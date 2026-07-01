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MEX vs ECU: 40 वर्षानंतर रचला इतिहास, मेक्सिकोने एक्वाडोरला नॉकआऊटमध्ये हरवलं

Updated On: Jul 01, 2026 | 11:18 AM IST
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सारांश

फिफा विश्वचषक २०२६ मध्ये ३२ संघांच्या फेरीतील आणखी एक रोमांचक बाद फेरीचा सामना पाहायला मिळाला, ज्यात स्पर्धेचे सह-यजमान असलेल्या मेक्सिकोने इक्वेडोरला २-० ने हरवून १६ संघांच्या फेरीत प्रवेश केला.

मेक्सिकोने ४० वर्षानंतर रचला इतिहास (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

मेक्सिकोने ४० वर्षानंतर रचला इतिहास (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • मेक्सिकोने ४० वर्षांनी रचला इतिहास 
  • एक्वाडोरला चारली धूळ 
  • फिफा वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये १६ संघाच्या फेरीत केला प्रवेश 
स्पर्धेचे सह-यजमान असलेल्या मेक्सिकोने मेक्सिको सिटी येथे झालेल्या २०२६ फिफा विश्वचषक स्पर्धेच्या राऊंड ऑफ ३२ च्या सामन्यात आणखी एक संस्मरणीय विजय मिळवला. वादळी पावसामुळे सामना एक तास उशिरा सुरू झाला. सामना सुरू झाल्यानंतर, पहिल्या हाफमध्ये ज्युलियन क्विनोनेस आणि राऊल जिमेनेझ यांनी नऊ मिनिटांच्या अंतराने गोल केले, ज्यामुळे मेक्सिकोने इक्वेडोरवर २-० ने विजय मिळवून राऊंड ऑफ १६ मध्ये प्रवेश केला आणि नॉकआऊट फेरीतील विजयाचा ४० वर्षांचा दुष्काळ संपवला.

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कसा झाला खेळ 

क्विनोनेसने २२ व्या मिनिटाला मेक्सिकोचा पहिला गोल केला, तर जिमेनेझने ३१ व्या मिनिटाला त्यांची आघाडी दुप्पट केली. १९८६ मध्ये जेव्हा मेक्सिकोने स्पर्धेचे आयोजन केले होते, तेव्हा १६ संघांच्या फेरीत बल्गेरियाला हरवल्यापासून त्यांनी बाद फेरीतील एकही सामना जिंकला नव्हता.

त्यानंतर मेक्सिकोला १९९४, १९९८, २००२, २००६, २०१०, २०१४ आणि २०१८ च्या विश्वचषकांमध्ये १६ संघांच्या फेरीत सलग सात पराभव पत्करावे लागले. कतारमध्ये झालेल्या २०२२ च्या विश्वचषकात ते गट फेरीतूनच बाहेर पडले. मेक्सिकोचा सामना रविवारी घरच्या मैदानावर इंग्लंड आणि काँगो यांच्यातील बुधवारच्या सामन्याच्या विजेत्याशी होईल.

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कसे आहे आता चित्र 

हवामानामुळे प्रभावित झालेला हा स्पर्धेतील दुसरा सामना होता. २२ जून रोजी फिलाडेल्फिया येथे फ्रान्स आणि इराक यांच्यातील सामन्यादरम्यान, वादळामुळे पहिल्या हाफच्या शेवटी दोन तास आणि ११ मिनिटे खेळ थांबवण्यात आला होता. फ्रान्स आणि नॉर्वे देखील पुढे सरकले, आयव्हरी कोस्ट आणि स्वीडन स्पर्धेतून बाहेर झाले आहेत. 

दिवसाच्या इतर सामन्यांमध्ये, अर्लिंग हालंडच्या अखेरच्या क्षणी केलेल्या गोलच्या जोरावर नॉर्वेने आयव्हरी कोस्टवर २-१ ने विजय मिळवला, ज्यामुळे नॉर्वेने २८ वर्षांनंतर आपला पहिला विश्वचषक नॉकआऊट विजय निश्चित केला आणि आयव्हरी कोस्टला स्पर्धेतून बाहेर केले. त्यानंतर दिवसाच्या दुसऱ्या सामन्यात, फ्रान्सने आपला स्टार कर्णधार किलियन एमबाप्पेच्या दोन गोलांच्या जोरावर स्वीडनचा ३-० ने पराभव केला आणि स्वीडनला स्पर्धेतून बाहेर करून, फ्रेंच संघाने सातव्यांदा राऊंड ऑफ १६ मध्ये प्रवेश केला.

Web Title: Fifa world cup 2026 mexico defeated ecuador in knockouts made history after 40 years

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Published On: Jul 01, 2026 | 11:18 AM

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