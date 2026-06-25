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तदेव लग्नं सुदिनं तदेव! Akaash Deep अडकला लग्नबंधनात; वाराणसीत पार पडला शाही विवाहसोहळा

Updated On: Jun 25, 2026 | 04:37 PM IST
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सारांश

भारतीय संघातील स्टार क्रिकेटपटू आकाश दीप आणि आक्षिता राज यांचा विवाहसोहळा वाराणसी येथील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये पार पडला. या विवाहसोहळ्याला अनेक क्रिकेटपटू आणि मान्यवर उपस्थित होते.

तदेव लग्नं सुदिनं तदेव! Akaash Deep अडकला लग्नबंधनात; वाराणसीत पार पडला शाही विवाहसोहळा

आकाश दीप अडकला विवाहबंधनात (फोटो- instagram)

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विस्तार
  • टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटपटू आकाश दीप अडकला लग्नबंधनात
  • आक्षिता राज अन् आकाश दीप झाले विवाहबद्ध 
  • लग्नाचे फोटो झाले व्हायरल 
Akaash Deep & Aakshita Raj Marriage: क्रिकेटविश्वामधून एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. भारतीय क्रिकेट संघातील वेगवान गोलंदाज असलेल्या आकाश दीप अखेर लग्नबंधनात अडकला आहे. सोशल मिडियावर याचे फोटो देखील व्हायरल झाले आहेत. आकाश दीप आणि आक्षिता राज विवाहबद्ध झाले आहेत. सर्व स्तरांतून दोघांना शुभेच्छा दिल्या जात आहेत.

भारतीय संघातील स्टार क्रिकेटपटू आकाश दीप आणि आक्षिता राज यांचा विवाहसोहळा वाराणसी येथील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये पार पडला. या विवाहसोहळ्याला अनेक क्रिकेटपटू आणि मान्यवर उपस्थित होते. आकाश दीप अन् आक्षिता राज यांचे लग्नसोहळ्याचे फोटो समोर आले आहेत.

रोहित, धोनी अन् अनुपस्थित?

आकाश दीप अन् आक्षिता राजच्या विवाहसोहळ्याला अनुपस्थित दिसले. याबत आकाशदीपला प्रश्न विचारण्यात आला आहे. रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्रसिंह धोनी लग्नसोहळ्याला बोलावले नाही का असा प्रश्न आकाश दीपला विचारण्यात आला? यावेळी त्याने गमतीशीर उत्तर दिले. ते तर आले असते तर वाराणसीमध्ये लग्न होऊ शकले असते का? असे आकाश दीपने गमतीशीर उत्तर दिले आहे.

आकाश दीपच्या मूळ गावी उत्साहाचे वातावरण आहे. लग्नसोहळा होण्याआधी त्याच्या मूळ गावी धार्मिक विधी पार पडले. 21 जून रोजी त्याचा तिलक समारंभ पार पडला. त्यानंतर 24 जून रोजी आकाश दीप अन् आक्षिता राज विवाहबद्ध झाले आहेत. वर आणि वधू लग्नाच्या पोषाखात अत्यंत सुंदर दिसत होते. हा लग्नसोहळा अत्यंत पारंपरिक, कौटुंबिक पद्धतीप्रमाणे पार पडला आहे.

 

 

 

Web Title: Team india akash deep married with aakshita raj in varanasi

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Published On: Jun 25, 2026 | 04:32 PM

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