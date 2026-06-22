FIFA World Cup 2026 मध्ये इराण संघाचा भावनिक संदेश; ड्रेसिंग रूममधील चिठ्ठी व्हायरल

Eng vs NZ Test: इंग्लंडला मोठा फटका! आधी पराभव अन् आता ICC ने जखमेवर चोळले मीठ, नेमकं प्रकरण काय?
इराणी संघाकडून एक विशेष संदेश सोशल मीडियावर समोर आला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी लॉस एंजेलिसमधून निघताना भावनिक नोट शेअर केली आहे. त्यांनी लिहिले की, ‘हजारो वर्षांपूर्वीच्या प्राचीन पर्शियापासून ते आजच्या सुसंस्कृत इराणपर्यंत, इराणची स्पिरीट आजही जिवंत आहे. लॉस एंजेलिस, तुमच्या पाहुणचाराबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आम्ही येथे अभिमानाने आलो, सन्मानाने खेळलो आणि स्वाभिमानाने परत जात आहोत. या १८० मिनिटांमध्ये ज्या प्रत्येक इराणी व्यक्तीने आपल्या हृदयाने, आवाजाने आणि आत्म्याने आम्हाला पाठिंबा दिला, त्या सर्वांचे आभार.’ ही नोट केवळ आभार मानणारी नव्हती, तर त्यातून त्यांच्या देशाबद्दल, समर्थकांबद्दल आणि जागतिक शांततेबद्दलच्या भावनाही व्यक्त होत होत्या. इराण फुटबॉल फेडरेशनने नंतर ती चिठ्ठी सार्वजनिक केली आणि ती सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाली.
या भावनिक चिठ्ठीत जगासाठी एक विशेष संदेशही होता. त्यात पुढे लिहिले होते की, ‘सर्व राष्ट्रांमध्ये शांतता, आदर आणि मैत्री राहो.’ या भावनिक संदेशात #168 आणि #Minab सारखे हॅशटॅगही लिहिले होते. हे हॅशटॅग इराणच्या मिनाब शहरातील शाळेवर झालेल्या हल्ल्याचा संदर्भात होते. या घटनेने संपूर्ण जगाला हादरवून सोडले होते.
Special message from the national team in the locker room to Iranians and people around the world Message from the national team on the locker room board: 💬From ancient Iran, thousands of years old, to today’s civilized Iran, the spirit of Iran has remained alive and strong.… pic.twitter.com/mvW8au8cg1 — رامین رضاییان (@Ramin_Rezaian_) June 21, 2026
इराण संघासाठी फिफा विश्वचषक २०२६ पर्यंतचा प्रवास सोपा नव्हता. अमेरिकेतील निर्बंधांमुळे खेळाडूंना ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ थांबण्याची परवानगी नव्हती. परिणामी, खेळाडूंना अमेरिकेऐवजी मेक्सिकोमधील तिजुआना येथे आपला बेस करावा लागला .संघाला प्रत्येक सामन्यासाठी अमेरिकेची सीमा ओलांडावी लागत असे. इतकेच नाही तर, काही अधिकारी आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना व्हिसाच्या समस्यांना सामोरे जावे लागले. स्टार विंगर मेहदी तोराबीला तर नवीन व्हिसा मिळवण्यासाठी अमेरिकन दूतावासात जावे लागले होते.बेल्जियमविरुद्धच्या सामन्यानंतर इराणचे मुख्य प्रशिक्षक अमीर घालेनोई यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती.
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