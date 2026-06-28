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FIFA World Cup 2026: Lionel Messi चा आणखी एक विश्वविक्रम! सलग ७ विश्वचषक सामन्यांत गोल करणारा जगातील पहिला खेळाडू

Updated On: Jun 28, 2026 | 01:39 PM IST
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सारांश

Lionel Messi becomes first to score in 7 straight World Cup games: अर्जेंटिनाच्या कर्णधार लिओनेल मेस्सीने फिफा विश्वचषक २०२६ मध्ये जॉर्डनविरुद्ध फ्री-किकवर गोल करून इतिहास रचला. तो सलग सात फिफा विश्वचषक सामन्यांमध्ये गोल करणारा जगातील पहिला फुटबॉलपटू ठरला.

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विस्तार
  • Lionel Messi चा आणखी एक विश्वविक्रम
  • ७ विश्वचषक सामन्यांत गोल करणारा जगातील पहिला खेळाडू
  • अर्जेंटिनानेही विश्वचषकाच्या इतिहासात कोरले नाव
फिफा विश्वचषक २०२६ (FIFA World Cup 2026) च्या स्पर्धेत दिग्गज फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सीने (Lionel Messi) पुन्हा एकदा इतिहास रचला आहे. अर्जेंटिनाच्या कर्णधाराने जॉर्डनविरुद्ध एक शानदार फ्री-किक गोल करून आणखी एक विश्वविक्रम केला आहे. मेस्सी आता सलग सात फिफा विश्वचषक सामन्यांमध्ये गोल करणारा पहिला खेळाडू ठरला आहे. जे आजपर्यंत इतर कोणत्याही खेळाडूने केलेला नाही. मेस्सीने जॉर्डनविरुद्धच्या ‘गट जे’ मधील अंतिम सामन्यात ही ऐतिहासिक कामगिरी केली.

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लिओनल मेस्सीने रचला इतिहास

डॅलसमध्ये खेळल्या गेलेल्या ‘ग्रुप जे’च्या सामन्यात अर्जेंटिना आधीच पुढच्या फेरीसाठी पात्र ठरला होता, त्यामुळे मेस्सीला सुरुवातीच्या अकरा खेळाडूंमध्ये स्थान देण्यात आले नव्हते. तो सामन्याच्या ६० व्या मिनिटाला लॉटारो मार्टिनेझच्या जागी मैदानात उतरला. त्यानंतर, ८० व्या मिनिटाला अर्जेंटिनाला पेनल्टी बॉक्सच्या अगदी बाहेर फ्री किक मिळाली. मेस्सीने आपल्या खास शैलीत, खेळाडूंची भिंत भेदून चेंडू थेट गोलपोस्टच्या कोपऱ्यात मारला.

या गोलसह, मेस्सीने सलग सात विश्वचषक सामन्यांमध्ये गोल करण्याचा एक अनोखा विक्रम रचला. यापूर्वी हा विक्रम फ्रान्सच्या जस्टिन फॉन्टेन आणि ब्राझीलच्या महान जारझिन्हो यांच्या नावावर होता, ज्यांनी प्रत्येकी सलग सहा विश्वचषक सामन्यांमध्ये गोल केले होते. मेस्सीने त्या दोघांनाही मागे टाकत एक नवीन इतिहास रचला.

२०२६ च्या विश्वचषकातही उत्कृष्ट कामगिरी

मेस्सीच्या विक्रमाची सुरुवात २०२२ फिफा विश्वचषकाच्या सेमिफायनलमध्ये झाली. त्यानंतर त्याने फ्रान्सविरुद्धच्या अंतिम सामन्यातही गोल केले. मेस्सीची २०२६ च्या फिफा विश्वचषकातही उत्कृष्ट कामगिरी सुरूच आहे. आपला प्रभावी फॉर्म कायम ठेवत, मेस्सीने २०२६ च्या विश्वचषक स्पर्धेतही आपली छाप सोडली. १६ जून रोजी अल्जेरियाविरुद्ध हॅट्ट्रीक केली. २२ जून रोजी त्याने ऑस्ट्रियाविरुद्ध दोन गोल केले आणि आता जॉर्डनविरुद्ध आणखी एक गोल करून, त्याने सलग सात सामन्यांमध्ये गोल करण्याचा विश्वविक्रम आपल्या नावावर केला.

या गोलमुळे मेस्सीच्या नावावर आता फिफा विश्वचषकातील एकूण १९ गोल झाले आहेत. हा त्याच्या कारकिर्दीतील ७२ वा आणि अर्जेंटिनासाठी केलेला १२ वा फ्री-किक गोल होता. आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधील २०२ सामन्यांमध्ये मेस्सीच्या नावावर आता १२३ गोल आहेत. सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय गोल करण्याच्या बाबतीत तो दुसऱ्या स्थानावर आहे. या यादीत पोर्तुगालचा स्टार फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डो १४५ गोलांसह अव्वल स्थानी कायम आहे. अलीकडेच, मेस्सी विश्वचषकात सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू ठरला. त्याने जर्मनीचा महान फुटबॉलपटू मिरास्लोव्ह क्लागे यांचा १६ गोलांचा विक्रम मोडला.

अर्जेंटिनानेही विश्वचषकाच्या इतिहासात कोरले नाव

मेस्सीच्या ऐतिहासिक गोलमुळे अर्जेंटिनाने गट फेरीचा शेवट दिमाखात केला आणि एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला. ब्राझील आणि जर्मनीनंतर, अर्जेंटिना आता फिफा विश्वचषकाच्या इतिहासात ५० किंवा त्याहून अधिक विजय नोंदवणारा तिसरा संघ ठरला आहे.

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Web Title: Lionel messi world record 7 consecutive fifa world cup goals 2026 argentina jordan

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Published On: Jun 28, 2026 | 01:39 PM

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