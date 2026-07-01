Kylian Mbappe Record: एम्बाप्पेचा विश्वविक्रम! 88 वर्षांचा विक्रम मोडत रचला इतिहास, मेस्सीचा विक्रमही धोक्यात

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फ्रान्सने सुरुवातीपासूनच स्वीडनवर वर्चस्व गाजवले. एम्बाप्पे आणि मायकल ओलिसेह यांचे फटके पोस्टला लागले, पण पहिल्या हाफमध्ये उस्मान डेम्बेलेच्या पासवर एम्बाप्पेने एक शानदार गोल करून संघाला आघाडी मिळवून दिली. दुसऱ्या हाफमध्ये, ओलिसेने ब्रॅडली बारकोलाला असिस्ट करून २-० अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर ओलिसेने पुन्हा एकदा एमबाप्पेला संधी निर्माण करून दिली आणि फ्रान्सच्या कर्णधाराने सामन्यातील आपला दुसरा आणि २०२६ विश्वचषकातील सहावा गोल नोंदवला. या गोलमुळे, एम्बाप्पे फिफा विश्वचषकाच्या बाद फेरीतील सामन्यांमध्ये १० गोल करणारा पहिला खेळाडू ठरला. त्याने १९३८ च्या विश्वचषकापासून अबाधित असलेला ब्राझीलचा महान खेळाडू लिओनिडोचा ८ गोल्सचा विक्रम मोडला. ब्राझीलच्या रोनाल्डो नाझारियोनेही विश्वचषकाच्या बाद फेरीतील सामन्यांमध्ये आठ गोल केले होते.
विश्वचषकाच्या इतिहासात एमबाप्पेच्या नावावर एकूण १८ गोल आहेत. तो अर्जेंटिनाचा महान खेळाडू लिओनेल मेस्सीच्या १९ गोलांपेक्षा फक्त एका गोलने मागे आहे. आता १६ संघांच्या फेरीत फ्रान्सचा सामना पॅराग्वेशी होणार असून, एमबाप्पेला या विक्रमाची बरोबरी करण्याची किंवा तो ओलांडण्याची सुवर्णसंधी मिळेल. केवळ गोलच नव्हे, तर विश्वचषकातील एमबाप्पेची कामगिरी सातत्याने उत्कृष्ट राहिली आहे. त्याने विश्वचषकाच्या केवळ १८ सामन्यांमध्ये १८ गोल केले आहेत.
स्वीडनविरुद्ध दोन गोल केल्यानंतर एमबाप्पे गोल्डन बूटच्या शर्यतीत संयुक्तपणे आघाडीवर आला आहे. त्याचे आणि लिओनेल मेस्सीचे प्रत्येकी सहा गोल आहेत. नॉर्वेचा अर्लिंग हालंड पाच गोलांसह तिसऱ्या स्थानी आहे, तर उस्मान डेम्बेले आणि व्हिनिसियस ज्युनियर प्रत्येकी चार गोलांसह त्याच्या मागे आहेत.
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