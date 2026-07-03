WhatsApp नंतर आता सरकारची Telegram वर नजर; या कारणांसाठी पाठवली नोटीस, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

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यूजरनेम फीचरमध्ये यूजरची खरी ओळख कशी सुरक्षित राहते, याबाबत आता सरकारने प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच, कोणताही व्यक्ती दुसऱ्या यूजरच्या नावाने खोटे अकाऊंट तयार करून लोकांची फसवणूक करू शकत नाही का, याबाबत आता सरकारला जाणून घ्यायचे आहे. अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे की, सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी नियम सारखेच आहेत. यामुळेच आता टेलिग्राम आणि सिग्नलला देखील नोटीस पाठवण्यात आली आहे. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
या प्रकरणी उत्तर देताना व्हॉट्सॲपने म्हटलं आहे की, हे फीचर आता रोलआऊट केले जात नाही आणि कंपनीने यामध्ये अनेक सुरक्षा उपाय देखील जोडले आहेत. आता केवळ यूजर्स या फीचरमध्ये त्यांचे यूजरनेम रिजर्व करू शकतात. त्याचा इतर कोणत्याही कारणासाठी वापर करू शकत नाही.
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व्हॉट्सॲपला पाठवलेल्या नोटिसमध्ये सरकारने म्हटलं आहे की, या फीचरमुळे ऑनलाईन फ्रॉड, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट आणि ओळख चोरीसारख्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ शकते. तसेच या फीचरचा दुरुपयोग करून लोकं एखादी व्यक्ती, सरकारी संस्था, वित्तीय संस्था आणि सरकारी एजन्सी यांच्या नावांसारखी यूजरनेम रिजर्व करू शकतात, अशी चिंता सरकारने व्यक्त केली आहे. यामुळे खरे आणि खोटे अकाऊंट यामध्ये फरक करणं कठीण होऊ शकतं.