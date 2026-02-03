Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Whatsapp Avatar Feature Whatsapps New Feature How To Create Your Own Avatar Learn The Simple Step By Step Method

WhatsApp Avatar Feature: WhatsApp चे नवे फीचर; स्वतःचा अवतार कसा तयार कराल? जाणून घ्या सोपी स्टेप-बाय-स्टेप पद्धत

WhatsApp वर आता वापरकर्ते स्वतःचा डिजिटल अवतार तयार करू शकतात. मॅन्युअली किंवा सेल्फीच्या मदतीने अवतार बनवता येतो. हा अवतार स्टिकर, प्रोफाइल फोटो म्हणून वापरता येतो. अँड्रॉइड व iOS दोन्हीवर सुविधा उपलब्ध आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 07:19 PM
tech (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • WhatsApp वर मॅन्युअली किंवा फोटोवरून अवतार तयार करण्याची सुविधा
  • अवतार स्टिकर आणि प्रोफाइल फोटो म्हणून वापरता येतो
  • अवतार डिलीट केल्यास पुन्हा रिकव्हर करता येत नाही
WhatsApp हे जगभरात सर्वाधिक वापरले जाणारे इन्स्टंट मेसेजिंग ॲप आहे. या ॲपमध्ये सातत्याने नवे अपडेट्स येत असतात. आता WhatsApp मध्ये ‘अवतार’ नावाचे नवे फीचर उपलब्ध झाले आहे. या फीचरच्या मदतीने वापरकर्ते स्वतःचा डिजिटल अवतार तयार करू शकतात.

या अवतारच्या माध्यमातून कस्टम स्टिकर्स वापरून स्वतःच्या भावना व्यक्त करता येतात. तसेच हा अवतार प्रोफाइल फोटो म्हणूनही सेट करता येतो. हे फीचर भारतासह जगभर अँड्रॉइड आणि iOS दोन्ही डिव्हाइसवर उपलब्ध आहे. WhatsApp वर स्वतःचा अवतार कसा तयार करायचा, ते जाणून घेऊया.

सुनो गाँववालों! Aadhar Card हॅक होण्याची भीती वाटतेय? मग ‘या’ फीचरबद्दल एकदा वाचाच…

कसा तयार करायचा WhatsApp अवतार?

  • तीन बिंदू (⋮) मेनूवर टॅप करा
  • Settings → Avatar वर जा
  • Create your avatar वर टॅप करा
  • Get Started → Create from Selfie निवडा
  • कॅमेरा अ‍ॅक्सेससाठी परवानगी द्या
  • चेहरा फ्रेमच्या मध्यभागी ठेवा आणि फोटो घ्या
  • आवडीनुसार अवतार कस्टमाइझ करा
  • Save & Continue वर टॅप करा
महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा
  • अवतार कधीही डिलीट करता येतो, मात्र तो कायमचा हटवला जातो
  • एकदा डिलीट केल्यावर अवतार पुन्हा रिकव्हर करता येत नाही
  • तुमचा फोटो इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरला जात नाही
  • अवतारसाठी जेंडर निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध नाही
  • लिंक केलेल्या (Linked) डिव्हाइसवर अवतार सपोर्ट नाही
Internet Users : देशात इंटरनेट युजर्सची संख्या ९५ कोटींपेक्षा जास्त, शहरांपेक्षा ग्रामीण भागात सर्वाधिक वापर

हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित

प्रत्येक स्मार्टफोन यूजरसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप हे सर्वात महत्त्वाचे मेसेजिंग अ‍ॅप आहे. कॉलिंग, चॅटिंगपासून अगदी फोटो, व्हिडीओ आणि महत्त्वाच्या फाईल्स शेअर करण्यापर्यंत सर्व कामांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर केला जातो. व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये आपला महत्त्वाचा डेटा असतो. अशा परिस्थितीत आपलं व्हॉट्सअ‍ॅप अकाऊंट दर एखाद्या चुकीच्या व्यक्तीच्या हाती लागलं किंवा हॅक झालं तर तुमचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकतं. जर हॅकर्सनी तुमचं व्हॉट्सअ‍ॅप अकाऊंट हॅक केलं तर तर तुमची सर्व माहिती लीक होऊ शकते. अशा परिस्थितीत तुम्ही सेटिंगमध्ये काही बदल करून तुमच्या व्हॉट्सअ‍ॅप अकाऊंटची सुरक्षा अधिक वाढवू शकता.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: WhatsApp वर अवतार कसा तयार करायचा?

