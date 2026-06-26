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Tech Tips: पावसात गॅझेट्स सुरक्षित ठेवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स; नाहीतर होईल हजारोंचं नुकसान

Updated On: Jun 26, 2026 | 09:14 AM IST
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सारांश

Gadgets Tech Tips: पावसाळ्यात केवळ स्वतःचीच नव्हे तर स्मार्टवॉच, ईयरबड्स, लॅपटॉप आणि इतर महागड्या गॅझेट्सची काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. पावसाळ्यात गॅझेट्स सुरक्षित ठेवण्यासाठी तुम्ही काही सोपे उपाय फॉलो करू शकता. जसे की वॉटरप्रूफ बॅग किंवा सिलिकॉन कव्हरचा वापर करणं.

Tech Tips: पावसात गॅझेट्स सुरक्षित ठेवण्यासाठी फॉलो करा 'या' सोप्या टिप्स; नाहीतर होईल हजारोंचं नुकसान

Tech Tips: पावसात गॅझेट्स सुरक्षित ठेवण्यासाठी फॉलो करा 'या' सोप्या टिप्स; नाहीतर होईल हजारोंचं नुकसान

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विस्तार
  • पावसाळ्यात स्मार्टफोनसोबतच ईयरबड्स, स्मार्टवॉच आणि लॅपटॉपसारख्या गॅझेट्सचीही विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे.
  • वॉटरप्रूफ बॅग, सिलिकॉन कव्हर आणि मायक्रोफायबर कापडाचा वापर केल्यास गॅझेट्स पाण्यापासून सुरक्षित राहू शकतात.
  • ओल्या पृष्ठभागावर गॅझेट्स ठेवणे टाळा आणि बाहेर पडताना त्यांना सुरक्षित बॅगेतच ठेवा.
महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी पावसाला सुरूवात झाली आहे. अखेर आता उकाड्यापासून हैराण असलेल्या लोकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. पावसाळ्यात स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. पण यासोबतच तुमच्याकडे असलेल्या विविध गॅजेट्स सुरक्षित ठेवणं देखील तितकेच महत्वाचे आहे. पावसाळ्यात सहसा लोक आपला स्मार्टफोन पाण्यापासून सुरक्षित रहावा यासाठी कोणता ना कोणता उपाय शोधतात. मात्र इतर गॅजेट्सच काय? स्मार्टफोनची सुरक्षा पाहताना आपण ईयरबड्स, स्मार्टवॉच आणि लॅपटॉपबाबत विसरुन जातो. या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतो. पण असे केल्यास आपलेच नुकसान होऊ शकते.

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पावसाळ्यात आपल्याकडे असलेल्या विविध गॅजेट्सची काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण तुमची एक छोटी चूक देखील मोठ नुकसान करू शकते. अनेकदा आपल्या निष्काळजीपणामुळे गॅजेट्समध्ये पाणी जाऊ शकते आणि आपल्याला मोठ नुकसान सहन करावं लागू शकतं. गॅजेट्स सुरक्षित ठेवण्यासाठी काय करावे, याबाबत आता जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – AI Created)

वॉटरप्रुफ बॅगचा वापर करा

तुमच्याकडे असलेला स्मार्टफोन आणि इतर गॅजेट्स पावसाळ्याच्या दिवसांत सुरक्षित ठेवण्यासाठी तुम्ही वॉटरप्रुफ बॅगचा वापर करू शकता. अशा प्रकारचे बॅग बाजारात अगदी सहज उपलब्ध असतात. तसेच हे बजेट फ्रेंडली किंमतीत खरेदी करू शकता.

ओल्या पृष्ठभागावर डिव्हाईस ठेवू नका

स्मार्टवॉच, ईयरबड्स आणि दूसरे डिव्हाईस चुकूनही ओल्या पृष्ठभागावर ठेवू नका. असे केल्यास तुमचे नुकसान होऊ शकते आणि तुम्हाला मोठा खर्च देखील करावा लागू शकतो. त्यामुळे अशी चूक कधीही करू नका.

सिलिकॉन कवरचा वापर करा

स्मार्टफोन आणि इतर गॅझेट्स सुरक्षित ठेवायचे असतील तर तुम्ही सिलिकॉन कव्हरचा पर्याय देखील निवडू शकता. तुम्ही स्मार्टफोन, ईअरबड्स आणि स्मार्टवॉचसारखे इतर गॅझेट्स सिलिकॉन कव्हरमध्ये ठेऊन पावसापासून सुरक्षित ठेऊ शकता.

मायक्रोफाईबर कापडाचा वापर करा

जर चुकून तुमचे डिव्हाईस पावसात भिजले तर त्यांना मायक्रोफाईबर कापडाने व्यवस्थित पुसून घ्या.

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बाहेर जाताना डिव्हाईस बॅगेत ठेवा

जर तुम्हाला पावसात काही कामानिमित्त बाहेर जावे लागत असेल तर तुम्ही गॅझेट्स एका सुरक्षित बॅगेत ठेऊ शकता. यामुळे डिव्हाईसची सुरक्षा वाढेल आणि तुमचं नुकसान देखील होणार आहे. तसेच बॅग सुरक्षित ठेवण्यासाठी तुम्ही बाजारात मिळणाऱ्या बॅग कव्हरचा देखील वापर करू शकता. यामुळे तुमची बॅग आणि बॅगेमधील गॅझेट्स दोन्ही सुरक्षित राहतील.

Web Title: How to take care of gadgets in rainy season here are some useful tips

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Published On: Jun 26, 2026 | 09:14 AM

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