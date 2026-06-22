सोमवार, 22 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Hardik Pandya Leave Mumbai Indians And Mi Mega Trade For Rr Yashsvi Jaiswal Before Ipl 2027

अति नखरे नडणार! Hardik Pandya ची हकालपट्टी होणार? राजस्थानच्या ‘या’ खेळाडूसाठी मेगा ट्रेड?

Updated On: Jun 22, 2026 | 03:25 PM IST
जाहिरात
सारांश

आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सचे नेतृत्व हार्दिक पंड्याने केले. तो जवळपास तीन वर्षांनी मुंबईच्या संघात कर्णधार म्हणून परतला होता. मात्र आयपीएलच्या यंदाचा हंगामात हार्दिक पंड्याने अक्षरश: निराशा केली.

अति नखरे नडणार! Hardik Pandya ची हकालपट्टी होणार? राजस्थानच्या ‘या’ खेळाडूसाठी मेगा ट्रेड?

हार्दिक पंड्या मुंबईची साथ सोडणार? (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मुंबई इंडियन्स यशस्वी जयस्वालला खरेदी करण्याची शक्यता
  • हार्दिक पंड्याचा पत्ता कट होण्याचा अंदाज 
  • आयपीएल 2027 साठी मुंबईची जोरदार तयारी सुरू 
IPL 2027: यंदाच्या आयपीएल हंगामात मुंबई इंडियन्सला स्पर्धेबाहेर जावे लागले होते. कर्णधार हार्दिक पंड्याच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सचा संघ सपशेल अपयशी ठरला होता. त्यानंतर मुंबई इंडियन्सच्या मॅनेजमेंटने 2027 च्या आयपीएल हंगामासाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. 2027 मध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघात फार मोठे बदल दिसून येऊ शकतात. मात्र हार्दिक पंड्याचा पत्ता कट होण्याची शक्यता जास्त प्रमाणात आहे.

हार्दिक पंड्या स्वतःच दूसरा संघ शोधत असल्याचे म्हटले जात आहे. मुंबई इंडियन्समध्ये त्याला संधी मळण्याची शक्यता कमी आहे.यातच एक मोठी बातमी समोर येत आहे. आयपीएल 2027 च्या लिलावात मुंबई इंडियन्स मोठे बदल करू शकते. राजस्थान रॉयल्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात ट्रेड होऊ शकते.

Mumbai Indians: हार्दिक पांड्याची जागा घेऊ शकतात ‘हे’ 4 खेळाडू, कोण ठरणार पुढचा कॅप्टन? Rohit Sharma पुन्हा घेणार जागा?

मुंबई इंडियन्स आयपीएल 2027 मध्ये राजस्थान रॉयल्सचा डावखुरा फलंदाज यशस्वी जयस्वालला खरेदी करण्याची चर्चा सुरू आहे. मुंबई इंडियन्सच्या ट्रेड लिस्टमध्ये राजस्थान रॉयल्सचा सलामीचा फलंदाज यशस्वी जयस्वालचा समावेश असल्याचे म्हटले जात आहे. रोहित शर्मला पर्याय म्हणून मुंबई इंडियन्स यशस्वीचा विचार करत असल्याचे म्हटले जात आहे. मुंबई इंडियन्स अनेक मोठे बदल करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सचे नेतृत्व हार्दिक पंड्याने केले. तो जवळपास तीन वर्षांनी मुंबईच्या संघात कर्णधार म्हणून परतला होता. मात्र आयपीएलच्या यंदाचा हंगामात हार्दिक पंड्याने अक्षरश: निराशा केली. वैयक्तिक खेळी आणि सांघिक खेळीमध्ये तो पूर्णपणे अपयशी ठरला. त्यामुळे येत्या काळात मुंबई इंडियन्सची मॅनेजमेंट मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

Ind vs Eng ODI Series: टीम इंडियाला मोठा धक्का! Hardik Pandya इंग्लंड दौऱ्यातून बाहेर, विराट कोहलीच्या फिटनेसवरही मोठी अपडेट

Rohit Sharma पुन्हा घेणार जागा?

२०२६ च्या आयपीएल हंगामातील मुंबई इंडियन्सच्या निराशाजनक कामगिरीमुळे आणि हार्दिक पांड्या फ्रँचायझी सोडणार असल्याच्या वृत्तांमुळे, आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की संघाची सूत्रे कोण हाती घेणार. वृत्तानुसार, तीव्र मानसिक ताण आणि थकव्यामुळे हार्दिक पांड्याने परस्पर संमतीने मुंबई इंडियन्सपासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा परिस्थितीत, पाच वेळा चॅम्पियन ठरलेल्या मुंबई इंडियन्सला अशा नेत्याची गरज आहे जो संघाला पुन्हा मार्गावर आणू शकेल आणि चाहत्यांचा विश्वास जिंकू शकेल. मुंबई इंडियन्सच्या नवीन कर्णधारपदासाठी हे चार खेळाडू प्रमुख दावेदार मानले जात आहेत. मुळात रोहित शर्माने या संघाला पाच वेळा विजेतेपद मिळवून दिले आहे. त्यामुळे त्याचे नाव हे सर्वात वर असल्याचे सध्या समोर येत आहे.

