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6000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेरा… HMD Vibe 2 5G चा नवा व्हेरिअंट लाँच; किंमत 15 हजारांहून कमी

Updated On: Jun 15, 2026 | 03:09 PM IST
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सारांश

HMD ने भारतात त्यांच्या Vibe 2 5G स्मार्टफोनचा नवीन 6GB+128GB व्हेरिअंट लॉन्च केला आहे. वाढत्या ग्राहक मागणीमुळे सादर करण्यात आलेल्या या व्हेरिअंटमध्ये मोठी बॅटरी, 120Hz डिस्प्ले आणि 5G कनेक्टिव्हिटीसारखी फीचर्स मिळतात.

6000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेरा... HMD Vibe 2 5G चा नवा व्हेरिअंट लाँच; किंमत 15 हजारांहून कमी

6000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेरा... HMD Vibe 2 5G चा नवा व्हेरिअंट लाँच; किंमत 15 हजारांहून कमी

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विस्तार
  • HMD Vibe 2 5G चा नवीन 6GB+128GB व्हेरिअंट 16,999 रुपयांत लॉन्च झाला असून ऑफरअंतर्गत तो 14,999 रुपयांत उपलब्ध असेल.
  • स्मार्टफोनमध्ये 6.745-इंच एचडी+ 120Hz डिस्प्ले, युनिसॉक T8200 प्रोसेसर आणि 50MP रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे.
  • 6000mAh बॅटरी, 18W फास्ट चार्जिंग, IP64 रेटिंग आणि 5G सपोर्टमुळे हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.
टेक कंपनी HMD ने गेल्या महिन्यात भारतात त्यांच्या Vibe सीरीजमधील एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला होता. कंपनीने त्यांचा हा स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G या नावाने लाँच केला होता. कंपनीने HMD Vibe 2 5G स्मार्टफोनचे दोन स्टोरेज व्हेरिअंट सादर केले होते, ज्यामध्ये 4GB + 64GB आणि 4GB + 128GB यांचा समावेश होता. यानंतर आता कंपनी या स्मार्टफोनचे आणखी एक नवीन व्हेरिअंट घेऊन आली आहे. लोकांची वाढती मागणी पाहून स्मार्टफोन 6GB+128GB या नवीन व्हेरिअंटमध्ये सादर करण्यात आला असल्याचं कंपनीचं म्हणणं आहे.

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HMD Vibe 2 5G ची किंमत आणि उपलब्धता

कंपनीने आज भारतात HMD Vibe 2 5G स्मार्टफोनचे 6GB+128GB हे नवीन व्हेरिअंट लाँच केले आहे. या व्हेरिअंटची विक्री 16 जून 2026 रोजी दुपारी 12 वाजल्यापासून सुरु होणार आहे. या व्हेरिअंटची किंमत 16,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. मात्र बँक ऑफर्ससह हे स्मार्टफोन व्हेरिअंट कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. लाँच ऑफरअंतर्गत ग्राहक हे स्मार्टफोन व्हेरिअंट उद्या केवळ 14,999 रुपयांत खरेदी करू शकतात. तर कंपनीचं असं म्हणण आहे की, 4GB+128GB व्हेरिअंट तुम्ही 12,999 रुपयांत खरेदी करू शकता.  (फोटो सौजन्य – HMD) 

HMD Vibe 2 5G चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

स्मार्टफोनच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, HMD Vibe 2 5G मध्ये 6.745-इंच एचडी+ 120Hz एलसीडी डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यासोबतच या डिव्हाईसमध्ये 2.3GHz पर्यंत युनिसॉक T8200 6nm प्रोसेसर, माली-जी57 एमसी2 जीपीयू देखील मिळणार आहे. ग्राहक हा स्मार्टफोन 4GB / 6GB एलपीडीडीआर4एक्स रॅम पर्याय आणि ऑप्शन आणि 64GB / 128GB स्टोरेज पर्यायात खरेदी करू शकतात.

फोटोग्राफीसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 50MP रियर कॅमेरा, सेकेंडरी कॅमेरा आणि एलईडी फ्लॅश लाइट देण्यात आली आहे. स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी 8MP चा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. डिव्हाईसमध्ये साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm ऑडियो जॅक, बॉटम-पोर्टेड स्पीकर आणि धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी या स्मार्टफोनमध्ये IP64 रेटिंग देखील मिळणार आहे.

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कनेक्टिविटीसाठी या फोनमध्ये 5G SA/NSA (n1/3/5/8/28/40/77/78 बँड), डुअल 4G VoLTE, वाय-फाय 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.0, जीपीएस + ग्लोनास, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट मिळणार आहेत. या डिव्हाईसमध्ये 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 6000mAh बॅटरी देण्यात आली आहे.

Web Title: Tech company launched hmd vibe 2 5g new variant read price and other details

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Published On: Jun 15, 2026 | 03:09 PM

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