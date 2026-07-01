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फीचर्सचा जलवा अन् बॅटरीची कमाल! नवा Redmi स्मार्टफोन चीनमध्ये धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज; किंमत पाहताच वाढला टेक प्रेमींचा उत्साह

Updated On: Jul 01, 2026 | 10:28 AM IST
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सारांश

Redmi K90 Ultra Launched: रेडमीने चीनमध्ये एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. या स्मार्टफोनची सुरुवातीची किंमत सुमारे 40,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या रेडमी स्मार्टफोनमध्ये दमदार बॅटरी, प्रीमियम डिस्प्ले आणि पावरफुल प्रोसेसर दिला आहे.

फीचर्सचा जलवा अन् बॅटरीची कमाल! नवा Redmi स्मार्टफोन चीनमध्ये धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज; किंमत पाहताच वाढला टेक प्रेमींचा उत्साह

फीचर्सचा जलवा अन् बॅटरीची कमाल! नवा Redmi स्मार्टफोन चीनमध्ये धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज; किंमत पाहताच वाढला टेक प्रेमींचा उत्साह

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विस्तार
  • रेडमी के 90 अल्ट्रा चीनमध्ये 8,550mAh बॅटरी, 100W फास्ट चार्जिंग आणि स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट चिपसेटसह लाँच झाला आहे.
  • स्मार्टफोनमध्ये 165Hz अमोलेड डिस्प्ले, 50MP कॅमेरा आणि 16GB रॅमसह 512GB स्टोरेजचा पर्याय देण्यात आला आहे.
  • रेडमी के 90 अल्ट्राची सुरुवातीची किंमत चीनमध्ये CNY 2,799 म्हणजेच सुमारे 40,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे.
Redmi Smartphone Launched: शाओमीचा सबब्रँड असलेल्या रेडमीने मंगळवारी चीनमध्ये एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. कंपनीचा हा नवीन स्मार्टफोन Redmi K90 Ultra या नावाने लाँच करण्यात आला आहे. दमदार फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सने सुसज्ज असलेला हा स्मार्टफोन मिडरेंज सेगमेंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. नव्या स्मार्टफोनचे फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत जाणून घेऊया.

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रेडमी के 90 अल्ट्राची किंमत आणि उपलब्धता

चीनमध्ये या नव्या रेडमी स्मार्टफोनच्या 12GB + 256GB आणि 16GB+ 256GB या दोन्ही व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,799 म्हणजेच सुमारे 40,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. या स्मार्टफोनच्या 12GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 3,299 म्हणजेच सुमारे 47,000 रुपये आहे. तर 16GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 3,499 म्हणजेच सुमारे 50,000 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य: X)

रेडमी के 90 अल्ट्राचे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

डिस्प्ले

डुअल-सिम सपोर्ट असलेला रेडमी के 90 अल्ट्रा अँड्रॉईड 16 वर बेस्ड HyperOS 3 वर चालतो. या स्मार्टफोनमध्ये 6.83-इंच अमोलेड 1.5K (1,280×2,772 पिक्सेल) डिस्प्ले दिला आहे, जो 165Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट, 480Hz टच सँपलिंग रेट आणि 3,500Hz च्या इंस्टेंटेनियस टच सँपलिंग रेटला सपोर्ट करतो. याचा डिस्प्ले एचडीआर 10+, एचडीआर व्हिव्हिड आणि डॉल्बी व्हिजन सपोर्टसह उपलब्ध आहे. कंपनीने असा दावा केला आहे की, हा पॅनल 3,500 निट्सची पीक ब्राइटनेस ऑफर करू शकतो.

चिपसेट

परफॉर्मंससाठी नवीन रेडमी स्मार्टफोनमध्ये ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट चिपसेट दिला आहे, जो TSMC च्या सेकंड-जनरेशन 3nm प्रोसेसवर तयार करण्यात आला आहे. हा चिपसेट अड्रेनो जीपीयू आणि क्वालकॉमच्या AI इंजिनसह येतो. गेमिंगदरम्यान रेजोल्यूशन आणि फ्रेम रेट वाढवण्यासाठी फोनमध्ये एक वेगळे D2 AI गेमिंग ग्राफिक्स चिप देखील दिले आहे. फोनमध्ये 16GB पर्यंत एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि 512GB पर्यंत यूएफएस 4.1 इनबिल्ट स्टोरेज दिले आहे. यामध्ये एक एक्टिव कूलिंग फॅन दिला आहे, ज्याबाबत असा दावा केला जात आहे की, हे अवघ्या 100 सेकंदांपेक्षा कमी वेळात फोनचे तापमान साधारणपणे 10°C ने कमी करते.

कॅमेरा

कॅमेरा सेटअपबद्दल बोलायचं झालं तर रेडमी के 90 अल्ट्राच्या रियरमध्ये डुअल कॅमेरा यूनिट आहे, ज्यामध्ये 1/1.55-इंच सेंसरवाला 50-मेगापिक्सेलचा लाईट हंटर 800 प्रायमरी कॅमेरा दिला आहे. मुख्य सेंसरसह 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा दिला आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 20-मेगापिक्सेल कॅमेरा दिला आहे. धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी या स्मार्टफोनमध्ये IP66, IP68 आणि IP69 ची रेटिंग दिली आहे.

कनेक्टिविटी पर्याय

कनेक्टिविटीसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 5G, वायफाय 7, ब्लूटूथ 5.4, एनएफसी, वाय-फाय डायरेक्ट, जीपीएस, नाविक आणि ग्लोनास सारखे फीचर्स दिले आहेत. या स्मार्टफोनमध्ये Bose द्वारे ट्यून करण्यात आलेले डुअल सिमेट्रिकल स्टीरियो स्पीकर्स दिले आहेत, जे डॉल्बी ॲटमॉस आणि हाय-रेस ऑडिओ प्रमाणपत्रांसह येतात.

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बॅटरी

पावर बॅकअपसाठी रेडमी स्मार्टफोनमध्ये 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 8,550mAh बॅटरी दिली आहे. फोनच्या रिटेल बॉक्समध्ये 100W चा GaN चार्जर मिळणार आहे. फोनमध्ये 22.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. यात शाओमीची स्वतःची सर्ज पी 3 चार्जिंग चिप आणि सर्ज जी 2 बॅटरी मॅनेजमेंट चिप आहे.

Web Title: Redmi k90 ultra launched in china with amazing features and powerful battery

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Published On: Jul 01, 2026 | 10:28 AM

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