Web Title: Hardik pandya leave mumbai indians and mi mega trade for rr yashsvi jaiswal before ipl 2027

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 22, 2026 | 03:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND Vs AFG Live: जयस्वालचे ‘यशस्वी’ शतक अन् रोहितचे आक्रमक…; भारताने अफगणिस्तान लोळवलं, मालिका खिशात
1

IND Vs AFG Live: जयस्वालचे ‘यशस्वी’ शतक अन् रोहितचे आक्रमक…; भारताने अफगणिस्तान लोळवलं, मालिका खिशात

Ind vs Eng ODI Series: टीम इंडियाला मोठा धक्का! Hardik Pandya इंग्लंड दौऱ्यातून बाहेर, विराट कोहलीच्या फिटनेसवरही मोठी अपडेट
2

Ind vs Eng ODI Series: टीम इंडियाला मोठा धक्का! Hardik Pandya इंग्लंड दौऱ्यातून बाहेर, विराट कोहलीच्या फिटनेसवरही मोठी अपडेट

सर्वात मोठा भूकंप! IPL 2027 आधी Rishabh Pant अन् Kuldeep Yadav ‘हा’ मोठा निर्णय घेणार
3

सर्वात मोठा भूकंप! IPL 2027 आधी Rishabh Pant अन् Kuldeep Yadav ‘हा’ मोठा निर्णय घेणार

IPL 2027: मैदानाबाहेरून चालणार ‘युवीराज’! आयपीएलच्या ‘या’ संघासाठी सांभाळणार मोठी जबाबदारी?
4

IPL 2027: मैदानाबाहेरून चालणार ‘युवीराज’! आयपीएलच्या ‘या’ संघासाठी सांभाळणार मोठी जबाबदारी?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अति नखरे नडणार! Hardik Pandya ची हकालपट्टी होणार? राजस्थानच्या ‘या’ खेळाडूसाठी मेगा ट्रेड?

अति नखरे नडणार! Hardik Pandya ची हकालपट्टी होणार? राजस्थानच्या ‘या’ खेळाडूसाठी मेगा ट्रेड?

Jun 22, 2026 | 03:22 PM
Shani Shingnapur : पावणेदोन कोटींच्या सुविधांवर धूळ; शनिशिंगणापूर महाप्रसादालय उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत

Shani Shingnapur : पावणेदोन कोटींच्या सुविधांवर धूळ; शनिशिंगणापूर महाप्रसादालय उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत

Jun 22, 2026 | 03:17 PM
FIFA World Cup 2026 मध्ये इराण संघाचा भावनिक संदेश; ड्रेसिंग रूममधील चिठ्ठी व्हायरल

FIFA World Cup 2026 मध्ये इराण संघाचा भावनिक संदेश; ड्रेसिंग रूममधील चिठ्ठी व्हायरल

Jun 22, 2026 | 03:17 PM
Chandrapur News: १ ऑगस्टपासून एसटी सवलतींसाठी स्मार्ट कार्ड बंधनकारक; चंद्रपूरमध्ये लाभार्थ्यांची गर्दी

Chandrapur News: १ ऑगस्टपासून एसटी सवलतींसाठी स्मार्ट कार्ड बंधनकारक; चंद्रपूरमध्ये लाभार्थ्यांची गर्दी

Jun 22, 2026 | 03:16 PM
NEET UG 2026: ‘फसवणूक करणारा एकही जण वाचणार नाही!’ नीट फेरपरीक्षेतील गडबडीवर NTA महासंचालकांचा कडक इशारा; वाचा काय घडले

NEET UG 2026: ‘फसवणूक करणारा एकही जण वाचणार नाही!’ नीट फेरपरीक्षेतील गडबडीवर NTA महासंचालकांचा कडक इशारा; वाचा काय घडले

Jun 22, 2026 | 02:59 PM
Mardini Trailer: एका आईच्या वेदनेने घेतलं रणरागिणीचं रूप; मर्दिनी’चा अंगावर शहारे आणणारा ट्रेलर रिलीज

Mardini Trailer: एका आईच्या वेदनेने घेतलं रणरागिणीचं रूप; मर्दिनी’चा अंगावर शहारे आणणारा ट्रेलर रिलीज

Jun 22, 2026 | 02:56 PM
MLC Election Result 2026: महायुतीचा ऐतिहासिक विजय तर महाविकास आघाडीचा धुव्वा; कुठे पाच तर कुठे चक्क शून्य मतदान !

MLC Election Result 2026: महायुतीचा ऐतिहासिक विजय तर महाविकास आघाडीचा धुव्वा; कुठे पाच तर कुठे चक्क शून्य मतदान !

Jun 22, 2026 | 02:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा