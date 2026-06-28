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ऑनलाईन रेल्वे तिकीट बुक करताना झाली गडबड? चिंता करू नका… अशी दुरुस्त करा तुमची चूक

Updated On: Jun 28, 2026 | 10:04 AM IST
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सारांश

ऑनलाईन रेल्वे तिकीट बुक करताना चुकून चुकीची माहिती भरली जाण्याची शक्यता असते. अशा वेळी कोणते बदल करता येतात आणि कोणत्या चुकांसाठी तिकीट रद्द करून पुन्हा बुक करावे लागते, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

ऑनलाईन रेल्वे तिकीट बुक करताना झाली गडबड? चिंता करू नका... अशी दुरुस्त करा तुमची चूक

ऑनलाईन रेल्वे तिकीट बुक करताना झाली गडबड? चिंता करू नका... अशी दुरुस्त करा तुमची चूक

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विस्तार
  • IRCTC वर बुकिंगनंतर सर्व तपशील ऑनलाइन बदलता येत नाहीत.
  • नाव, बोर्डिंग स्टेशन यांसारखे काही बदल रेल्वेच्या नियमानुसार करता येतात.
  • प्रवासाची तारीख बदलण्यासाठी तिकीट रद्द करून नवीन बुकिंग करावे लागते.
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये दावा केला जात आहे की, राजधानी एक्सप्रेसने प्रवास करणाऱ्या एका प्रवाशाने ऑनलाईन तिकीट बुक करताना त्याचे वय चुकीचे लिहीले होते. यानंतर जेव्हा टीटीईने प्रवासादरम्यान त्याचे तिकीट तपासले त्याला 7 हजार रुपयांचा दंड भारावा लागला. प्रवाशाने दावा केला आहे की, त्याने चुकून ऑनलाईन तिकीटमध्ये त्याचे वय 1 वर्ष लिहीले होते.

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या व्हायरल व्हिडीओनंतर आता अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, जर ऑनलाईन तिकीट बुक करताना काही चूक झाली तर ती दुरुस्त केली जाऊ शकते की नाही? खरं तर ऑनलाईन तिकीट बुक केल्यानंतर वेबसाईट किंवा ॲपवर तुम्हाला असा कोणताही पर्याय दिसत नाही. मग, ऑनलाईन तिकीटमधील चूक कशी दुरुस्त केली जाऊ शकते. याबाबत आता जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य: istock) 

ऑनलाईन तिकीटमधील चूक दुरुस्त केली जाऊ शकते का?

आयआरसीटीसीची वेबसाईट आणि रेलवन ॲपमध्ये तिकीट बुक झाल्यानंतर झालेली कोणतीही चूक सुधारण्याचा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. अशावेळी जर प्रवाशाला त्याने बुक केलेल्या ऑनलाईन तिकीटमध्ये कोणतीही सुधारणा करायची असेल तर त्याला तिकीट कँसल करून पुन्हा बुक करावी लागणार आहे. तथापी, रेल्वेच्या नियमांनुसार, ऑनलाईन बुक केलेल्या तिकीटमध्ये प्रवाशाला काही सुधारणा करायच्या असतील तर तो जवळच्या रेल्वे आरक्षण केंद्राला भेट देऊ शकतो.

तिकीट बुकींगमध्ये करू शकता हे बदल

रेल्वेच्या नियमांनुसार, प्रवासी बुक केलेल्या तिकीटमध्ये काही मर्यादित बदल करू शकतो, जसे की, प्रवाशाचे नाव, बोर्डिंग स्टेशन, इत्यादी. तुम्ही बुक केलेल्या तिकीटाचे बोर्डिंग स्टेशन ऑनलाईन बदलू शकता. यासाठी तुम्हाला आयआरसीटीसीची वेबसाईट आणि रेलवन ॲप ओपन करावा लागेल. बुक केलेल्या तिकीटीच्या हिस्ट्रीमध्ये जाऊन तुम्ही तुमच्या प्रवासाचे बोर्डिंग स्टेशन बदलू शकता.

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प्रवासाची तारीख बदलू शकत नाही

नियमांनुसार, तुम्ही तिकीट बुक केल्यानंतर प्रवासाच्या तारखेत कोणताही बदल करू शकत नाही. जर तुम्हाला बुक केलेल्या तिकीटाची तारीख बदलायची असेल तिकीट रद्द करून नवीन तिकीट बुक करावी लागणार आहे. पण जर तुम्हाला प्रवाशाचे नाव, बोर्डिंग स्टेशन, इत्यादी बदल करायचे असतील तर तुम्ही रेलवे रिजर्वेशन सेंटरला भेट देऊ शकता. तुम्हाला बुक केलेल्या तिकीटाच्या डिटेल्ससोबतच ओळखपत्र देखील लागेल. तिकिटामध्ये कोणतेही बदल केवळ गाडी सुटण्यापूर्वी 24 तास आधीपर्यंतच करता येतील. या वेळेनंतर तिकिटात कोणतेही बदल करणे शक्य नाही.

Web Title: Made a mistake while booking an irctc ticket here is how you can correct it

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Published On: Jun 28, 2026 | 10:04 AM

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