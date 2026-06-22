सोमवार, 22 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Fifa World Cup 2026 Iran Football Team Emotional Note Peace Message Belgium Draw Viral Sofi Stadium

FIFA World Cup 2026 मध्ये इराण संघाचा भावनिक संदेश; ड्रेसिंग रूममधील चिठ्ठी व्हायरल

Updated On: Jun 22, 2026 | 03:17 PM IST
जाहिरात
सारांश

Iran Football Team Emotional Note For Fans During FIFA World Cup 2026: फिफा विश्वचषक २०२६ मध्ये ईराणच्या फुटबॉल संघाने लॉस एंजेलिसमधील त्यांच्या चाहत्यासाठी एक खास भावनिक नोट लिहिली आहे. तसेच, यामध्ये जगाला शांततेचा संदेश देण्यात आला आहे.

FIFA World Cup 2026 मध्ये इराण संघाचा भावनिक संदेश; ड्रेसिंग रूममधील चिठ्ठी व्हायरल
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • FIFA World Cup 2026 मध्ये इराणचा भावनिक संदेश
  • ड्रेसिंग रूममधील चिठ्ठी व्हायरल
  • इराणचा जगाला शांततेचा संदेश
फिफा विश्वचषक २०२६ ( FIFA World Cup 2026) दरम्यान, इराणच्या फुटबॉल संघाने एक अशी कामगिरी केली आहे, जिचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. सोमवार, २१ जून रोजी बेल्जियमविरुद्ध सामना 0-0 ने ड्रॉ राहिल्यानंतर, इराणी खेळाडूंनी लॉस एंजेलिसमधील सोफी स्टेडियमला ​​भावनिक निरोप दिला. यावेळी त्यांनी ड्रेसिंग रूममध्ये एक नोट लिहून ठेवली होती. या नोटमध्ये अनेक चाहत्यांचे आभार मानले तसेच जगाला शांततेचा संदेश देण्यात आला. ही नोट सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाली आहे.

Eng vs NZ Test: इंग्लंडला मोठा फटका! आधी पराभव अन् आता ICC ने जखमेवर चोळले मीठ, नेमकं प्रकरण काय?

इराणी संघाची भावनिक पोस्ट Viral

इराणी संघाकडून एक विशेष संदेश सोशल मीडियावर समोर आला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी लॉस एंजेलिसमधून निघताना भावनिक नोट शेअर केली आहे. त्यांनी लिहिले की, ‘हजारो वर्षांपूर्वीच्या प्राचीन पर्शियापासून ते आजच्या सुसंस्कृत इराणपर्यंत, इराणची स्पिरीट आजही जिवंत आहे. लॉस एंजेलिस, तुमच्या पाहुणचाराबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आम्ही येथे अभिमानाने आलो, सन्मानाने खेळलो आणि स्वाभिमानाने परत जात आहोत. या १८० मिनिटांमध्ये ज्या प्रत्येक इराणी व्यक्तीने आपल्या हृदयाने, आवाजाने आणि आत्म्याने आम्हाला पाठिंबा दिला, त्या सर्वांचे आभार.’ ही नोट केवळ आभार मानणारी नव्हती, तर त्यातून त्यांच्या देशाबद्दल, समर्थकांबद्दल आणि जागतिक शांततेबद्दलच्या भावनाही व्यक्त होत होत्या. इराण फुटबॉल फेडरेशनने नंतर ती चिठ्ठी सार्वजनिक केली आणि ती सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाली.

इराणचा जगाला शांततेचा संदेश

या भावनिक चिठ्ठीत जगासाठी एक विशेष संदेशही होता. त्यात पुढे लिहिले होते की, ‘सर्व राष्ट्रांमध्ये शांतता, आदर आणि मैत्री राहो.’ या भावनिक संदेशात #168 आणि #Minab सारखे हॅशटॅगही लिहिले होते. हे हॅशटॅग इराणच्या मिनाब शहरातील शाळेवर झालेल्या हल्ल्याचा संदर्भात होते. या घटनेने संपूर्ण जगाला हादरवून सोडले होते.

इराणचा फिफामधील संघर्षमय प्रवास

इराण संघासाठी फिफा विश्वचषक २०२६ पर्यंतचा प्रवास सोपा नव्हता. अमेरिकेतील निर्बंधांमुळे खेळाडूंना ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ थांबण्याची परवानगी नव्हती. परिणामी, खेळाडूंना अमेरिकेऐवजी मेक्सिकोमधील तिजुआना येथे आपला बेस करावा लागला .संघाला प्रत्येक सामन्यासाठी अमेरिकेची सीमा ओलांडावी लागत असे. इतकेच नाही तर, काही अधिकारी आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना व्हिसाच्या समस्यांना सामोरे जावे लागले. स्टार विंगर मेहदी तोराबीला तर नवीन व्हिसा मिळवण्यासाठी अमेरिकन दूतावासात जावे लागले होते.बेल्जियमविरुद्धच्या सामन्यानंतर इराणचे मुख्य प्रशिक्षक अमीर घालेनोई यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती.

