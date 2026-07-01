फीचर्सचा जलवा अन् बॅटरीची कमाल! नवा Redmi स्मार्टफोन चीनमध्ये धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज; किंमत पाहताच वाढला टेक प्रेमींचा उत्साह

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चीनमध्ये या नव्या रेडमी स्मार्टफोनच्या 12GB + 256GB आणि 16GB+ 256GB या दोन्ही व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,799 म्हणजेच सुमारे 40,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. या स्मार्टफोनच्या 12GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 3,299 म्हणजेच सुमारे 47,000 रुपये आहे. तर 16GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 3,499 म्हणजेच सुमारे 50,000 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य: X)
डुअल-सिम सपोर्ट असलेला रेडमी के 90 अल्ट्रा अँड्रॉईड 16 वर बेस्ड HyperOS 3 वर चालतो. या स्मार्टफोनमध्ये 6.83-इंच अमोलेड 1.5K (1,280×2,772 पिक्सेल) डिस्प्ले दिला आहे, जो 165Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट, 480Hz टच सँपलिंग रेट आणि 3,500Hz च्या इंस्टेंटेनियस टच सँपलिंग रेटला सपोर्ट करतो. याचा डिस्प्ले एचडीआर 10+, एचडीआर व्हिव्हिड आणि डॉल्बी व्हिजन सपोर्टसह उपलब्ध आहे. कंपनीने असा दावा केला आहे की, हा पॅनल 3,500 निट्सची पीक ब्राइटनेस ऑफर करू शकतो.
परफॉर्मंससाठी नवीन रेडमी स्मार्टफोनमध्ये ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट चिपसेट दिला आहे, जो TSMC च्या सेकंड-जनरेशन 3nm प्रोसेसवर तयार करण्यात आला आहे. हा चिपसेट अड्रेनो जीपीयू आणि क्वालकॉमच्या AI इंजिनसह येतो. गेमिंगदरम्यान रेजोल्यूशन आणि फ्रेम रेट वाढवण्यासाठी फोनमध्ये एक वेगळे D2 AI गेमिंग ग्राफिक्स चिप देखील दिले आहे. फोनमध्ये 16GB पर्यंत एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि 512GB पर्यंत यूएफएस 4.1 इनबिल्ट स्टोरेज दिले आहे. यामध्ये एक एक्टिव कूलिंग फॅन दिला आहे, ज्याबाबत असा दावा केला जात आहे की, हे अवघ्या 100 सेकंदांपेक्षा कमी वेळात फोनचे तापमान साधारणपणे 10°C ने कमी करते.
कॅमेरा सेटअपबद्दल बोलायचं झालं तर रेडमी के 90 अल्ट्राच्या रियरमध्ये डुअल कॅमेरा यूनिट आहे, ज्यामध्ये 1/1.55-इंच सेंसरवाला 50-मेगापिक्सेलचा लाईट हंटर 800 प्रायमरी कॅमेरा दिला आहे. मुख्य सेंसरसह 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा दिला आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 20-मेगापिक्सेल कॅमेरा दिला आहे. धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी या स्मार्टफोनमध्ये IP66, IP68 आणि IP69 ची रेटिंग दिली आहे.
कनेक्टिविटीसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 5G, वायफाय 7, ब्लूटूथ 5.4, एनएफसी, वाय-फाय डायरेक्ट, जीपीएस, नाविक आणि ग्लोनास सारखे फीचर्स दिले आहेत. या स्मार्टफोनमध्ये Bose द्वारे ट्यून करण्यात आलेले डुअल सिमेट्रिकल स्टीरियो स्पीकर्स दिले आहेत, जे डॉल्बी ॲटमॉस आणि हाय-रेस ऑडिओ प्रमाणपत्रांसह येतात.
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पावर बॅकअपसाठी रेडमी स्मार्टफोनमध्ये 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 8,550mAh बॅटरी दिली आहे. फोनच्या रिटेल बॉक्समध्ये 100W चा GaN चार्जर मिळणार आहे. फोनमध्ये 22.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. यात शाओमीची स्वतःची सर्ज पी 3 चार्जिंग चिप आणि सर्ज जी 2 बॅटरी मॅनेजमेंट चिप आहे.