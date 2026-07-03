शुक्रवार, 3 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Recharge Plans: मुसळधार पावसात Wi-Fi ठप्प? चिंता नको… इंटरनेट सुरू ठेवण्यासाठी ‘हे’ टेलिकॉम प्लॅन्स ठरतील बेस्ट

Updated On: Jul 03, 2026 | 10:58 AM IST
जाहिरात
सारांश

Data Plans: पावसाळ्यात वायफाय कनेक्शनमध्ये अनेक समस्या येतात. कधी विज नसल्यामुळे तर कधी कुठे झाड पडल्यामुळे, वायफाय इंटरनेट कनेक्शन स्थिर राहत नाही. यामुळे यूजर्सना त्यांची काम करताना अनेक अडथळे येतात. अशावेळी तुम्ही टेलिकॉ कंपन्यांच्या डेटा प्लॅन्सचा विचार करू शकता.

Recharge Plans: मुसळधार पावसात Wi-Fi ठप्प? चिंता नको... इंटरनेट सुरू ठेवण्यासाठी 'हे' टेलिकॉम प्लॅन्स ठरतील बेस्ट

Recharge Plans: मुसळधार पावसात Wi-Fi ठप्प? चिंता नको... इंटरनेट सुरू ठेवण्यासाठी 'हे' टेलिकॉम प्लॅन्स ठरतील बेस्ट

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मुसळधार पावसामुळे ब्रॉडबँड सेवा ठप्प झाल्यास जिओ, एअरटेल आणि Vi चे स्वस्त डेटा बूस्टर प्लॅन्स उपयोगी ठरू शकतात.
  • जिओ आणि एअरटेल 19 रुपयांपासून तर Vi 24 रुपयांत शॉर्ट-टर्म डेटा पॅकची सुविधा देत आहे.
  • फायबर कनेक्शनमध्ये अडचण आल्यास स्मार्टफोन हॉटस्पॉट किंवा जिओ एअरफायबर हा पर्यायी इंटरनेट पर्याय ठरू शकतो.
मुंबईत पावसाला सुरुवात झाली आहे. काही विभागांमध्ये रेल अलर्ट देखील जारी करण्यात आला आहे. सहसा पावसाळ्यात सर्वात मोठी समस्या म्हणजेच ब्रॉडबँड कनेक्शन ठप्प होतं. ब्रॉडबँड कनेक्शन ठप्प झाल्यामुळे ऑफीसचं काम असो नाही तर गेम खेळणं असो, सर्वच काम बंद होतात. अशा परिस्थितीत आपल्याकडे एक विश्वसनीय मोबाइल डेटा बूस्टर असणं गरजेचं आहे. वादळ किंवा पावसात जेव्हा ब्रॉडबँड कनेक्शन ठप्प होतात, तुमच्याकडे योग्य डेटा प्लॅन असणं गरजेचं आहे. ज्यामुळे तुमची काम बंद होत नाहीत आणि तुम्ही इंटरनेटसोबत जोडलेले राहता.

AI चा नवा चमत्कार! चीनने तयार केला मानवी भावना ओळखणारा ह्युमनॉइड रोबोट; माणसांशी साधणार नैसर्गिक संवाद

शॉर्ट-टर्म डेटा पॅक

रिलायंस जियो आणि भारती एयरटेल सारखे देशातील खाजगी टेलिकॉम ऑपरेटर्स त्यांच्या यूजर्सना शॉर्ट-टर्म डेटा पॅक ऑफर करतात. या प्लॅनची सर्वात मोठी विशेषत: म्हणजेच तुम्हाला अत्यंत कमी पैसे खर्च करून डेटा मिळतो. सहसा एक दिवसाची व्हॅलिडीटी ऑफर करणाऱ्या डेटा प्लॅनची किंमत सुमारे 20 रुपये असते. यामध्ये तुम्ही दिवसभरात तुमची महत्त्वाची कामं पूर्ण करू शकता. अशाच काही प्लॅन्सबद्दल आता जाणून घेऊया, जे तुम्हाला पावसाळ्यात फायदेशीर ठरू शकतात. (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

