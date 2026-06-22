FIH Nations Cup 2026: चक दे इंडिया! न्यूझीलंडला नमवत भारतीय रणरागिणींनी रचला इतिहास, FIH Nations Cup वर कोरलं नाव

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सामन्याच्या सुरुवातीला, यजमान न्यूझीलंडने चेंडूवर नियंत्रण ठेवले आणि लवकर आघाडी घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, नवनीत कौरने पेनल्टी कॉर्नर मिळवल्यावर भारतीय संघाने सामन्यातील पहिल्या मोठ्या संधीचे सोने केले. नवनीतने सामन्याच्या चौथ्या मिनिटाला एका जोरदार फटक्याने या सेट-पीसचे गोलमध्ये रूपांतर केले आणि भारताला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर भारतीय संघाने उत्कृष्ट ट्रान्झिशन प्लेचे प्रदर्शन केले आणि आपल्या आक्रमकतेने न्यूझीलंडच्या डिफेन्सला सतत आव्हान दिले. पहिल्या क्वार्टरच्या पाचव्या पेनल्टी कॉर्नरवरून भारताने आपली आघाडी दुप्पट केली. १५ व्या मिनिटाला, सुनीलिता टोप्पोने दीपिकाच्या एका जोरदार शॉटला कौशल्याने अडवून चेंडू जाळ्यात टाकला आणि स्कोअर २-० असा केला.
भारताने संपूर्ण स्पर्धेत एकही सामना न हरता नेशन्स कप २०२६ चे विजेतेपद पटकावले आहे. टीम इंडियाने प्रथम अमेरिका, जपान आणि उरुग्वे यांच्याविरुद्धचे आपले गट सामने प्रत्येकी एका गोलने जिंकून गटात अव्वल स्थान मिळवले. त्यानंतर उपांत्य फेरीत चिलीला ६-० ने पराभूत करून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. नेशन्स कपमधील भारताचे हे दुसरे विजेतेपद असून, यापूर्वी त्यांनी २०२२ मध्ये या स्पर्धेचे पहिले विजेतेपद पटकावले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एफआयएच हॉकी महिला नेशन्स कपचे विजेतेपद पटकावल्याबद्दल भारतीय महिला हॉकी संघाचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले की, भारतीय हॉकी खेळाडूंनी देशाला अभिमान आणि आनंद मिळवून दिला या विजयाबद्दल त्यांचे अभिनंदन. खेळाडूंनी संपूर्ण स्पर्धेत उत्कृष्ट खेळ दाखवला. तसेच, या यशामुळे देशातील अनेक तरुणांना हॉकी खेळण्यासाठी प्रेरणा मिळेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
टीम इंडियाने जिंकलेल्या विजेतेपदाच्या सन्मानार्थ, हॉकी इंडियाने प्रत्येक खेळाडूसाठी ३ लाख रुपये आणि प्रत्येक सपोर्ट स्टाफ सदस्यासाठी १.५ लाख रुपयांचे रोख बक्षीस जाहीर केले आहे.
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