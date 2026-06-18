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Shefali Verma Record: शेफाली वर्माची T20 World Cup 2026 मध्ये तुफानी खेळी! वर्ल्ड रेकॉर्ड बनवत रचला इतिहास

Updated On: Jun 18, 2026 | 10:06 AM IST
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सारांश

ICC महिला टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत भारताची दमदार सुरुवात. नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात शफाली वर्माने भारतीय संघासाठी उत्कृष्ट अष्टपैलू कामगिरीचे प्रदर्शन करत महत्त्वपूर्ण विक्रमही प्रस्थापित केला.

शेफाली वर्माचा नेदरलँड्सविरूद्ध विक्रम (फोटो सौजन्य - Instagram)

शेफाली वर्माचा नेदरलँड्सविरूद्ध विक्रम (फोटो सौजन्य - Instagram)

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विस्तार
  • भारतीय संघाने पाकिस्तान आणि त्यानंतर नेदरलँड्सविरुद्ध प्रभावी विजय मिळवला आहे
  • शेफाली वर्माचा विक्रम 
  • भारतीय महिला संघ क्रिकेटमध्ये असा विक्रम करणारी शेफाली वर्माचे कौतुक 
स्मृती मंधाना आणि शफाली वर्मा यांच्या दमदार अष्टपैलू कामगिरीमुळे भारताने आयसीसी महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये आपला सलग दुसरा विजय नोंदवला. संघाने आपल्या दुसऱ्या सामन्यात नेदरलँड्सला ९५ धावांनी पराभूत केले. यापूर्वी भारताने आपल्या सलामीच्या सामन्यात पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला होता. नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात मंधानाने भारतीय संघासाठी ७४ धावांची दमदार खेळी केली. मंधानासोबतच शफाली वर्मानेही एक शानदार अर्धशतक झळकावले.

या अर्धशतकाव्यतिरिक्त, शफालीने गोलंदाजीनेही कहर केला. तिने ३.२ षटकांत केवळ २० धावा देऊन तीन बळी घेतले. त्यापूर्वी तिने ३८ चेंडूंमध्ये ५५ धावा केल्या होत्या. यासह, शफाली टी-२० विश्वचषक सामन्यात अर्धशतक आणि तीन बळी घेणारी जगातील केवळ तिसरी खेळाडू ठरली. शेफालीच्या आधी, हा पराक्रम २०१८ मध्ये वेस्ट इंडिजच्या हेली मॅथ्यूजने श्रीलंकेविरुद्ध केला होता. मॅथ्यूजने त्या सामन्यात ६२ धावा केल्या आणि तीन बळी घेतले. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेच्या सुने लुसने २०२० मध्ये थायलंडविरुद्ध ६१ धावा आणि तीन बळी घेत हा पराक्रम केला.

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कसा होता खेळ

या सामन्यात, प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघाने २० षटकांत ५ गडी गमावून २०९ धावांचा डोंगर उभा केला. मंधाना आणि शेफाली व्यतिरिक्त, रिचा घोषने २० धावा आणि जेमिमा रॉड्रिग्जने १९ धावांचे योगदान दिले. कर्णधार हरमनप्रीत कौरने १२ धावा आणि दीप्ती शर्माने १० धावा केल्या. नेदरलँड्सकडून कॅरोलिन डी लँगने ४ षटकांत ३२ धावा देऊन २ बळी घेत सर्वाधिक बळी घेतले, तर मिर्थ व्हॅन डेन राड, हेदर सीगर्स आणि आयरीस झ्विलिंग यांनीही प्रत्येकी एक बळी घेतला.

नेदरलँड्सची फलंदाजी अपयशी ठरली

भारताच्या २०९ धावांना प्रत्युत्तर देताना नेदरलँड्सची फलंदाजी अत्यंत सुमार ठरली. कर्णधार बॅबेट डी लीडने संघासाठी सर्वाधिक २८ धावा केल्या. हेदर सेगर्सने २१ धावा, तर स्टेर कॅलिसने १८ धावांचे योगदान दिले. या तिघींव्यतिरिक्त नेदरलँड्सची संपूर्ण फलंदाजी कमकुवत दिसत होती. गोलंदाजी विभागात, शफाली वर्माने टीम इंडियासाठी तीन बळी घेतले, तर श्री चरणीने चार षटकांत १९ धावा देऊन चार बळी घेतले. नंदिनी शर्माने दोन, तर दीप्तीने एक बळी घेतला.

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Web Title: Women s t20 world cup shefali verma scored fifty only 3rd player in the world and took 3 wickets

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Published On: Jun 18, 2026 | 10:06 AM

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