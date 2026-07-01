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फुटबॉल विश्वात उडाली खळबळ! Fifa World Cup मधून बाहेर पडताच ‘या’ संघाच्या हेडकोचने दिला राजीनामा

Updated On: Jul 01, 2026 | 05:42 PM IST
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सारांश

मोरक्कोने नेदरलँड्सच्या संघाचा पराभव केला आहे. त्यामुळे नेदरलँड्सचा संघ बाहेर पडला आहे. त्यानंतर लगेचच हेड कोच रोनाल्ड कौमेन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. यामुळे त्यांचा आणि नेदरलँड्ससोबत असलेला दूसरा कार्यकाळ समाप्त झाला आहे.

फुटबॉल विश्वात उडाली खळबळ! Fifa World Cup मधून बाहेर पडताच ‘या’ संघाच्या हेडकोचने दिला राजीनामा

नेदरलँड्सच्या हेड कोचने दिला राजीनामा (फोटो - सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • नेदरलँड्सचा पराभव होताच हेड कोचने केली राजीनाम्याची घोषणा
  • मोरक्कोने राऊंड ऑफ 32 मध्ये केला नेदरलँड्सचा पराभव 
  • हेड कोच रोनाल्ड कौमेन केली राजीनाम्याची घोषणा 
Fifa World Cup 2026: सध्या फिफा वर्ल्डकप 2026 चा थरार सुरू आहे. ही स्पर्धा आटा अंतिम टप्प्यात येऊन पोहोचली आहे. फिफा वर्ल्डकपमधून नेदरलँड्सचा संघ बाहेर पडला आहे. नेदरलँड्सचा संघ फिफा वर्ल्डकप स्पर्धेबाहेर होताच हेड कोच रोनाल्ड कौमेनने आपले पद सोडण्याची घोषणा केली आहे. राऊंड ऑफ 32 मध्ये मोरक्कोने नेदरलँड्सचा पराभव केला आहे. त्यामुळे फिफामधून नेदरलँड्सचा संघ बाहेर पडला आहे.

मोरक्कोने नेदरलँड्सच्या संघाचा पराभव केला आहे. त्यामुळे नेदरलँड्सचा संघ बाहेर पडला आहे. त्यानंतर लगेचच हेड कोच रोनाल्ड कौमेन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. यामुळे त्यांचा आणि नेदरलँड्ससोबत असलेला दूसरा कार्यकाळ समाप्त झाला आहे. मोरोक्कोविरुद्ध पेनल्टी शूटआऊटमध्ये नेदरलँड्सचा संघ बाहेर पडला आहे. 63 वर्षीय रोनाल्ड कौमेन यांनी सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेयर करत आपल्या राजीनामा जाहीर केला आहे.

रोनाल्ड कोमैन यांच्या मार्गदर्शनाखाली डच राष्ट्रीय संघाने आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये अनेक महत्त्वाचे टप्पे गाठले आहेत. रोनाल्ड कौमेन यांची चांगली रणनीती पाहायला मिळाली. जर्मनीमध्ये झालेल्या युरो २०२४ स्पर्धेत कोमैन यांच्या मार्गदर्शनाखाली डच संघाने उत्कृष्ट खेळ करत सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केला होता. कौमेन यांनी एकूण 64 संघाचे नेतृत्व केले आहे.

Kylian Mbappe Record: एम्बाप्पेचा विश्वविक्रम! 88 वर्षांचा विक्रम मोडत रचला इतिहास, मेस्सीचा विक्रमही धोक्यात

मेस्सीचा विक्रमही धोक्यात

फिफा विश्वचषक २०२६ च्या राऊंड ऑफ ३२ मध्ये फ्रान्सने स्वीडनला ३-० ने पराभूत करून अंतिम १६ मध्ये प्रवेश केला. न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यातील विजयपेक्षा अधिक चर्चा कर्णधार किलियन एम्बाप्पेची झाली. दोन गोल करून, त्याने केवळ संघाला सहज विजय मिळवून दिला नाही, तर विश्वचषकाच्या इतिहासात जवळपास नऊ दशकांपासून अबाधित असलेला एक विक्रमही प्रस्थापित केला. कर्णधार किलियन एम्बाप्पेने या सामन्यात दोन गोल करून १० गोलांसह फिफा विश्वचषकाच्या बाद फेरीतील सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू बनण्याचा मान मिळवला आणि ब्राझीलचे महान खेळाडू लिओनिडोस यांचा ८८ वर्षे जुना विक्रम मोडला.

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फ्रान्सने सुरुवातीपासूनच स्वीडनवर वर्चस्व गाजवले. एम्बाप्पे आणि मायकल ओलिसेह यांचे फटके पोस्टला लागले, पण पहिल्या हाफमध्ये उस्मान डेम्बेलेच्या पासवर एम्बाप्पेने एक शानदार गोल करून संघाला आघाडी मिळवून दिली. दुसऱ्या हाफमध्ये, ओलिसेने ब्रॅडली बारकोलाला असिस्ट करून २-० अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर ओलिसेने पुन्हा एकदा एमबाप्पेला संधी निर्माण करून दिली आणि फ्रान्सच्या कर्णधाराने सामन्यातील आपला दुसरा आणि २०२६ विश्वचषकातील सहावा गोल नोंदवला.

Web Title: Nedarlands head coach ronald koeman reisgn after out of fifa world cup 2026

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Published On: Jul 01, 2026 | 05:33 PM

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