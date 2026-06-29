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Mobile Charging Tips: रोज मोबाईल आणि लॅपटॉप चार्ज केल्याने वीजबिलात किती वाढ होते? जाणून घ्या

Updated On: Jun 29, 2026 | 11:25 AM IST
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सारांश

मोबाईल आणि लॅपटॉप ही आजच्या जीवनातील अत्यावश्यक उपकरणे झाली आहेत. प्रत्यक्षात फोन किंवा लॅपटॉप चार्ज करण्यासाठी किती युनिट वीज खर्च होते, याची माहिती फार कमी लोकांना माहीत आहे. रोज मोबाईल आणि लॅपटॉप चार्ज केल्याने वीजबिलामध्ये किती वाढ होते ते जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

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विस्तार
  • मोबाईल चार्जिंगसाठी किती वीज खर्च होते?
  • वीजबिलावर चार्जिंगचा किती परिणाम होतो?
  • वीज बचतीसाठी उपयुक्त चार्जिंग टिप्स
 

स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि टॅब्लेट आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. या उपकरणांशिवाय दैनंदिन काम करणे जवळजवळ अशक्य आहे. मग ते ऑफिसचे काम असो, ऑनलाइन अभ्यास असो, मनोरंजन असो किंवा व्हिडिओ कॉल्स असो, त्यांना दररोज चार्ज करण्याची आवश्यकता असते. अशा वेळी अनेक लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो की ही उपकरणे चार्ज करण्यासाठी किती वीज वापरली जाते आणि त्यामुळे विजेचे बिल वाढते का? रोज चार्ज केल्याने विजबिलात किती वाढ होते ते जाणून घेऊया

सुमारे ३ ते ४ युनिट विजेचा होतो वापर

स्मार्टफोनचा ऊर्जेतील वापर सर्वात कमी असतो. एका सामान्य स्मार्टफोनला दररोज चार्ज करण्यासाठी वर्षाला अंदाजे ३ ते ४ युनिट वीज लागते. भारतात विजेचे दर राज्यानुसार वेगवेगळे आहेत. परंतु सरासरी मोबाईल फोन चार्ज करण्याचा वार्षिक खर्च काही डझन रुपयांपासून ते सुमारे ५०-६० रुपयांपर्यंत असतो. याचा अर्थ असा की, तुमचा फोन दररोज चार्ज केल्याने तुमच्या वीज बिलावर फारसा परिणाम होत नाही.

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मोठी बॅटरी आणि अधिक उर्जेची गरज

दुसरीकडे, लॅपटॉप स्मार्टफोनपेक्षा जास्त वीज वापरतात. त्यांच्या मोठ्या बॅटरी आणि जास्त ऊर्जेच्या गरजेमुळे, ते वर्षाला अंदाजे १३० ते १४० युनिट वीज वापरू शकतात. विजेच्या दरांनुसार, वार्षिक खर्च काहीशे रुपयांपासून ते १,५०० रुपये किंवा त्याहून अधिक असू शकतो. त्यामुळे, घरात एकापेक्षा जास्त लॅपटॉप असल्यास, विजेचा वापर त्यानुसार वाढतो.

वर्षाला सुमारे १५ ते २० युनिट विजेचा होतो वापर

वीज वापराच्या बाबतीत टॅब्लेट हे स्मार्टफोन आणि लॅपटॉप यांच्यादरम्यान येतात. नियमित चार्जिंगसाठी वर्षाला अंदाजे १५ ते २० युनिट वीज लागते. एकूण खर्च फार मोठा नसतो, पण सततच्या वापरामुळे तुमच्या वीजबिलावर नक्कीच परिणाम होऊ शकतो. आणखी एक गोष्ट जी लोक अनेकदा विसरतात ती म्हणजे चार्जर प्लग इन करून ठेवणे. कधीकधी, डिव्हाइस काढल्यानंतरही चार्जर चालू राहतो. अशा परिस्थितीतही, थोड्या प्रमाणात वीज वापरली जात राहते, ज्याला फँटम पॉवर किंवा स्टँडबाय पॉवर म्हणतात. हा वापर कमी असला तरी, दीर्घकाळ वापरामुळे अनावश्यक वीज वाया जाते.

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ऊर्जा वाचवण्यासाठी, डिव्हाइस पूर्णपणे चार्ज झाल्यावर चार्जर बंद करा. तसेच, आवश्यकतेनुसारच चार्ज करा. या सोप्या सवयींमुळे ऊर्जा वाचेल आणि तुमच्या चार्जर व डिव्हाइसचे आयुष्य वाढेल.

वीजबिल कमी ठेवण्यासाठी या टिप्स पाळा

उपकरणे 100 टक्के चार्ज झाल्यानंतर चार्जर प्लगमधून काढा.

दर्जेदार आणि मूळ (Original) चार्जरच वापर करा.

अनावश्यकपणे रात्रभर चार्जिंग टाळा.

वापरात नसताना चार्जरचा स्विच बंद ठेवा.

बॅटरीची योग्य देखभाल केल्यास चार्जिंग कार्यक्षमता टिकून राहते.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मोबाईल रोज चार्ज केल्याने वीजबिलात किती वाढ होते?

    Ans: साधारण स्मार्टफोन रोज एकदा चार्ज केल्यास वर्षभरात फार कमी वीज खर्च होते. त्यामुळे वीजबिलात केवळ किरकोळ वाढ होते.

  • Que: मोबाईल आणि लॅपटॉप रात्रभर चार्जिंगला लावणे योग्य आहे का?

    Ans: आधुनिक उपकरणांमध्ये ओव्हरचार्जिंगपासून संरक्षण असते. तरीही बॅटरीचे आयुष्य चांगले राहण्यासाठी पूर्ण चार्ज झाल्यानंतर चार्जर काढणे अधिक योग्य मानले जाते.

  • Que: वीजबिल कमी ठेवण्यासाठी चार्जिंग करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?

    Ans: नेहमी दर्जेदार चार्जर वापरावा, चार्जिंग पूर्ण झाल्यावर चार्जर काढावा, वापर नसताना स्विच बंद ठेवावा आणि उपकरणांची बॅटरी योग्य प्रकारे जपावी. यामुळे ऊर्जा बचत होण्यास आणि बॅटरीचे आयुष्य वाढण्यास मदत होते.

Web Title: Mobile charging tips how much does charging mobile phones and laptops every day increase your electricity bill

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Published On: Jun 29, 2026 | 11:25 AM

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