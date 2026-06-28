ऑनलाईन रेल्वे तिकीट बुक करताना झाली गडबड? चिंता करू नका... अशी दुरुस्त करा तुमची चूक

चाहत्यांची प्रतीक्षा संपली! 7200mAh बॅटरीसह नव्या Vivo स्मार्टफोनचे आगमन… फीचर्स वाचून तुम्हीही म्हणाल, व्वा… क्या बात है!
या व्हायरल व्हिडीओनंतर आता अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, जर ऑनलाईन तिकीट बुक करताना काही चूक झाली तर ती दुरुस्त केली जाऊ शकते की नाही? खरं तर ऑनलाईन तिकीट बुक केल्यानंतर वेबसाईट किंवा ॲपवर तुम्हाला असा कोणताही पर्याय दिसत नाही. मग, ऑनलाईन तिकीटमधील चूक कशी दुरुस्त केली जाऊ शकते. याबाबत आता जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य: istock)
आयआरसीटीसीची वेबसाईट आणि रेलवन ॲपमध्ये तिकीट बुक झाल्यानंतर झालेली कोणतीही चूक सुधारण्याचा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. अशावेळी जर प्रवाशाला त्याने बुक केलेल्या ऑनलाईन तिकीटमध्ये कोणतीही सुधारणा करायची असेल तर त्याला तिकीट कँसल करून पुन्हा बुक करावी लागणार आहे. तथापी, रेल्वेच्या नियमांनुसार, ऑनलाईन बुक केलेल्या तिकीटमध्ये प्रवाशाला काही सुधारणा करायच्या असतील तर तो जवळच्या रेल्वे आरक्षण केंद्राला भेट देऊ शकतो.
रेल्वेच्या नियमांनुसार, प्रवासी बुक केलेल्या तिकीटमध्ये काही मर्यादित बदल करू शकतो, जसे की, प्रवाशाचे नाव, बोर्डिंग स्टेशन, इत्यादी. तुम्ही बुक केलेल्या तिकीटाचे बोर्डिंग स्टेशन ऑनलाईन बदलू शकता. यासाठी तुम्हाला आयआरसीटीसीची वेबसाईट आणि रेलवन ॲप ओपन करावा लागेल. बुक केलेल्या तिकीटीच्या हिस्ट्रीमध्ये जाऊन तुम्ही तुमच्या प्रवासाचे बोर्डिंग स्टेशन बदलू शकता.
फक्त दोन शब्द बोलताच लॉक होईल तुमचा स्मार्टफोन! क्षणातच सुरु करा ‘हे’ भन्नाट Voice फीचर… फॉलो करा या स्टेप्स
नियमांनुसार, तुम्ही तिकीट बुक केल्यानंतर प्रवासाच्या तारखेत कोणताही बदल करू शकत नाही. जर तुम्हाला बुक केलेल्या तिकीटाची तारीख बदलायची असेल तिकीट रद्द करून नवीन तिकीट बुक करावी लागणार आहे. पण जर तुम्हाला प्रवाशाचे नाव, बोर्डिंग स्टेशन, इत्यादी बदल करायचे असतील तर तुम्ही रेलवे रिजर्वेशन सेंटरला भेट देऊ शकता. तुम्हाला बुक केलेल्या तिकीटाच्या डिटेल्ससोबतच ओळखपत्र देखील लागेल. तिकिटामध्ये कोणतेही बदल केवळ गाडी सुटण्यापूर्वी 24 तास आधीपर्यंतच करता येतील. या वेळेनंतर तिकिटात कोणतेही बदल करणे शक्य नाही.