19 रुपयांचा डेटा प्लॅन

जिओच्या पोर्टफोलिओमध्ये 19 रुपयांचा डेटा प्लॅन उपलब्ध आहे. ज्याची व्हॅलिडीटी एका दिवसाची असून यामध्ये 1.5GB डेटा ऑफर केला जातो. तर एयरटेलकडे देखील 19 रुपयांचा डेटा प्लॅन उपलब्ध आहे. ज्यामध्ये 1GB डेटा ऑफर केला जातो, पण त्याचे 5जी (5G) नेटवर्क बऱ्यापैकी व्यापक आहे. वोडाफोन आइडियाच्या पोर्टफोलिओमध्ये 24 रुपयांचा डेटा प्लॅन उपलब्ध आहे. ज्यामध्ये एका तासासाठी अनलिमिटेड डेटा ऑफर केला जातो. जर विज नसेल किंवा ब्रॉडबँड कनेक्शन ठप्प झाले आणि तुम्हाला अत्यंत महत्त्वाचं काम असेल तर हा प्लॅन तुमच्यासाठी बेस्ट आहे.

तसेच पावसात घरी बसून जर तुम्हाला डिज्नी प्लस हॉटस्टार किंवा नेटफ्लिक्स सारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरून चित्रपट किंवा सिरीज पाहण्याची मजा घ्यायची असेल तर तुम्ही एयरटेलचा 148 रुपयांचा प्लॅन खरेदी करू शकता. ज्यामध्ये 15GB डेटासह अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सचा ॲक्सेस ऑफर केला जातो. तसेत जर तुमच्या परिसरात फायबर लाईन तुटण्याची समस्या निर्माण झाली असेल तर तुमच्यासाठी जियो एयरफाइबर सारखे फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस एक चांगला पर्याय ठरणार आहे. ही सिस्टिम कोणत्याही तारीशिवाय काम करते. यामुळे बाहेरील नुकसानामुळे एयरफाइबरवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

Free Fire Max: नव्या ईव्हेंटमुळे वाढणार गेमिंगची मजा! प्लेअर्सना मिळणार ऑग ब्लेझिंग फ्रॅक्चर गन स्किन आणि बरंच काही…

वायफाय कनेक्शन तुटल्यास काय करावे?

लॅपटॉपवर काम करण्यासाठी स्मार्टफोन हॉटस्पॉट नेहमी तयार ठेवा. जर ब्रॉडबँड लाईनमध्ये काही समस्या आली तर त्वरित लोकल हेल्पलाइनवर संपर्क करा. आजकाल 5G चा वेग घरगुती वाय-फायच्या तोडीस तोड असतो, ज्यामुळे हे ‘बूस्टर पॅक्स’ अत्यंत प्रभावी ठरतात. येत्या आठवड्यात मुसळधार पावसाचा अंदाज पाहता, 7 दिवसांचा बूस्टर पॅक घेणे तुमच्यासाठी एक विश्वासार्ह ‘बॅकअप’ ठरू शकेल.

Web Title: Best data plans to stay connected with internet after wifi connection gone

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 03, 2026 | 10:58 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Recharge Plan: वर्षभर रिचार्जचे नो टेंशन! Vi ने लाँच केला नवा प्लॅन; इंटरनेट डेटासह मिळणार हे जबरदस्त फायदे
1

Recharge Plan: वर्षभर रिचार्जचे नो टेंशन! Vi ने लाँच केला नवा प्लॅन; इंटरनेट डेटासह मिळणार हे जबरदस्त फायदे

TRAI Report: 31 दिवसात 1.44 कोटी लोकांनी बदलले SIM, 2 राज्य सर्वात अग्रेसर; खराब नेटवर्क-महाग प्लानने भारतीय वैतागले
2