IND vs AFG: भारताकडून पराभवानंतर अफगाणिस्तानला मोठा धक्का; ICC ची कर्णधार शाहिदीवर कारवाई

Web Title: Fifa world cup 2026 iran football team emotional note peace message belgium draw viral sofi stadium

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 22, 2026 | 03:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

FIFA World Cup 2026: मोरक्कोने रचला इतिहास, इटली-अर्जेंटिनाला सोडले मागे; ऐतिहासिक कामगिरी
1

FIFA World Cup 2026: मोरक्कोने रचला इतिहास, इटली-अर्जेंटिनाला सोडले मागे; ऐतिहासिक कामगिरी

FIFA World Cup 2026 मध्ये इतिहास! सर्वात जलद 100 गोल्सचा टप्पा पूर्ण, फुटबॉलचा रोमांचक शो
2

FIFA World Cup 2026 मध्ये इतिहास! सर्वात जलद 100 गोल्सचा टप्पा पूर्ण, फुटबॉलचा रोमांचक शो

Jeep ची गोल्डन ऑफर! जॉर्ज वॉशिंगटन नाव असणाऱ्यांना मोफत मिळणार Wrangler SUV… ही आहे अट
3

Jeep ची गोल्डन ऑफर! जॉर्ज वॉशिंगटन नाव असणाऱ्यांना मोफत मिळणार Wrangler SUV… ही आहे अट

FIFA World Cup 2026: अमेरिकेची फिफा विश्वचषकाच्या Round Of 32 मध्ये दमदार धडक; ऑस्ट्रेलियाचा 2-0 ने धुव्वा
4

FIFA World Cup 2026: अमेरिकेची फिफा विश्वचषकाच्या Round Of 32 मध्ये दमदार धडक; ऑस्ट्रेलियाचा 2-0 ने धुव्वा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shani Shingnapur : पावणेदोन कोटींच्या सुविधांवर धूळ; शनिशिंगणापूर महाप्रसादालय उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत

Shani Shingnapur : पावणेदोन कोटींच्या सुविधांवर धूळ; शनिशिंगणापूर महाप्रसादालय उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत

Jun 22, 2026 | 03:17 PM
FIFA World Cup 2026 मध्ये इराण संघाचा भावनिक संदेश; ड्रेसिंग रूममधील चिठ्ठी व्हायरल

FIFA World Cup 2026 मध्ये इराण संघाचा भावनिक संदेश; ड्रेसिंग रूममधील चिठ्ठी व्हायरल

Jun 22, 2026 | 03:17 PM
Chandrapur News: १ ऑगस्टपासून एसटी सवलतींसाठी स्मार्ट कार्ड बंधनकारक; चंद्रपूरमध्ये लाभार्थ्यांची गर्दी

Chandrapur News: १ ऑगस्टपासून एसटी सवलतींसाठी स्मार्ट कार्ड बंधनकारक; चंद्रपूरमध्ये लाभार्थ्यांची गर्दी

Jun 22, 2026 | 03:16 PM
NEET UG 2026: ‘फसवणूक करणारा एकही जण वाचणार नाही!’ नीट फेरपरीक्षेतील गडबडीवर NTA महासंचालकांचा कडक इशारा; वाचा काय घडले

NEET UG 2026: ‘फसवणूक करणारा एकही जण वाचणार नाही!’ नीट फेरपरीक्षेतील गडबडीवर NTA महासंचालकांचा कडक इशारा; वाचा काय घडले

Jun 22, 2026 | 02:59 PM
Mardini Trailer: एका आईच्या वेदनेने घेतलं रणरागिणीचं रूप; मर्दिनी’चा अंगावर शहारे आणणारा ट्रेलर रिलीज

Mardini Trailer: एका आईच्या वेदनेने घेतलं रणरागिणीचं रूप; मर्दिनी’चा अंगावर शहारे आणणारा ट्रेलर रिलीज

Jun 22, 2026 | 02:56 PM
MLC Election Result 2026: महायुतीचा ऐतिहासिक विजय तर महाविकास आघाडीचा धुव्वा; कुठे पाच तर कुठे चक्क शून्य मतदान !

MLC Election Result 2026: महायुतीचा ऐतिहासिक विजय तर महाविकास आघाडीचा धुव्वा; कुठे पाच तर कुठे चक्क शून्य मतदान !

Jun 22, 2026 | 02:51 PM
Andhra Pradesh Crime: हृदयविकाराचा बनाव अन् धक्कादायक सत्य उघड; पतीला आधी ज्यूसमध्ये झोपेच्या गोळ्या दिल्या, नंतर….

Andhra Pradesh Crime: हृदयविकाराचा बनाव अन् धक्कादायक सत्य उघड; पतीला आधी ज्यूसमध्ये झोपेच्या गोळ्या दिल्या, नंतर….

Jun 22, 2026 | 02:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा