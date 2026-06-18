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UPI युजर्सची रात्रीची झोप उडाली! ‘हे’ फीचर न वापरल्यास Phone Pe दंड लावणार? नेमका विषय काय?

Updated On: Jun 18, 2026 | 06:51 PM IST
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सारांश

सोशल मिडियावर सध्या एक माहिती प्रसारित होत आहे. त्यानुसार फोन पे आपल्या वॉलेट संबंधित काही नियम अपडेट केल्याचे म्हटले जात आहे.

UPI युजर्सची रात्रीची झोप उडाली! ‘हे’ फीचर न वापरल्यास Phone Pe दंड लावणार? नेमका विषय काय?

फोन पे युजर्सना मोठा धक्का (फोटो- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • फोन पे यूजर्सला मोठा धक्का
  • फोन पे वॉलेट न वापरल्यास दंड लागणार 
  • पेमेंट करण्यासाठी फोन पे चा मोठा वापर
Phone Pe Users Warning: सध्या जगासह भारतभर डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. आपण कोणतेही पेमेंट करणार असू तर प्रथम ऑनलाइन पेमेंट करण्याचा पर्याय निवडतो. यासाठी फोन पे, गुगल पे आणि अन्य यूपीआयचा वापर केला जातो. मात्र आता फोन पे वापरणाऱ्या फोन पे यूजर्ससाठी एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे. हा विषय नक्की काय आहे, त्याबाबत जाणून घेऊयात.

सोशल मिडियावर सध्या एक माहिती प्रसारित होत आहे. त्यानुसार फोन पे आपल्या वॉलेट संबंधित काही नियम अपडेट केल्याचे म्हटले जात आहे. जर एखाद्या युजरचे फोन पे वॉलेट सलग एक वर्ष बंद असेल म्हणजेच निष्क्रिय असेल, म्हणजेच त्यामधून एकही आर्थिक व्यवहार झाले नसेल तर कंपनी त्या युजरला प्रति तिमाही 100 रुपये दंड आकारेल. यासंबंधित माहिती सोशल मिडियावर प्रसारित होत आहे. याबाबत अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण किंवा नियम समोर आले नाही आहेत. केवळ सोशल मिडियावर याची चर्चा सुरू आहे.

एका टीपस्टरने त्याच्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवर एक स्क्रीनशॉट शेयर केले आहे. ते फोन पे वापरणाऱ्या युजर असल्याचे म्हटले जात आहे. यामध्ये फोन पे युजरना अलर्ट देत असल्याचे म्हटले जात आहे. 12 महीने वॉलेट निष्क्रिय राहिल्यास तीन महिन्यांनी 100 रुपये शुल्क आकारले जाईल.

सध्याच्या डिजिटल युगात आपण सर्वजण गुगल पे, फोनपे किंवा पेटीएमचा वापर करतो.  तसेच फोन पे वॉलेट नावाचे एक फीचर आले आहे. यामध्ये तुमचे बँक अकाऊंट लिंक असते. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून या व्हायरल होत असलेल्या पोस्टवर युजर्स संताप व्यक्त करत आहेत. असा दंड लावला जाणार असाल तर ही टाळण्यासाठी आपले वॉलेट कायमचे बंद करायचे असेल, तर ॲप त्यांना आधी Full KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले जात असल्याचे म्हटले जात आहे.

Web Title: Upi payment app phone pe 100 rs fine to users no use of wallet tech marathi news

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Published On: Jun 18, 2026 | 06:51 PM

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