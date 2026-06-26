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ग्राहकांच्या खिशाला बसणार फटका! ‘हे’ लोकप्रिय OPPO स्मार्टफोन झाले महाग; खरेदीसाठी मोजावे लागणार तब्बल इतके पैसे

Updated On: Jun 26, 2026 | 11:54 AM IST
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सारांश

OPPO Smartphone Price Hike: स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करताय का? थांबा आधी ही बातमी वाचा. ओप्पोने पुन्हा एकदा ग्राहकांना झटका देत स्मार्टफोनच्या किंमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मेमरी चिप्सच्या कमतरतेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं सांगितलं जात आहे.

ग्राहकांच्या खिशाला बसणार फटका! 'हे' लोकप्रिय OPPO स्मार्टफोन झाले महाग; खरेदीसाठी मोजावे लागणार तब्बल इतके पैसे

ग्राहकांच्या खिशाला बसणार फटका! 'हे' लोकप्रिय OPPO स्मार्टफोन झाले महाग; खरेदीसाठी मोजावे लागणार तब्बल इतके पैसे

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विस्तार
  • ओप्पोने मेमरी चिप्सच्या कमतरतेमुळे ए 6, ए 6 प्रो आणि एफ 33 या तीन स्मार्टफोनच्या किंमती वाढवल्या आहेत.
  • ओप्पो ए 6 आणि ए 6 प्रोच्या किंमतीत 2,000 रुपयांपर्यंत, तर ओप्पो एफ 33 च्या किंमतीत 3,000 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
  • नव्या किंमती लागू झाल्याने हे स्मार्टफोन खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना आता अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.
मेमरी चिप्सच्या कमतरतेचा परिणाम आता हळूहळू सर्वच टेक कंपन्यांवर होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. यापूर्वीच अनेक टेक कंपन्यांनी त्यांच्या स्मार्टफोनच्या किंमतीत वाढ केली आहे. आता स्मार्टफोन कंपनी OPPO ने देखील मिड रेंज सेगमेंटमध्ये लाँच केलेल्या 3 स्मार्टफोनच्या किंमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये ओप्पो ए 6, ओप्पो ए 6 प्रो आण ओप्पो एफ 33 यांचा समावेश आहे. ओप्पोच्या ए-सीरीजमधील ओप्पो ए6 आणि ओप्पो ए 6 प्रो स्मार्टफोनच्या किंमतीत 2 हजार रुपयांपर्यंत आणि ओप्पो एफ 33 स्मार्टफोनच्या किंमतीत 3 हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे हे स्मार्टफोन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार आहेत.

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ओप्पो ए 6 आणि ए 6 प्रो ची नवीन किंमत

कंपनीने ए 6 सीरीज स्मार्टफोनच्या किंमती दुसऱ्यांदा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओप्पो ए 6 5G स्मार्टफोनच्या सर्व व्हेरिअंटची किंमत सुमारे 2 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. स्मार्टफोनचे 4GB + 128GB व्हेरिअंट 17,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले होते. पहिल्यांदा किंमती वाढवल्यानंतर या डिव्हाईसची किंमत 21,999 रुपये झाली होताी. मात्र आता या स्मार्टफोनच्या खरेदीसाठी 23,999 रुपये मोजावे लागणार आहेत. (फोटो सौजन्य – OPPO)

6GB + 128GB व्हेरिअंट 19,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले होते. कंपनीने यापूर्वी या डिव्हाईसची किंमत 23,999 रुपयांपर्यंत वाढवली होती. मात्र आता हा स्मार्टफोन खरेदी करण्यासाठी 25,999 रुपये मोजावे लागणार आहेत. तसेच 21,999 रुपये रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आलेले 6GB + 256GB व्हेरिअंट आता 27,999 रुपयांत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. यापूर्वी या डिव्हाईसची किंमत 25,999 रुपयांपर्यंत वाढवली होती.

ओप्पो ए 6 5G स्मार्टफोन व्हेरिअंट लाँच किंमत पहिल्यांदा वाढवलेली किंमत दुसऱ्यांदा वाढवलेली किंमत
4GB + 128GB 17,999 रुपये 21,999 रुपये 23,999 रुपये
6GB + 128GB 19,999 रुपये 23,999 रुपये 25,999 रुपये
6GB + 256GB 21,999 रुपये 25,999 रुपये 27,999 रुपये

कंपनीने ओप्पो ए 6 प्रो 5G स्मार्टफोनच्या किंमतीत देखील 2 हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 8GB + 128GB व्हेरिअंट 21,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले होते. पहिल्यांदा किंमत वाढवल्यानंतर या डिव्हाईसची किंमत 26,999 रुपये झाली होताी. मात्र आता या स्मार्टफोनच्या खरेदीसाठी 28,999 रुपये मोजावे लागणार आहेत. 8GB + 256GB व्हेरिअंट 23,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले होते. कंपनीने यापूर्वी या डिव्हाईसची किंमत 29,999 रुपयांपर्यंत वाढवली होती. मात्र आता हा स्मार्टफोन खरेदी करण्यासाठी 31,999 रुपये मोजावे लागणार आहेत.

ओप्पो ए 6 प्रो 5G स्मार्टफोन व्हेरिअंट लाँच किंमत पहिल्यांदा वाढवलेली किंमत दुसऱ्यांदा वाढवलेली किंमत
8GB + 128GB 21,999 रुपये 26,999 रुपये 28,999 रुपये
8GB + 256GB 23,999 रुपये 29,999 रुपये 31,999 रुपये

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ओप्पो एफ 33 5G ची नवीन किंमत

कंपनीने या स्मार्टफोनच्या किंमत 3 हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. स्मार्टफोनचे 6GB + 128GB व्हेरिअंट 31,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले होते. आता हे व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी 34,999 रुपये खर्च करावे लागणार आहे. 34,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आलेले 8GB + 128GB व्हेरिअंट आता 36,999 रुपयांत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. 8GB + 256GB व्हेरिअंट 37,999 रुपयांत लाँच केले होते. आता याची किंमत 39,999 रुपये झाली आहे.

ओप्पो एफ 33 5G स्मार्टफोन व्हेरिअंट लाँच किंमत वाढवलेली किंमत
6GB + 128GB 31,999 रुपये 34,999 रुपये
8GB + 128GB 34,999 रुपये 36,999 रुपये
8GB + 256GB 37,999 रुपये 39,999 रुपये

Web Title: Oppo has increased these three smartphone prices now users have to pay more money

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Published On: Jun 26, 2026 | 11:53 AM

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