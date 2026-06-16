गेमर्ससाठी खुशखबर! EA Sports UFC 6 चा फ्री ट्रायल सुरू; 10 तास मोफत खेळण्याची संधी

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यूएफएस 6 चा अर्ली एक्सेस ट्रायलचा फायदा घेण्यासाठी प्लेअर्सकडे ऍक्टिव्ह ईए प्ले मेंबरशिप असणं गरजेचे आहे. मेंबरशिप प्लेअर्स त्यांच्या सपोर्टेड गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर गेम डाउनलोड करू शकतात. यानंतर प्लेअर्सना 10 तासांपर्यंत गेम खेळण्याची संधी मिळणार आहे. ईए प्लेने सांगितलं आहे की, ट्रायलदरम्यान अनलॉक केलेली अचिएवमेंट्स, प्रोग्रेस आणि गेमिंग डेटा अधिकृत गेम व्हर्जनवर ट्रान्सफर केला जाणार आहे. याव्यतिरिक्त ईए प्ले मेंबर्सना गेम खरेदी केल्यास 10% पर्यंत डिस्काऊंट मिळणार आहे. हे डिस्काउंट यूएफएस 6 चा फुल गेम, डाउनलोडेबल कंटेंट (DLC), पॉइंट पॅक्स आणि अल्टीमेट ॲड-ऑन बंडलवर देखील लागू होणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
नवीन यूएफएस 6 मध्ये EA ने फाइटिंग अनुभव पूर्वीपेक्षा अधिक रियलिस्टिक आणि स्मूथ बनविण्यासाठी प्रयत्न केला आहे. कंपनीने गेमचे स्ट्राइकिंग आणि मोशन सिस्टममध्ये अनेक बदल केले आहेत, यामुळे फायटर्सच्या हालचाली आणि अटॅक पूर्वीपेक्षा अधिक नैसर्गिक वाटतील. गेममध्ये एक नवीन फ्लो स्टेटस सिस्टिम देखील जोडण्यात आली आहे, जे प्लेअर्सना त्यांनी निवडलेल्या फायटरच्या स्टाईलनुसार खेळल्याने बक्षीस मिळणार आहे. याशिवाय गेममध्ये नवीन स्टोरी वर आधारित आणि प्रोग्रेशनसंबंधित मोडस देखिल सामाविष्ट आहेत.
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यूएफएस 6 मध्ये पूर्वीप्रमाणेच अनेक लाइसेंस प्राप्त यूएफएस फाइटर्स, ऑफलाइन आणि ऑनलाइन गेम मोड्स उपलब्ध असणार आहेत. EA Play मेंबर प्लेयर्सना एक खास यूएफएस 6 वेलकम पॅक देखील मिळणार आहे, ज्यामध्ये काही कॉस्मेटिक आइटम समाविष्ट आहेत ज्यांचा गेममध्ये वापर केला जाऊ शकतो. यूएफएस 6 व्यतिरिक्त EA ने जून महिन्यासाठी बॅटलफिल्ड 6, एपेक्स लीजेंड्स, ईए स्पोर्ट्स एफसी 26, मॅडेन एनएफएल 26 आणि एनएचएल 26 सारख्या इतर गेम्समध्ये देखील मेंबर रिवॉर्ड्स देण्याची घोषणा केली आहे. EA Play ही इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्सची सब्सक्रिप्शन सेवा आहे, जी प्लेयर्सना गेम लाइब्रेरी, अर्ली एक्सेस ट्रायल, इन-गेम रिवॉर्ड्स आणि डिजिटल खरेदीवर विशेष सूट यासारख्या सुविधा देते.