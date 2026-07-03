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AI चा नवा चमत्कार! चीनने तयार केला मानवी भावना ओळखणारा ह्युमनॉइड रोबोट; माणसांशी साधणार नैसर्गिक संवाद

Updated On: Jul 03, 2026 | 10:33 AM IST
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सारांश

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात चीनने आणखी एक मोठी झेप घेतली आहे. यूबीटेक कंपनीने मानवी भावना समजून घेणारा आणि नैसर्गिक संवाद साधणारा UWorld U-1 ह्युमनॉइड रोबोट सादर केला असून, तो भावनिक आधार देण्यासही सक्षम असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

AI चा नवा चमत्कार! चीनने तयार केला मानवी भावना ओळखणारा ह्युमनॉइड रोबोट; माणसांशी साधणार नैसर्गिक संवाद

AI चा नवा चमत्कार! चीनने तयार केला मानवी भावना ओळखणारा ह्युमनॉइड रोबोट; माणसांशी साधणार नैसर्गिक संवाद

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विस्तार
  • चीनच्या यूबीटेक कंपनीने मानवी भावना ओळखून प्रतिसाद देणारा UWorld U-1 ह्युमनॉइड रोबोट सादर केला आहे.
  • हा रोबोट चेहऱ्यावरील हावभाव, आवाजातील बदल आणि संवादाचा संदर्भ ओळखून नैसर्गिक संवाद साधू शकतो.
  • वृद्धांची काळजी, शिक्षण, आदरातिथ्य आणि घरगुती सहाय्यक म्हणून या रोबोटचा वापर करण्याचा उद्देश आहे.
आतापर्यंत रोबोट म्हणजे केवळ आदेश पाळणारे, भावनाशून्य यंत्र अशीच सर्वसामान्यांची धारणा होती. मात्र कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील (एआय) झपाट्याने होत असलेल्या प्रगतीमुळे ही संकल्पना बदलू लागली आहे. चीनने आता मानवी भावना ओळखून त्यानुसार प्रतिसाद देणारे, डोळ्यांत डोळे घालून नैसर्गिक संवाद साधणारे आणि भावनिक आधार देऊ शकणारे पुरुष व स्त्री ह्युमनॉइड रोबोट विकसित केले आहेत. ३० जून रोजी चीनमधील शेन्ज़ेन येथे चीनी रोबोटिक्स कंपनी यूबीटेकने आपल्या नव्या ह्युमनॉइड रोबोट ‘यूवर्ल्ड यू-१’ चे अनावरण केले. हा रोबोट औद्योगिक कारखान्यांतील कामांसाठी नव्हे, तर माणसांसोबत राहणे, त्यांच्याशी संवाद साधणे आणि भावनिक आधार देणे या उद्देशाने विकसित करण्यात आला आहे.

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यू-१ कसे काम करते?

पारंपरिक फॅक्टरी रोबोट्सच्या विपरीत, यू-१वी रचना माणसांशी नैसर्गिकरित्या संवाद साधण्यासाठी केली आहे. हे पुरुष आणि स्त्री अशा दोन्ही आवृत्यांमध्ये येते. पुरुष आवृत्तीची उंची १८३ सेमी आहे, तर स्त्री आवृत्तीची उंची १६८ सेमी असून ती कमी आहे, यात ८८ सर्वो जॉइंट्स आहेत, ज्यामुळे ते माणसांसारख्या विविध हालचाली करू शकते. (फोटो सौजन्य: You Tube) 

रोबोट अधिक माणसांसारखा दिसावा यासाठी त्याच्या बाह्य भागावर सिलिकॉनचा लेप दिला आहे, जेणेकरून त्याच्याशी संवाद साधताना लोकांना परकेपणा जाणवणार नाही. यू-१ चे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची भावनिक एआय प्रणाली. यूबीटेकच्या मते, हा रोबोट २० हून अधिक भावना ओळखू शकतो, संभाषणादरम्यान डोळ्यांशी संपर्क साधू शकतो आणि कालांतराने अधिक वैयक्तिकृत प्रतिसाद देण्यासाठी मागील संवाद लक्षात ठेवू शकतो.

भावनिक आधारासाठी विशेष रचना

यू-१ची निर्मिती दैनंदिन जीवनात लोकांशी नैसर्गिक संवाद साधण्यासाठी करण्यात आली आहे. वृद्धांची काळजी घेणे, शिक्षण, आदरातिथ्य, स्वागत सेवा तसेच प्रीमियम घरगुती सहाय्यक म्हणून त्याचा उपयोग होऊ शकतो. विशेषतः एकाकीपणाने त्रस्त किंवा भावनिक आधाराची गरज असलेल्या व्यक्तींसाठी हा रोबोट उपयुक्त ठरू शकतो.

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चेहऱ्यावरील हावभाव आणि आवाजातून ओळखत्तो भावना

यूवर्ल्ड यू-१ लाईट, प्रो आणि अल्ट्रा या तीन आवृत्यांमध्ये उपलब्ध असून सध्या त्याची विक्री चीनपुरतीच मर्यादित आहे. पूर्वीचे रोबोट केवळ आदेश समजून त्यानुसार काम करत असत. मात्र यू-१ समोरच्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावरील हावभाव, आवाजातील चढ-उतार आणि संवादाचा संदर्भ ओळखून योग्य प्रतिसाद देऊ शकतो.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: China unveils ai humanoid robot that can understand human emotions and respond naturally

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Published On: Jul 03, 2026 | 10:33 AM

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