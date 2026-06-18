UPI युजर्सची रात्रीची झोप उडाली! ‘हे’ फीचर न वापरल्यास Phone Pe दंड लावणार? नेमका विषय काय?

सोशल मिडियावर सध्या एक माहिती प्रसारित होत आहे. त्यानुसार फोन पे आपल्या वॉलेट संबंधित काही नियम अपडेट केल्याचे म्हटले जात आहे. जर एखाद्या युजरचे फोन पे वॉलेट सलग एक वर्ष बंद असेल म्हणजेच निष्क्रिय असेल, म्हणजेच त्यामधून एकही आर्थिक व्यवहार झाले नसेल तर कंपनी त्या युजरला प्रति तिमाही 100 रुपये दंड आकारेल. यासंबंधित माहिती सोशल मिडियावर प्रसारित होत आहे. याबाबत अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण किंवा नियम समोर आले नाही आहेत. केवळ सोशल मिडियावर याची चर्चा सुरू आहे.
एका टीपस्टरने त्याच्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवर एक स्क्रीनशॉट शेयर केले आहे. ते फोन पे वापरणाऱ्या युजर असल्याचे म्हटले जात आहे. यामध्ये फोन पे युजरना अलर्ट देत असल्याचे म्हटले जात आहे. 12 महीने वॉलेट निष्क्रिय राहिल्यास तीन महिन्यांनी 100 रुपये शुल्क आकारले जाईल.
⚠️ Seriously, what is this, PhonePe? PhonePe has started warning users that inactive wallets will be charged ₹100 every quarter after 12 months of inactivity. Most people don't even use PhonePe Wallet. They use UPI directly from their bank account and may not even know a… pic.twitter.com/SZHFcgASng — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) June 17, 2026
सध्याच्या डिजिटल युगात आपण सर्वजण गुगल पे, फोनपे किंवा पेटीएमचा वापर करतो. तसेच फोन पे वॉलेट नावाचे एक फीचर आले आहे. यामध्ये तुमचे बँक अकाऊंट लिंक असते. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून या व्हायरल होत असलेल्या पोस्टवर युजर्स संताप व्यक्त करत आहेत. असा दंड लावला जाणार असाल तर ही टाळण्यासाठी आपले वॉलेट कायमचे बंद करायचे असेल, तर ॲप त्यांना आधी Full KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले जात असल्याचे म्हटले जात आहे.