TRAI Report: 31 दिवसात 1.44 कोटी लोकांनी बदलले SIM, 2 राज्य सर्वात अग्रेसर; खराब नेटवर्क-महाग प्लानने भारतीय वैतागले

Vi यूजर्सची लागली लॉटरी! 3 महिन्यांचे Spotify Premium मिळणार मोफत… कसं? जाणून घ्या सविस्तर
3

Vi यूजर्सची लागली लॉटरी! 3 महिन्यांचे Spotify Premium मिळणार मोफत… कसं? जाणून घ्या सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Recharge Plans: मुसळधार पावसात Wi-Fi ठप्प? चिंता नको… इंटरनेट सुरू ठेवण्यासाठी ‘हे’ टेलिकॉम प्लॅन्स ठरतील बेस्ट

Recharge Plans: मुसळधार पावसात Wi-Fi ठप्प? चिंता नको… इंटरनेट सुरू ठेवण्यासाठी ‘हे’ टेलिकॉम प्लॅन्स ठरतील बेस्ट

Jul 03, 2026 | 10:58 AM
Washim District Courtचा ऐतिहासिक निकाल; १५ वर्षांपूर्वीच्या कस्टोडियल डेथ प्रकरणात ९ पोलिसांना जन्मठेप

Washim District Courtचा ऐतिहासिक निकाल; १५ वर्षांपूर्वीच्या कस्टोडियल डेथ प्रकरणात ९ पोलिसांना जन्मठेप

Jul 03, 2026 | 10:49 AM
AI चा नवा चमत्कार! चीनने तयार केला मानवी भावना ओळखणारा ह्युमनॉइड रोबोट; माणसांशी साधणार नैसर्गिक संवाद

AI चा नवा चमत्कार! चीनने तयार केला मानवी भावना ओळखणारा ह्युमनॉइड रोबोट; माणसांशी साधणार नैसर्गिक संवाद

Jul 03, 2026 | 10:33 AM
कांजूरमार्ग रेल्वे स्थानकावर महिलांसाठी ‘प्रीमियम टॉयलेट’; स्वच्छता, सुरक्षितता आणि आधुनिक सुविधांचा संगम

कांजूरमार्ग रेल्वे स्थानकावर महिलांसाठी ‘प्रीमियम टॉयलेट’; स्वच्छता, सुरक्षितता आणि आधुनिक सुविधांचा संगम

Jul 03, 2026 | 10:30 AM
Plastic Bag Free Day: प्लास्टिकच्या छुप्या विळख्यातून वसुंधरेला वाचवण्याचा संकल्प; जाणून घ्या ‘या’ खास दिवसाचे महत्त्व आणि इतिहास

Plastic Bag Free Day: प्लास्टिकच्या छुप्या विळख्यातून वसुंधरेला वाचवण्याचा संकल्प; जाणून घ्या ‘या’ खास दिवसाचे महत्त्व आणि इतिहास

Jul 03, 2026 | 10:30 AM
न्यूयॉर्कमध्ये धक्कादायक घटना! संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयाबाहेर तिबेटी व्यक्तीचे आत्मदहन; थरारक VIDEO समोर

न्यूयॉर्कमध्ये धक्कादायक घटना! संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयाबाहेर तिबेटी व्यक्तीचे आत्मदहन; थरारक VIDEO समोर

Jul 03, 2026 | 10:22 AM
Lock Upp 2 Viral Video: ‘ब्लँकेटच्या आत ये..’, योगेश-आकांक्षाच्या व्हायरल व्हिडिओने रंगली चर्चा; ब्रेकअपनंतर पुन्हा वाढली जवळीक?

Lock Upp 2 Viral Video: ‘ब्लँकेटच्या आत ये..’, योगेश-आकांक्षाच्या व्हायरल व्हिडिओने रंगली चर्चा; ब्रेकअपनंतर पुन्हा वाढली जवळीक?

Jul 03, 2026 | 10:19 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा