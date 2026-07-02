IND vs ENG: श्रेयस अय्यरचा धमाका! इंग्लंडमध्ये टी-20 अर्धशतक झळकावणारा पहिला भारतीय कर्णधार; विराट कोहलीलाही टाकले मागे

भारत विरुद्ध इंग्लंड पहिला टी -२० सामना पावसामुळे रद्द झाला. चेस्टर-ले-स्ट्रीट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या इंग्लंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी२० मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रथम फलंदाजी करताना टीम इंडियाने २० षटकांत १८९ धावा केल्या, ज्यात भारताचा नवनियुक्त टी-२० कर्णधार श्रेयस अय्यरने पहिल्या सामन्यात अर्धशतक झळकावले. यासह, अय्यर इंग्लंडच्या भूमीवर टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये अर्धशतक झळकावणारा पहिला भारतीय कर्णधार ठरला. यासोबतच अय्यरने विराट कोहलीला मागे टाकले.
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श्रेयस अय्यर आता इंग्लंडमध्ये झालेल्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात भारतीय कर्णधार म्हणून सर्वाधिक वैयक्तिक धावा करणारा खेळाडू ठरला आहे. यापूर्वी हा विक्रम विराट कोहलीच्या नावावर होता, ज्याने २०१८ मध्ये कार्डिफ येथे झालेल्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात भारतीय कर्णधार म्हणून ४७ धावा केल्या होत्या. आता अय्यरने कोहलीला मागे टाकत हा विक्रम स्वतःच्या नावावर केला आहे. चेस्टर-ले-स्ट्रीट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील पहिल्या सामन्यात, जेव्हा श्रेयस अय्यर फलंदाजीसाठी मैदानात उतरला, तेव्हा भारतीय संघाने दोन विकेट गमावल्या होत्या. यानंतर, अय्यरने केवळ अभिषेक शर्मासोबत डाव सावरला नाही, तर संघाला मोठ्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचवण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावली. श्रेयस अय्यरने या सामन्यात ४७ चेंडूंमध्ये सहा चौकार आणि एका षटकारासह ६८ धावा केल्या. यासह तो इंग्लंडच्या मैदानावर टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात अर्धशतक झळकावणारा पहिला भारतीय कर्णधार ठरला.
श्रेयस अय्यरच्या खेळीच्या जोरावर भारताने प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडसमोर १९० धावांचे लक्ष्य ठेवले. अभिषेक शर्माने पहिल्याच षटकात गोलंदाजांची धुलाई केली. अभिषेकने २४ चेंडूंमध्ये तुफान फटकेबाजी करत ६ चौकार आणि ४ षटकारांसह ५९ धावा केल्या. अखेरीस, शिवम दुबेने नाबाद ४२ धावा करून भारताला १८९ धावांपर्यंत पोहोचवले. परंतु सामन्यात पावासाने खोळंबा घातला. त्यामुळे पहिलाच सामना पावसामुळे रद्द झाला.
इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० सामन्यात श्रेयस अय्यरने ६८ धावांची खेळी करत, तिन्ही फॉरमॅटमध्ये मिळून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील आपल्या ५००० धावांचा टप्पा पूर्ण केला. हा टप्पा गाठण्यासाठी अय्यरला पहिल्या सामन्यात ३७ धावांची गरज होती, जी त्याने सहज पूर्ण केली. अय्यरने आतापर्यंत तिन्ही फॉरमॅटमध्ये मिळून एकूण १४७ सामने खेळले असून, त्यात त्याने ३९.६१ च्या सरासरीने ५०३१ धावा केल्या आहेत. या काळात अय्यरने ६ शतके आणि ३७ अर्धशतके झळकावली आहेत.
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