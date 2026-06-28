पराभवानंतर भंगले न्यूझीलंडचे T20 World Cup 2026 चे स्वप्न; तीन दिग्गज खेळाडूंचा निवृत्तीचा निर्णय, ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ने भावनिक निरोप

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सोफी डेव्हाइन, सुझी बेट्स आणि लीया ताहुहू यांनी या स्पर्धेच्या सुरुवातीपूर्वी निवृत्ती जाहीर केली. न्यूझीलंड महिला क्रिकेटला यशाच्या शिखरावर नेणाऱ्या या तीन खेळाडूंचा मोलाचा वाटा आहे. सुझी बेट्स न्यूझीलंड क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वश्रेष्ठ आणि सर्वाधिक सामने खेळणारी खेळाडू म्हणून निवृत्त होत आहे. बेट्सने तिच्या ३७० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये १०,७२१ धावा करत विश्वविक्रम केला.
आपल्या ऐतिहासिक २० वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत, सोफी डिव्हाईनने न्यूझीलंडसाठी एकूण ३१७ सामने खेळले. या काळात, तिने एकदिवसीय सामन्यांमध्ये ४२७९ धावा आणि टी-२० मध्ये ३८१७ धावा केल्या, ज्यात अनेक दमदार खेळींचा समावेश आहे. तिने २४१ विकेटही घेतले, ज्यामुळे ती सर्वात यशस्वी अष्टपैलू खेळाडूंपैकी एक होती. दुसरीकडे, किवी संघाची प्रमुख वेगवान गोलंदाज, लीया ताहुहूने आपल्या १५ वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत संघाचे २०७ सामन्यांमध्ये प्रतिनिधित्व केले आणि २२५ विकेट्स घेतले.
हा ऐतिहासिक आणि भावनिक क्षण आणखी खास करण्यासाठी, न्यूझीलंड आणि इंग्लंड या दोन्ही संघांतील खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ एकत्र मैदानावर आले. सर्व खेळाडूंनी एक रांग तयार करून या तीन दिग्गज क्रिकेटपटूंना गार्ड ऑफ ऑनरने भावनिक निरोप दिला. खेळाला निरोप देताना तिन्ही खेळाडूंच्या डोळ्यात अश्रू होते.
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प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडने २० षटकांत ६ विकेट्स गमावून १६३ धावा केल्या. कर्णधार अमेलिया केरने ३४ चेंडूंत ४२ धावा करून संघासाठी सर्वाधिक धावा केल्या. सोफी डिव्हाईनvs, तिच्या शेवटच्या आंतरराष्ट्रीय सामन्यात तीन षटकारांसह १४ चेंडूंत ३० धावा केल्या. सुझी बेट्सनेही चांगली फलंदाजी केली आणि डावाच्या शेवटच्या चेंडूवर धावबाद होण्यापूर्वी १३ चेंडूंत १९ धावा केल्या. मात्र, लीया ताहुहूला एकही विकेट मिळाला नाही.
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