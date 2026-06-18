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गरीबी मे आटा गिला! Pakistan चा पार कचरा; टीम इंडियाचे दोन विजय अन्…, सध्या स्थिती काय?

Updated On: Jun 18, 2026 | 03:06 PM IST
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सारांश

सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये पाहिले असता भारतीय संघ चांगल्या रनरेट मुळे पहिल्या स्थानावर आहे. तर ऑस्ट्रेलियाचा संघ दुसऱ्या स्थानावर आहे. साऊथ आफ्रिका तिसऱ्या तर बांग्लादेश चौथ्या स्थानी आहे.

गरीबी मे आटा गिला! Pakistan चा पार कचरा; टीम इंडियाचे दोन विजय अन्…, सध्या स्थिती काय?

पाकिस्तान महिला संघ अडचणीत (फोटो- ai gemini)

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विस्तार

पाकिस्तानचे सलग दोन पराभव 
पॉईंट्स टेबलमध्ये पाकिस्तान शेवटच्या स्थानावर 
भारतीय संघ दोन विजयासह आघाडीवर

ICC Women’s T 20 World Cup 2026: सध्या इंग्लंडमध्ये आयसीसी महिला टी २० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा सुरू आहे. ग्रुप ए आणि ग्रुप बी असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. १३ जूनपासून या स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे. भारतीय संघ आतापर्यंत दोन सामने खेळला आहे. दोन्ही सामने जिंकून भारतीय संघ आघाडीवर आहे. तर पाकिस्तानच्या संघाची साफ वाट लागल्याचे दिसून येत आहे.

भारतीय महिला संघाने पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानचा आणि दुसऱ्या सामन्यात नेदरलँड्सचा पराभव केला आहे. मोठ्या फरकाने ही दोन्ही सामने भारतीय महिला संघाने जिंकले आहेत. त्यामुळे पॉईंट्स टेबलमध्ये भारतीय संघ पहिल्या स्थानावर आहे. तर पाकिस्तानचा साऊथ आफ्रिका आणि भारताने पराभव केला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचा संघ शेवटच्या स्थानावर आहे.

सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये पाहिले असता भारतीय संघ चांगल्या रनरेट मुळे पहिल्या स्थानावर आहे. तर ऑस्ट्रेलियाचा संघ दुसऱ्या स्थानावर आहे. साऊथ आफ्रिका तिसऱ्या तर बांग्लादेश चौथ्या स्थानी आहे. तर पाकिस्तान पाचव्या स्थानावर आहे. पाकिस्तान या स्पर्धेत टिकून राहायचे असेल तर पुढील सर्व सामने जिंकावे लागणार आहेत.

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भारतीय संघ सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. तर पाकिस्तानचा संघ संघर्ष करताना दिसून येत आहे. सेमीफायनलमध्ये जायचे असल्यास पाकिस्तानला आपला खेळ चांगला करावा लागणार आहे. तसेच भारतीय संघाला देखील सातत्य ठेवावे लागणार आहे. जसजशी ही स्पर्धा पुढे जाईल तसे या खेळातील रंगत अधिक वाढत जाणार आहे.

शेफाली वर्माची T20 World Cup 2026 मध्ये तुफानी खेळी

स्मृती मंधाना आणि शफाली वर्मा यांच्या दमदार अष्टपैलू कामगिरीमुळे भारताने आयसीसी महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये आपला सलग दुसरा विजय नोंदवला. संघाने आपल्या दुसऱ्या सामन्यात नेदरलँड्सला ९५ धावांनी पराभूत केले. यापूर्वी भारताने आपल्या सलामीच्या सामन्यात पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला होता. नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात मंधानाने भारतीय संघासाठी ७४ धावांची दमदार खेळी केली. मंधानासोबतच शफाली वर्मानेही एक शानदार अर्धशतक झळकावले.

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या अर्धशतकाव्यतिरिक्त, शफालीने गोलंदाजीनेही कहर केला. तिने ३.२ षटकांत केवळ २० धावा देऊन तीन बळी घेतले. त्यापूर्वी तिने ३८ चेंडूंमध्ये ५५ धावा केल्या होत्या. यासह, शफाली टी-२० विश्वचषक सामन्यात अर्धशतक आणि तीन बळी घेणारी जगातील केवळ तिसरी खेळाडू ठरली. शेफालीच्या आधी, हा पराक्रम २०१८ मध्ये वेस्ट इंडिजच्या हेली मॅथ्यूजने श्रीलंकेविरुद्ध केला होता. मॅथ्यूजने त्या सामन्यात ६२ धावा केल्या आणि तीन बळी घेतले. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेच्या सुने लुसने २०२० मध्ये थायलंडविरुद्ध ६१ धावा आणि तीन बळी घेत हा पराक्रम केला.

Web Title: Icc womens t20 world cup indian team first and pakistan 5th at points table

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Published On: Jun 18, 2026 | 03:02 PM

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