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Hardik Pandya: हार्दिक पांड्याच्या चाहत्यांना धक्का! मुंबईला कायमचा ठोकला राम-राम, ‘या’ मोठ्या कारणाने सोडली मुंबई

Updated On: Jun 30, 2026 | 06:31 PM IST
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सारांश

भारतीय संघाचा स्टार अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्या मुंबई सोडून कायमस्वरूपी बंगळूरला स्थायिक झाला आहे. त्याने बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सजवळ एक घर भाड्याने घेतले आहे. नक्की काय आहे कारण?

हार्दिक पांड्याने सोडली मुंबई, काय आहे कारण (फोटो सौजन्य - Instagram)

हार्दिक पांड्याने सोडली मुंबई, काय आहे कारण (फोटो सौजन्य - Instagram)

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विस्तार
  • हार्दिक पांड्याचा मोठा निर्णय
  • मुंबई कायमची सोडली 
  • मुंबई सोडून बंगळुरूमध्ये झाला शिफ्ट, काय आहे कारण 
भारताचा स्टार अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्याबाबत एक मोठी बातमी समोर येत आहे. हार्दिक पांड्याने मुंबई सोडून सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. तो आता कायमस्वरूपी बंगळूरुला स्थायिक झाला आहे. त्याने शहराच्या बाहेरील बाजूस असलेल्या बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सजवळ एक घर भाड्याने घेतले आहे अशी बातमी आता समोर आली आहे. बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सला आपले कायमस्वरूपी प्रशिक्षण केंद्र बनवणारा हार्दिक पहिला भारतीय क्रिकेटपटू ठरेल.

हार्दिक पांड्या बंगळूरुला स्थलांतरित

हार्दिक पांड्याने हा निर्णय घेतला आहे कारण BCCI सोबत केंद्रीय करार असलेले सर्व खेळाडू दुखापतीतून बरे होण्यासाठी आणि फिटनेस चाचणीसाठी बंगळूरुच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये जातात. हार्दिक पांड्या सध्या मांडीच्या दुखापतीतून सावरत आहे. यामुळे तो इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० आणि एकदिवसीय मालिकेतून बाहेर पडला होता. त्याने गेल्या सहा महिन्यांचा बहुतेक काळ सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये घालवला आहे. हार्दिक आता सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये स्थलांतरित झाला आहे, जे त्याचे कायमस्वरूपी प्रशिक्षण केंद्र बनले आहे. पांड्या मूळचा गुजरातच्या बडोद्याचा आहे, पण तो मुंबईत राहत असे.

बीसीसीआयच्या एका सूत्राने सांगितले की, हार्दिक कायमस्वरूपी बंगळूरुला स्थायिक झाला असून त्याने सेंटर ऑफ एक्सलन्सजवळ एक घर भाड्याने घेतले आहे. सूत्राने पुढे सांगितले की, हार्दिकला मुंबईबाहेर जायचे होते कारण घरून सरावासाठी रोज ये-जा करणे कठीण झाले होते.

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सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये खेळाडूंना मिळणारी सुविधा

बीसीसीआयच्या केंद्रीय करारबद्ध खेळाडूंना सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये दुखापतीवरील उपचारांपासून ते फिटनेस आणि कौशल्य प्रशिक्षणापर्यंत सर्व आवश्यक सुविधा मिळतात. त्यामुळे, त्याने सेंटर ऑफ एक्सलन्सलाच आपला कायमस्वरूपी प्रशिक्षण तळ बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेव्हा हार्दिक आयपीएल, राज्य किंवा राष्ट्रीय संघांसोबत नसेल, तेव्हा तो सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्येच सराव करेल. असे मानले जाते की, हार्दिकसाठी त्याचा स्वतःचा फिजिओथेरपिस्ट आणि वैयक्तिक प्रशिक्षकही असेल, जो त्याला सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या बाहेर सराव करताना मदत करेल.

हार्दिक पांड्याला आणखी ४-५ वर्षे क्रिकेट खेळायचे आहे

सूत्राने सांगितले की, हार्दिक पांड्याला आणखी ५-६ वर्षे क्रिकेट खेळायचे आहे. जेव्हा हार्दिक सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या गोलंदाजांविरुद्ध आपल्या कौशल्याचा सराव करतो, तेव्हा तो त्यांना स्वतःच्या खिशातून पैसे देतो. तो आपल्या दुखापतीतून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि कठोर परिश्रम घेत आहे. त्याने वैयक्तिक कामासाठी काही दिवसांची सुट्टी घेतली असून तो १-२ दिवसांत सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये परतण्याची शक्यता आहे. 

तंदुरुस्त घोषित झाल्यानंतर झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी हार्दिकची निवड होईल की नाही, हे अस्पष्ट आहे. हार्दिक पांड्या भारतीय संघासाठी एक महत्त्वाचा खेळाडू आहे. तो पुढील वर्षी होणाऱ्या २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. त्याचबरोबर, २०२८ च्या ऑलिम्पिकसाठी भारतीय संघाची निवडही निश्चित मानली जात आहे, कारण अशी अपेक्षा आहे की ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत भारतीय संघ ICC T20I क्रमवारीत अव्वल किंवा आशियातील सर्वोत्तम संघ राहील.

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Web Title: Hardik pandya permanently shifted from mumbai to bengaluru near bcci centre of excellence know the reason

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Published On: Jun 30, 2026 | 06:31 PM

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