    Ans: Settings → Avatar → Create Avatar → Manual किंवा Selfie पर्याय निवडून अवतार तयार करता येतो.

  • Que: अवतार प्रोफाइल फोटो म्हणून वापरता येतो का?

    Ans: होय, तयार केलेला अवतार प्रोफाइल फोटो म्हणून सेट करता येतो.

  • Que: फोटोवरून अवतार बनवता येतो का?

    Ans: होय, ‘Create from Selfie’ पर्याय वापरून फोटोवरून अवतार तयार करता येतो.

Web Title: Whatsapp avatar feature whatsapps new feature how to create your own avatar learn the simple step by step method

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 07:19 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WhatsApp Avatar Feature: WhatsApp चे नवे फीचर; स्वतःचा अवतार कसा तयार कराल? जाणून घ्या सोपी स्टेप-बाय-स्टेप पद्धत

WhatsApp Avatar Feature: WhatsApp चे नवे फीचर; स्वतःचा अवतार कसा तयार कराल? जाणून घ्या सोपी स्टेप-बाय-स्टेप पद्धत

Feb 03, 2026 | 07:19 PM
“हा करार देशाच्या….”, भारत-अमेरिका डीलवर Piyush Goyal यांनी व्यक्त केला प्रचंड विश्वास; तर राहुल गांधीवर सडकून टीका

“हा करार देशाच्या….”, भारत-अमेरिका डीलवर Piyush Goyal यांनी व्यक्त केला प्रचंड विश्वास; तर राहुल गांधीवर सडकून टीका

Feb 03, 2026 | 07:00 PM
रामनवमीच्या मुहूर्तावर ‘Ramayana’च्या स्टारकास्टचा लुक होणार प्रदर्शित; भव्य कार्यक्रमात राजकीय, विश्वातील दिग्गज लावणार हजेरी

रामनवमीच्या मुहूर्तावर ‘Ramayana’च्या स्टारकास्टचा लुक होणार प्रदर्शित; भव्य कार्यक्रमात राजकीय, विश्वातील दिग्गज लावणार हजेरी

Feb 03, 2026 | 06:50 PM
‘Dhurandhar’च्या यशानंतर अक्षय खन्नाला मिळाला मोठा प्रोजेक्ट; 29 वर्षांनंतर सनी देओलसोबत स्क्रीन शेअर करणार

‘Dhurandhar’च्या यशानंतर अक्षय खन्नाला मिळाला मोठा प्रोजेक्ट; 29 वर्षांनंतर सनी देओलसोबत स्क्रीन शेअर करणार

Feb 03, 2026 | 06:50 PM
“… कार्यवाही पूर्ण करावी”: Purandar Airport बाबत मुख्यमंत्री फडणवीसांचे स्पष्ट निर्देश

“… कार्यवाही पूर्ण करावी”: Purandar Airport बाबत मुख्यमंत्री फडणवीसांचे स्पष्ट निर्देश

Feb 03, 2026 | 06:46 PM
Devendra Fadnavis : पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक भूसंपादन गतीने पूर्ण करावे, देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्ट निर्देश

Devendra Fadnavis : पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक भूसंपादन गतीने पूर्ण करावे, देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्ट निर्देश

Feb 03, 2026 | 06:44 PM
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे काम प्रगतीपथावर, पालघरमध्ये ‘माउंटन टनेल-6’चे खोदकाम पूर्ण

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे काम प्रगतीपथावर, पालघरमध्ये ‘माउंटन टनेल-6’चे खोदकाम पूर्ण

Feb 03, 2026 | 06:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM