ओलांडून गेला. ८६ व्या मिनिटाला, केनने गोलकीपरच्या डावीकडे एक जोरदार शॉट मारला, ज्यामुळे लायोनेल म्पासीला हालचाल करायलाही वेळ मिळाला नाही. या विजयामुळे इंग्लंडला १६ संघांच्या फेरीत स्थान मिळाले आहे, जिथे त्यांचा सामना मेक्सिकोशी होईल.

हॅरी केनने महान पेले यांना मागे टाकले

हा सामना हॅरी केनसाठीही खूप खास होता. त्याने या विश्वचषकात आपल्या गोलची संख्या पाचवर नेली. हॅरी केनने फिफा विश्वचषकाच्या इतिहासात १३ गोल केले आहेत. तो आता सर्वकालीन सर्वाधिक गोल करणाऱ्यांच्या यादीत सहाव्या स्थानावर आहे. त्याने ब्राझीलचे महान खेळाडू पेले यांनाही मागे टाकले आहे. पेले यांनी १४ सामन्यांमध्ये १२ गोल केले आहेत. हा केनचा १५ वा सामना होता, ज्यामुळे त्याच्या एकूण गोलांची संख्या १३ झाली आहे.

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Web Title: England vs dr congo harry kane 2 goals comeback 2 1 win world cup 2026 round of 16 pele record

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Published On: Jul 02, 2026 | 03:31 PM

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