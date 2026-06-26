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WhatsApp Update: स्कॅमर्सची खैर नाही! अनोळखी नंबरवरून मेसेज येताच यूजर्सना मिळणार इशारा; कसं काम करणार नवं फीचर?

Updated On: Jun 26, 2026 | 10:56 AM IST
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सारांश

WhatsApp Warning Feature: लवकरच व्हॉट्सअ‍ॅप यूजर्ससाठी एक नवीन फीचर रोलआऊट केलं जाणार आहे. यामध्ये यूजर्सना अनोळखी नंबरवरून आलेले मेसेज ओपन करण्यापूर्वी एक वॉर्निंग मेसेज मिळणार आहे. या मेसेजनंतर अनोळखी नंबरसोबत संभाषण करायचे की नाही, याचा निर्णय यूजर्स घेणार आहेत.

WhatsApp Update: स्कॅमर्सची खैर नाही! अनोळखी नंबरवरून मेसेज येताच यूजर्सना मिळणार इशारा; कसं काम करणार नवं फीचर?

WhatsApp Update: स्कॅमर्सची खैर नाही! अनोळखी नंबरवरून मेसेज येताच यूजर्सना मिळणार इशारा; कसं काम करणार नवं फीचर?

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विस्तार
  • व्हॉट्सअ‍ॅप लवकरच अनोळखी नंबरवरून येणाऱ्या मेसेजसाठी नवीन वॉर्निंग फीचर आणणार आहे.
  • चॅट उघडण्यापूर्वी यूजर्सना स्कॅम आणि फसवणुकीबाबत इशारा देणारा अलर्ट दिसणार आहे.
  • नवीन फीचर अँड्रॉईड आणि आयफोन या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
WhatsApp New Feature: मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सअ‍ॅप यूजर्सना स्कॅम आणि सायबर फ्रॉडपासून सुरक्षा मिळावी यासाठी कंपनी सतत नवीन फीचर्स घेऊन येत आहे. आता कंपनी असेच आणखी एक फीचर लवकरच सादर करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, मेटा यूजर्सना धोकादायक संभाषणं ओळखण्यासाठी मदत करणार आहे. यासाठीच एका नवीन फीचरवर काम सुरु असून लवकरच हे फीचर यूजर्ससाठी रोलआऊट केलं जाणार आहे.

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नवीन वॉर्निंग मेसेज

एका फीचर ट्रॅकरने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी एक नवीन वॉर्निंग मेसेज स्पॉट केला आहे. जेव्हा यूजर्स एखाद्या अनोळखी नंबरवरून आलेले चॅट्स ओपन करतात, तेव्हा हा वॉर्निंग मेसेज पॉप-अप होतो. असं सांगितलं जात आहे की, हे फीचर अँड्रॉईड आणि आयओएस अशा दोन्ही यूजर्ससाठी उपलब्ध असणार आहे. हे फीचर यूजर्सना अनोळखी लोकांशी संभाषण सुरू करण्यापूर्वी अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेण्याचा अधिकार देणार आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

लवकरच येणार नवं फीचर

फीचर ट्रॅकर WABetaInfo ने शेअर केलेल्या एका पोस्टनुसार, आयओएस आणि अँड्रॉईडसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप एक नवीन वॉर्निंग मेसेज फीचर रोलआऊट करण्याचा विचार करत आहे. कंपनीने या नवीन फीचरवर काम देखील सुरु केले आहे. जेव्हा एखाद्या अनोळखी नंबरवरून पाठवलेला मेसेज यूजर्स ओपन करतील, तेव्हा यूजर्सना या अनोळखी नंबरबाबत अलर्ट करण्यासाठी हे नवीन फीचर डिझाईन करण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जेव्हा एखाद्या व्हॉट्सअ‍ॅप यूजरला कोणत्याही अनोळखी नंबरवरून मेसेज येईल, तेव्हा नवीन फीचर चॅट ओपन करण्यापूर्वीच स्क्रीनवर एक वॉर्निंग मेसेज दाखवणार आहे.

WABetaInfo ने शेअर केला स्क्रीनशॉट

पोस्टमध्ये एक स्क्रीनशॉट देखील शेअर करण्यात आला आहे. यावरून असं समजतं की, वॉर्निंग मेसेजमध्ये त्याच देशाचे नाव दिसणार आहे, जिथे फोन नंबर रजिस्टर्ड आहे. यावरून हे देखील समजते की तो क्रमांक ‘कॉन्टॅक्ट’ म्हणून सेव्ह केला आहे का आणि यूजर व मेसेज पाठवणारी व्यक्ती यांच्यात काही कॉमन ग्रुप आहेत की नाही. या अलर्टमध्ये एक मेसेज असणार आहे, ज्यामध्ये लिहीले असेल की, स्कॅमर्स तुम्हाला तुमची वैयक्तिक माहिती आणि पासवर्ड देण्यासाठी दिशाभूल करू शकतात किंवा तुमच्याकडून पैशांची मागणी करू शकतात. सावध राहा.

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यूजर्स घेणार निर्णय

वॉर्निंग मेसेजनंतर यूजर्स चॅट्स सुरु ठेऊ शकतात किंवा बंद करू शकतात. हे पूर्णपणे यूजरच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे. यूजरने घेतलेल्या निर्णयानंतर पुन्हा कोणतीही सूचना दिली जाणार नाही. व्हॉट्सॲपचे हे नवीन फीचर प्लॅटफॉर्मला अनोळखी सोर्सकडून येणारे स्पॅम, फसवणुकीचे प्रकार किंवा बनावट संदेश रोखण्यास मदत करू शकते.

Web Title: Whatsapp is planning to roll out new warning message feature read how it will work

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Published On: Jun 26, 2026 | 10:55 AM

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