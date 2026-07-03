AI चा नवा चमत्कार! चीनने तयार केला मानवी भावना ओळखणारा ह्युमनॉइड रोबोट; माणसांशी साधणार नैसर्गिक संवाद

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पारंपरिक फॅक्टरी रोबोट्सच्या विपरीत, यू-१वी रचना माणसांशी नैसर्गिकरित्या संवाद साधण्यासाठी केली आहे. हे पुरुष आणि स्त्री अशा दोन्ही आवृत्यांमध्ये येते. पुरुष आवृत्तीची उंची १८३ सेमी आहे, तर स्त्री आवृत्तीची उंची १६८ सेमी असून ती कमी आहे, यात ८८ सर्वो जॉइंट्स आहेत, ज्यामुळे ते माणसांसारख्या विविध हालचाली करू शकते. (फोटो सौजन्य: You Tube)
रोबोट अधिक माणसांसारखा दिसावा यासाठी त्याच्या बाह्य भागावर सिलिकॉनचा लेप दिला आहे, जेणेकरून त्याच्याशी संवाद साधताना लोकांना परकेपणा जाणवणार नाही. यू-१ चे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची भावनिक एआय प्रणाली. यूबीटेकच्या मते, हा रोबोट २० हून अधिक भावना ओळखू शकतो, संभाषणादरम्यान डोळ्यांशी संपर्क साधू शकतो आणि कालांतराने अधिक वैयक्तिकृत प्रतिसाद देण्यासाठी मागील संवाद लक्षात ठेवू शकतो.
यू-१ची निर्मिती दैनंदिन जीवनात लोकांशी नैसर्गिक संवाद साधण्यासाठी करण्यात आली आहे. वृद्धांची काळजी घेणे, शिक्षण, आदरातिथ्य, स्वागत सेवा तसेच प्रीमियम घरगुती सहाय्यक म्हणून त्याचा उपयोग होऊ शकतो. विशेषतः एकाकीपणाने त्रस्त किंवा भावनिक आधाराची गरज असलेल्या व्यक्तींसाठी हा रोबोट उपयुक्त ठरू शकतो.
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यूवर्ल्ड यू-१ लाईट, प्रो आणि अल्ट्रा या तीन आवृत्यांमध्ये उपलब्ध असून सध्या त्याची विक्री चीनपुरतीच मर्यादित आहे. पूर्वीचे रोबोट केवळ आदेश समजून त्यानुसार काम करत असत. मात्र यू-१ समोरच्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावरील हावभाव, आवाजातील चढ-उतार आणि संवादाचा संदर्भ ओळखून योग्य प्रतिसाद देऊ शकतो.