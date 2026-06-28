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IND vs IRE 2nd T20: लाजिरवाण्या पराभवानंतर टीम इंडियाची परीक्षा; वैभवला मिळणार संधी? पाहा पिच रिपोर्ट अन् प्लेइंग ११

Updated On: Jun 28, 2026 | 02:29 PM IST
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सारांश

IND vs IRE 2nd T20 Belfast Pitch Report and Playing 11: भारत आणि आयर्लंड यांच्यात दुसरा टी- २० सामना आज बेलफास्टमध्ये खेळला जाणार आहे. या सामन्यात कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज आणि संभाव्य प्लेइंग ११ जाणून घ्या.

IND vs IRE 2nd T20: लाजिरवाण्या पराभवानंतर टीम इंडियाची परीक्षा; वैभवला मिळणार संधी? पाहा पिच रिपोर्ट अन् प्लेइंग ११
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विस्तार
  • लाजिरवाण्या पराभवानंतर टीम इंडियाची परीक्षा
  • वैभवला मिळणार संधी?
  • पाहा पिच रिपोर्ट आणि प्लेइंग ११
भारत आणि आर्यंलड यांच्यात दोन सामन्यांच्या टी- २० मालिकेतील शेवटचा सामना आज, २८ जून रोजी बेलफास्ट येथे खेळला जाणार आहे. हा सामना बेलफास्ट येथील सिव्हिल सर्व्हिस क्रिकेट क्लब मैदानावर (स्टॉर्मोंट क्रिकेट ग्राउंड) खेळला जाईल. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सामना सायंकाळी ६ वाजता सुरू होईल आणि नाणेफेक सायंकाळी ५:३० वाजता होईल. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाला आयर्लंडविरुद्ध पहिला टी२० सामना गमवावा लागला. पहिल्या सामन्यात आयर्लंडने भारताला ३४ धावांनी हरवले. भारत आजचा सामना जिंकण्यासाठी आज सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, पण तरीही ही मालिका जिंकू शकत नाही. भारत फक्त हा सामना जिंकून मालिका ड्रॉ करु शकतात. या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी पदार्पण करणार का हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. आजच्या सामन्यात कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज आणि संभाव्य प्लेइंग ११ जाणून घेऊयात.

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भारत विरुद्ध आर्यंलड पिच रिपोर्ट

बेलफास्टमधील सिव्हिल सर्व्हिस क्रिकेट क्लबच्या खेळपट्टीवर वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळू शकते. पहिल्या डावात हवामान ढगाळ असल्यास, गोलंदाजांना आणखी फायदा होऊ शकतो. गोलंदाज नव्या चेंडूने कहर करू शकतात, ज्यामुळे सलामीच्या फलंदाजी करणे तितके सोपे असणार नाही. परंतु, सुरुवातीची षटके संपल्यानंतर फलंदाज सहजपणे धावा करू शकतात. जर फलंदाजांनी पॉवरप्लेमध्ये विकेट्स टिकवून ठेवल्या, तर ते नंतर वर्चस्व गाजवू शकतात. अशा परिस्थितीत, नाणेफेक जिंकणारा कर्णधार प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

पावसामुळे सामन्यात व्यत्यय येईल का?

सामन्याच्या दिवशी बेलफास्टमधील हवामान थोडे खराब राहण्याची शक्यता आहे. दिवसाच्या सुरुवातीला पावसाची शक्यता आहे, परंतु सामना सुरू होईपर्यंत हवामानात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. हलक्या पावसामुळे खेळात व्यत्यय येऊ शकतो, परंतु संपूर्ण सामना रद्द होण्याची शक्यता सध्या कमी आहे.

 संभाव्य प्लेइंग 11

आयर्लंड: टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हॅरी टेक्टर, लॉर्कन टकर (विकेटकीपर/कर्णधार), बेंजामिन कॅलिट्झ, गॅरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, लियाम मॅकार्थी, मॅथ्यू हम्फ्रीज, जय मुंद्रा, मॅट हॉलार्ड

भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर) / वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रसिध्द कृष्णा / प्रिन्स यादव

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Web Title: Ind vs ire 2nd t20 india vs ireland playing 11 pitch report belfast 2026

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Published On: Jun 28, 2026 | 02:29 PM

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