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टायपिंगची गरज संपली! गुगल क्रोममध्ये येतंय ‘Select From Screen’ AI फीचर… यूजर्सचा अनुभव होणार आणखी मजेदार

Updated On: Jun 26, 2026 | 01:30 PM IST
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सारांश

गुगल लवकरच क्रोम यूजर्ससाठी एक नवीन फीचर घेऊन आहे. हे फीचर सर्कल टू सर्च फीचरप्रमाणेच असणार आहे. यामध्ये यूजर्सना टाईप न करता कंटेट शोधण्याचा अनुभव मिळणार आहे. या नवीन फीचरमुळे आता माहिती शोधण्याची प्रक्रिया अधिक जलद आणि सोपी होणार आहे.

टायपिंगची गरज संपली! गुगल क्रोममध्ये येतंय 'Select From Screen' AI फीचर... यूजर्सचा अनुभव होणार आणखी मजेदार

टायपिंगची गरज संपली! गुगल क्रोममध्ये येतंय 'Select From Screen' AI फीचर... यूजर्सचा अनुभव होणार आणखी मजेदार

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विस्तार
  • गुगल क्रोममध्ये Gemini सोबत ‘सिलेक्ट फ्रॉम स्क्रिन’ हे नवे AI फीचर रोलआउट केले जात आहे.
  • या फीचरमुळे स्क्रीनवरील कोणताही भाग निवडून त्याबाबत थेट जेमिनीला प्रश्न विचारता येणार आहे.
  • क्रोम वर्जन 149 वापरणाऱ्या यूजर्सना हे फीचर उपलब्ध होणार असून ब्राउझर अपडेट केल्यानंतर त्याचा वापर करता येईल.
काही वर्षांपूर्वी टेक कंपनी गूगलने सर्कल टू सर्च नावाचे एक नवीन फीचर लाँच केले होते. थेट स्क्रीनवरून एखादी वस्तू शोधण्यासाठी हे फीचर डिझाईन करण्यात आले आहे. अत्यंत कमी वेळात या फीचरला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. सर्कल टू सर्च हे गुगलच्या सर्वात लोकप्रिय AI-पावर्ड टूल्सपैकी एक आहे. यानंतर आता कंपनी एक नवीन फीचर घेऊन येत आहे. गुगल क्रोममध्ये जेमिनीसह सिलेक्ट फ्रॉम स्क्रिन नावाचे एक नवीन फीचर येत आहे, जे सर्कल टू सर्च सारखाच अनुभव देणार आहे.

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हे नवीन फीचर यूजर्सना स्क्रीनवरील कंटेट वेगाने सिलेक्ट करून त्याला जेमिनी प्रॉम्प्टमध्ये जोडण्याची सुविधा देतो. टाईप करून माहिती शोधण्याऐवजी यूजर्स त्यांच्या स्क्रीनचा एक भाग निवडू शकतात आणि मदतीसाठी थेट जेमिनीला पाठवू शकतात. ‘सिलेक्ट फ्रॉम स्क्रीन’ टूल क्रोम वर्जन 149 चा एक भाग म्हणून रोलआऊट केले जात आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

‘सिलेक्ट फ्रॉम स्क्रीन’ फीचर

क्रोममध्ये जेमिनीच्या अपडेटेड सपोर्ट पेजवर, कंपनीने नवीन ‘सिलेक्ट फ्रॉम स्क्रीन’ टूलबाबत माहिती शेअर केली आहे. या फीचरचा वापर करण्यासाठी यूजर्सना डेस्कटॉपवर गूगल क्रोममध्ये आस्क जेमिनीवर क्लिक करावे लागणार आहे. तर मोबाईलवर नवीन ‘सिलेक्ट फ्रॉम स्क्रीन’ टूल अगदी सर्कल टू सर्च फीचरप्रमाणेच काम करणार आहे. यूजर्स त्यांच्या स्क्रीनचा एक भाग निवडून त्याबाबत जेमिनीला विचारू शकतात. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, ‘सिलेक्ट फ्रॉम स्क्रीन’ टूल विविध परिस्थितीत फायदेशीर ठरते. जसे, काही स्नीकर्सच्या जोड्या हाइलाइट टाकणे आणि रनिंग स्टाइलसाठी त्यापैकी कोणती जोडी सर्वोत्तम आहे, याबाबत विचारणे. याशिवाय, स्पष्टकरीण मिळवण्यासाठी आकृतीचा काही भाग कॅप्चर करणे, पानाच्या एखाद्या भागाची पुनर्रचना करण्यासाठी तो निवडणे किंवा तुमच्या कल्पनेला नवीन रूप देणे.

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‘सिलेक्ट फ्रॉम स्क्रीन’ टूल वापरण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी डेस्कटॉपवर क्रोम ओपन करा.
  • ब्राऊझरच्या वरील बाजूला दिसणाऱ्या आस्क जेमिनीवर क्लिक करा.
  • आता प्लस (+) आयकॉन निवडा आणि अ‍ॅड मेन्यूवर क्लिक करा.
  • सिलेक्ट फ्रॉम स्क्रीन फीचर निवडा
  • आता ज्याबाबत माहिती विचारायची आहे, त्या ठिकाणी बॉक्स करा.
  • टेक्स्ट बॉक्स कोणताही प्रश्न आणि विनंती टाका.
  • सिलेक्शन मोडमधून बाहेर पडण्यासाठी Esc दाबा.
यूजर्स बॉक्सच्या कडा ओढून किंवा संपूर्ण बॉक्स हलवून निवडलेल्या भागाचा आकार आणि स्थान बदलू शकतात. हे नवीन फीचर क्रोम वर्जन 149 सह उपलब्ध असल्याचे दिसते. ज्या यूजर्सकडे क्रोमचे लेटेस्ट वर्जन आहे, ते या फीचरचा वापर करू शकतात. पण यासाठी त्यांना ब्राऊझर रीस्टार्ट करावे लागू शकते. तुम्ही तीन-डॉट मेनू > सेटिंग्ज > क्रोमबद्दल येथे जाऊन नवीनतम क्रोम अपडेट तपासू शकता.

Web Title: Google chrome rolls out select from screen feature with gemini for smarter ai search

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Published On: Jun 26, 2026 | 01:30 PM

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