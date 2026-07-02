Eng Vs Dr congo FIFA 2026: हॅरी केनचा डबल धमाका! इंग्लंडचा काँगोवर 2-1 ने थरारक विजय, राऊंड ऑफ 16 मध्ये धडक

IND vs ENG: श्रेयस अय्यरचा धमाका! इंग्लंडमध्ये टी-20 अर्धशतक झळकावणारा पहिला भारतीय कर्णधार; विराट कोहलीलाही टाकले मागे
मर्सिडीज-बेंझ स्टेडियमवर काँगोने शानदार सुरुवात केली. सातव्या मिनिटाला, ब्रायन सिपेंगाने बॉक्सच्या डाव्या बाजूने आलेल्या एका अप्रतिम क्रॉसवर गोल करून आपल्या संघाला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. पहिल्या हाफमध्ये इंग्लंडने बरोबरी साधण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला, परंतु काँगोचा गोलकीपर लिओनेल म्पासीने अनेक उत्कृष्ट डिफेन्स करून इंग्लंडच्या आशा धुळीस मिळवल्या.
केन बॉक्समध्ये गोलकीपरला धडकला आणि इंग्लंडने पेनल्टीची मागणी केली, पण पंचांनी ती फेटाळली. काँगोला आघाडी दुप्पट करण्याची संधीही मिळाली, पण योआने विसाचा शॉट पोस्टला लागला. दुसऱ्या हाफमध्ये इंग्लंड आक्रमकपणे खेळला आणि अखेरीस, ७५ व्या मिनिटाला हॅरी केनने बरोबरीचा गोल केला. बदली खेळाडू अँथनी गॉर्डनच्या शानदार क्रॉसवर केनने हेडर मारून गोल केला. गोलकीपर म्पासीने बॉल थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण तो गोलरेषा ओलांडून गेला. ८६ व्या मिनिटाला, केनने गोलकीपरच्या डावीकडे एक जोरदार शॉट मारला, ज्यामुळे लायोनेल म्पासीला हालचाल करायलाही वेळ मिळाला नाही. या विजयामुळे इंग्लंडला १६ संघांच्या फेरीत स्थान मिळाले आहे, जिथे त्यांचा सामना मेक्सिकोशी होईल.
हा सामना हॅरी केनसाठीही खूप खास होता. त्याने या विश्वचषकात आपल्या गोलची संख्या पाचवर नेली. हॅरी केनने फिफा विश्वचषकाच्या इतिहासात १३ गोल केले आहेत. तो आता सर्वकालीन सर्वाधिक गोल करणाऱ्यांच्या यादीत सहाव्या स्थानावर आहे. त्याने ब्राझीलचे महान खेळाडू पेले यांनाही मागे टाकले आहे. पेले यांनी १४ सामन्यांमध्ये १२ गोल केले आहेत. हा केनचा १५ वा सामना होता, ज्यामुळे त्याच्या एकूण गोलांची संख्या १३ झाली आहे.
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