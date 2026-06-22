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FIFA World Cup 2026: ऑस्ट्रियाविरुद्ध ‘एक’ गोल अन् Lionel Messi रचणार इतिहास; ‘तो’ वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडणार?

Updated On: Jun 22, 2026 | 05:57 PM IST
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सारांश

Lionel Messi Can Break Records Against Austria fifa match: फिफा विश्वचषक स्पर्धेतील गट फेरीच्या सामन्यात अर्जेंटिनाचा सामना ऑस्ट्रियाशी होईल. या सामन्यात मेस्सीला एक मोठा विक्रम प्रस्थापित करण्याची संधी आहे.

FIFA World Cup 2026: ऑस्ट्रियाविरुद्ध ‘एक’ गोल अन् Lionel Messi रचणार इतिहास; ‘तो’ वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडणार?
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विस्तार
  • Lionel Messi रचणार इतिहास
  • वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडणार?
  • सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू बनण्याची संधी
फिफा विश्वचषक 2026  ( FIFA World Cup 2026)  मध्ये ‘गट जे’ मधील ऑस्ट्रियाविरुद्धच्या सामन्यात अर्जेंटिनाचा कर्णधार लिओनेल मेस्सी फिफा विश्वचषक इतिहासात आणखी एक विक्रम मोडण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. अल्जेरियाविरुद्धच्या सामन्यात मेस्सीने ३-० अशा विक्रमी कामगिरी केली. अल्जेरियाविरुद्ध, मेस्सीने केवळ आपली पहिली विश्वचषक हॅट-ट्रिकच केली नाही, तर अर्जेंटिनासाठी आपला २०० वा सामनाही खेळला. त्याच्या या दमदार कामगिरीमुळे गतविजेत्या अर्जेंटिनाला आपल्या मोहिमेची शानदार सुरुवात करण्यास मदत झाली. ३८ वर्षीय मेस्सी आता ऑस्ट्रियाविरुद्धच्या सामन्यात तीन नवीन विक्रम प्रस्थापित करण्याच्या तयारीत आहे. जर मेस्सीने या सामन्यात गोल केला, तर त्याने अनेक विक्रम आपल्या नावावर केलेले असतील

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विश्वचषकात सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू बनण्याची संधी

ऑस्ट्रियाविरुद्ध गोल करून लिओनल मेस्सी (Lionel Messi) फिफा विश्वचषक इतिहासातील सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू बनेल. सध्या तो १६ गोलांसह जर्मन दिग्गज मिरोस्लाव क्लोझच्या बरोबरीवर आहे. याशिवाय, जर हा गोल पेनल्टी एरियाच्या बाहेरून झाला, तर मेस्सी विश्वचषक इतिहासात बॉक्सच्या बाहेरून सर्वाधिक गोल करण्याचा नवीन विक्रमही प्रस्थापित करेल. मेस्सीने आतापर्यंत बॉक्सच्या बाहेरून पाच लांब पल्ल्याचे गोल केले आहेत. मेस्सीने अल्जेरियाविरुद्ध आपला २०० सामना खेळला. या सामन्यात मेस्सीने आपल्या कारकिर्दीतील ११८ वा आंतरराष्ट्रीय गोल नोंदवला. मेस्सीने गेल्या सलग पाच विश्वचषक सामन्यांमध्ये गोल आहेत. जर त्याने ऑस्ट्रियाविरुद्ध गोल केला, तर तो सलग सहा विश्वचषक सामन्यांमध्ये गोल करण्याच्या सर्वकालीन विक्रमाची बरोबरी करेल. हा विक्रम सध्या फ्रान्सचा जस्ट फॉन्टेन आणि ब्राझीलचा जॅर्झिनो यांच्या नावावर संयुक्तपणे आहे.

जर अर्जेंटिनाने सोमवार (दि. २२ जून) सामना जिंकला तर मेस्सीचा हा १७वा विश्वचषकातील सामना विजय असेल. यामुळे तो सर्वाधिक विश्वचषक विजयांच्या (१७) बाबतीत मिरोस्लाव्ह क्लोझेच्या विक्रमाची बरोबरी करेल. सध्या, मेस्सीने १६ विश्वचषक सामने जिंकले आहेत.

मेस्सीने अल्जेरियाविरुद्ध मोडले रेकॉर्ड्स

अल्जेरियाविरुद्धच्या सामन्यात, तो ३८ वर्षे आणि ३५७ दिवसांच्या वयात विश्वचषक इतिहासात हॅट-ट्रिक करणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरला. या बाबतीत, त्याने ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा (२०१८ विश्वचषक) विक्रम मागे टाकला. यासह, विश्वचषकातील त्याच्या एकूण गोल आणि असिस्टची संख्या २४ (१६ गोल आणि ८ असिस्ट) झाली आहे, जो एक विक्रम आहे.

ऑस्ट्रियासमोर असेल आव्हान

ऑस्ट्रियाने आपल्या पहिल्याच सामन्यात जॉर्डनला ३-१ ने पराभूत केले.त्यांनी सलग चार सामने जिंकले आहेत. आपल्या शेवटच्या १२ सामन्यांमध्ये १० विजय, एक ड्रॉ आणि केवळ एक पराभव अशा प्रभावी कामगिरीसह, ऑस्ट्रियन संघ आपल्या मजबूत डिफेन्स आणि सातत्यासाठी ओळखला जातो. आता अर्जेंटिना आपले विजेतेपद राखण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत असताना, फॉर्ममध्ये असलेल्या संघाविरुद्ध मेस्सी आपल्या नवीन विक्रमांनी पुन्हा एकदा फुटबॉल जगताला चकित करू शकतो का, हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.

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Web Title: Lionel messi fifa world cup 2026 argentina vs austria records goals klose hat trick

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Published On: Jun 22, 2026 | 05:57 PM

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