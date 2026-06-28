टेक बाजारात नवा धमाका! 200MP कॅमेऱ्यासह Vivo X Fold 6 चीनमध्ये दाखल; प्रीमियम लूकने वेधलं यूजर्सचं लक्ष

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नव्या फोल्डेबल स्मार्टफोनच्या 12GB+256GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 7,999 म्हणजेच सुमारे 1,11,000 रुपये आहे. तर 12GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 8,999 म्हणजेच सुमारे 1,25,000 रुपये आणि 16GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 9,999 म्हणजेच सुमारे 1,39,000 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – X)
याव्यतिरिक्त स्मार्टफोनच्या 16GB + 1TB या टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडेलची किंमत CNY 10,999म्हणजेच सुमारे 1,53,000 रुपये आहे. स्मार्टफोनचे एक खास ब्लॅक गोल्ड एडीशन देखील सादर करण्यात आले आहे, ज्याची किंमत CNY 11,299 म्हणजेच सुमारे 1,57,000 रुपये आहे. फोनची विक्री 1 जूलैपासून विवोच्या ऑनलाईन स्टोअरवर चीनमध्ये सुरु होणार आहे. ग्राहक हा स्मार्टफोन ब्लू होल, पोलर नाइट आणि साल्ट लेक कलर ऑप्शन्समध्ये खरेदी करू शकतात.
डुअल-सिम फोल्डेबल फोन अँड्रॉईड 16 वर आधारित ओरिजिनओएस 6 फोल्डवर चालतो. या हँडसेटमध्ये सॅमसंग M14 लुमिनेसेंट मटेरियलवाला 8.02-इंच (2,504 x 2,312 पिक्सेल) चा फोल्डेबल अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट, 424 पीपीआय पिक्सेल डेंसिटी, 1.07 अरब कलर्स, 100% डीसीआय-P3 कलर गॅमट, 300Hz टच सँपलिंग रेट आणि HDR कंटेंटला सपोर्ट करतो. स्मार्टफोनमध्ये बाहेरील बाजूला 6.51-इंच (1,120 x 2,528 पिक्सेल) अमोलेड डिस्प्ले आहे, जो फोल्डेबल स्क्रीन सारखेच सर्व फीचर्स ऑफर करतो. कंपनीने दावा केला आहे की, धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी या स्मार्टफोनला IP58 आणि IP59 ची रेटिंग मिळाली आहे.
डिव्हाईसल पावर देण्यासाठी यामध्ये 3nm वाला ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 सुपर चिपसेट दिला आहे, ज्यामध्ये 2.7GHz वर क्लॉक करण्यात आलेले चार एफिशिएंसी कोर, 3.5GHz वर क्लॉक करण्यात आलेले तीन परफॉर्मेंस कोर आणि 4.21GHz ची पीक क्लॉक स्पीड देणारा एक प्राइम कोर समाविष्ट आहे. या डिव्हाईसमध्ये एआरएम माली जी1-अल्ट्रा जीपीयू, 16GB पर्यंत एलपीडीडीआर5एक्स अल्ट्रा रॅम आणि 1TB पर्यंत यूएफएस 4.1 इनबिल्ट स्टोरेज आहे. सुरक्षेसाठी या डिव्हाईसमध्ये साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि फेस अनलॉक फीचर देण्यात आले आहे.
फोटोग्राफीचा अनुभव आणखी दमदार व्हावा यासाठी नव्या विवो फोल्ड फोनमध्ये Zeiss-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप दिला आहे. ज्यामध्ये ओआयएस सपोर्टसह 200-मेगापिक्सेलचा (f/1.68) चा मुख्य कॅमेरा देण्यात आला आहे. याशिवाय या डिव्हाईसमध्ये 50-मेगापिक्सेल (f/2.05) चा अल्ट्रावाइड कॅमेरा आणि 100x डिजिटल झूम सपोर्ट करणार 50-मेगापिक्सेल (f/2.57) चा पेरिस्कोप टेलीफोटो कॅमेरा समाविष्ट आहे. फोनमध्ये आतील स्क्रीन आणि कव्हर डिस्प्ले या दोन्ही सेल्फीसाठी दोन 20-मेगापिक्सेल (f/2.4) चे कॅमेरे दिले आहेत. हे डिव्हाईस 8K पर्यंत व्हिडीओ रेकॉर्ड करण्यासाठी सक्षम आहे.
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विवो एक्स फोल्ड 6 मध्ये 80W वायर्ड आणि 40W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 7,000mAh बॅटरी दिली आहे. कनेक्टिविटीसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 5G, 4G एलटीई, वाय-फाय 7, ब्लूटूथ 5.4, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, जीपीएस, ग्लोनास, बायडू, गॅलिलिओ, क्यूझेडएसएस आणि भारताच्या NavIC ला सपोर्ट करतात. फोनमध्ये ग्रेविटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप, ई-कंपास आणि इंफ्रारेड (IR) ब्लास्टर सारखे महत्त्वाचे सेंसर्स देण्यात आले आहेत. या स्मार्टफोनचे वजन सुमारे 228 ग्रॅम आहे.