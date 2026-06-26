Tech Tips: पावसात गॅझेट्स सुरक्षित ठेवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स; नाहीतर होईल हजारोंचं नुकसान

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पावसाळ्यात आपल्याकडे असलेल्या विविध गॅजेट्सची काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण तुमची एक छोटी चूक देखील मोठ नुकसान करू शकते. अनेकदा आपल्या निष्काळजीपणामुळे गॅजेट्समध्ये पाणी जाऊ शकते आणि आपल्याला मोठ नुकसान सहन करावं लागू शकतं. गॅजेट्स सुरक्षित ठेवण्यासाठी काय करावे, याबाबत आता जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – AI Created)
तुमच्याकडे असलेला स्मार्टफोन आणि इतर गॅजेट्स पावसाळ्याच्या दिवसांत सुरक्षित ठेवण्यासाठी तुम्ही वॉटरप्रुफ बॅगचा वापर करू शकता. अशा प्रकारचे बॅग बाजारात अगदी सहज उपलब्ध असतात. तसेच हे बजेट फ्रेंडली किंमतीत खरेदी करू शकता.
स्मार्टवॉच, ईयरबड्स आणि दूसरे डिव्हाईस चुकूनही ओल्या पृष्ठभागावर ठेवू नका. असे केल्यास तुमचे नुकसान होऊ शकते आणि तुम्हाला मोठा खर्च देखील करावा लागू शकतो. त्यामुळे अशी चूक कधीही करू नका.
स्मार्टफोन आणि इतर गॅझेट्स सुरक्षित ठेवायचे असतील तर तुम्ही सिलिकॉन कव्हरचा पर्याय देखील निवडू शकता. तुम्ही स्मार्टफोन, ईअरबड्स आणि स्मार्टवॉचसारखे इतर गॅझेट्स सिलिकॉन कव्हरमध्ये ठेऊन पावसापासून सुरक्षित ठेऊ शकता.
जर चुकून तुमचे डिव्हाईस पावसात भिजले तर त्यांना मायक्रोफाईबर कापडाने व्यवस्थित पुसून घ्या.
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जर तुम्हाला पावसात काही कामानिमित्त बाहेर जावे लागत असेल तर तुम्ही गॅझेट्स एका सुरक्षित बॅगेत ठेऊ शकता. यामुळे डिव्हाईसची सुरक्षा वाढेल आणि तुमचं नुकसान देखील होणार आहे. तसेच बॅग सुरक्षित ठेवण्यासाठी तुम्ही बाजारात मिळणाऱ्या बॅग कव्हरचा देखील वापर करू शकता. यामुळे तुमची बॅग आणि बॅगेमधील गॅझेट्स दोन्ही सुरक्षित राहतील.