WhatsApp Avatar Feature: WhatsApp चे नवे फीचर; स्वतःचा अवतार कसा तयार कराल? जाणून घ्या सोपी स्टेप-बाय-स्टेप पद्धत

या अवतारच्या माध्यमातून कस्टम स्टिकर्स वापरून स्वतःच्या भावना व्यक्त करता येतात. तसेच हा अवतार प्रोफाइल फोटो म्हणूनही सेट करता येतो. हे फीचर भारतासह जगभर अँड्रॉइड आणि iOS दोन्ही डिव्हाइसवर उपलब्ध आहे. WhatsApp वर स्वतःचा अवतार कसा तयार करायचा, ते जाणून घेऊया.
सुनो गाँववालों! Aadhar Card हॅक होण्याची भीती वाटतेय? मग ‘या’ फीचरबद्दल एकदा वाचाच…
कसा तयार करायचा WhatsApp अवतार?
हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित
प्रत्येक स्मार्टफोन यूजरसाठी व्हॉट्सअॅप हे सर्वात महत्त्वाचे मेसेजिंग अॅप आहे. कॉलिंग, चॅटिंगपासून अगदी फोटो, व्हिडीओ आणि महत्त्वाच्या फाईल्स शेअर करण्यापर्यंत सर्व कामांसाठी व्हॉट्सअॅपचा वापर केला जातो. व्हॉट्सअॅपमध्ये आपला महत्त्वाचा डेटा असतो. अशा परिस्थितीत आपलं व्हॉट्सअॅप अकाऊंट दर एखाद्या चुकीच्या व्यक्तीच्या हाती लागलं किंवा हॅक झालं तर तुमचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकतं. जर हॅकर्सनी तुमचं व्हॉट्सअॅप अकाऊंट हॅक केलं तर तर तुमची सर्व माहिती लीक होऊ शकते. अशा परिस्थितीत तुम्ही सेटिंगमध्ये काही बदल करून तुमच्या व्हॉट्सअॅप अकाऊंटची सुरक्षा अधिक वाढवू शकता.
Ans: Settings → Avatar → Create Avatar → Manual किंवा Selfie पर्याय निवडून अवतार तयार करता येतो.
Ans: होय, तयार केलेला अवतार प्रोफाइल फोटो म्हणून सेट करता येतो.
Ans: होय, ‘Create from Selfie’ पर्याय वापरून फोटोवरून अवतार तयार करता येतो.