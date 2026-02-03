Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

रामनवमीच्या मुहूर्तावर ‘Ramayana’च्या स्टारकास्टचा लुक होणार प्रदर्शित; भव्य कार्यक्रमात राजकीय, विश्वातील दिग्गज लावणार हजेरी

२०२६ च्या बहुप्रतिक्षित चित्रपटांपैकी एक असलेल्या 'रामायण बद्दल एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. लवकरच चित्रपटातील स्टारकास्टचा फर्स्ट लुक प्रदर्शित होणार आहे

Updated On: Feb 03, 2026 | 06:50 PM
२०२६ च्या बहुप्रतिक्षित चित्रपटांपैकी एक असलेल्या ‘रामायण’ बद्दल बॉलिवूड वर्तुळातून मोठी बातमी समोर आली आहे. मार्चमध्ये होणाऱ्या रामनवमीच्या कार्यक्रमात चाहते मोठ्या मेजवानीची योजना आखत आहेत. रामनवमीच्या शुभ मुहूर्तावर चित्रपटातील प्रमुख कलाकारांचे लूक प्रदर्शित केले जातील अशी माहिती मिळत आहे. रामाच्या भूमिकेत रणबीर कपूर, सीतेच्या भूमिकेत साई पल्लवी आणि रावणाच्या भूमिकेत यश यांचे लूक अनावरण केले जाईल. इतर स्टार्सचे लूकही समोर येऊ शकतात.

अद्याप अधिकृत पुष्टीकरण झालेले नसले तरी, सोशल मीडियावर असा दावा केला जात आहे की रामायणमचे निर्माते गेटवे ऑफ इंडिया येथे रामनवमीचा एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करत आहेत, जिथे चित्रपटाचा दुसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा भाग प्रदर्शित केला जाईल. रामायण टीमने या कार्यक्रमासाठी आमंत्रणे पाठवली आहेत, ज्यामध्ये वरिष्ठ राजकारण्यांनाही आमंत्रणे देण्यात आली आहेत.

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. सर्वांनी त्यांच्या उपस्थितीची पुष्टी केली आहे. मुख्य अभिनेता रणबीर कपूरने अंबानी कुटुंबाला या कार्यक्रमासाठी वैयक्तिकरित्या आमंत्रित केले आहे. भव्य राम नवमी कार्यक्रमासाठी अनेक प्रमुख सेलिब्रिटींनाही आमंत्रित करण्यात आले आहे.

वृत्तानुसार, सद्गुरूंनाही या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. अनेक प्रसिद्ध खेळाडूंनाही आमंत्रित करण्यात आले आहे. भव्य मंचावर सर्व पात्रांचे पहिले रूप आणि परिचय दाखवले जातील. चित्रपटाबद्दलच्या या बातमीमुळे चाहते या कार्यक्रमासाठी उत्सुक आहेत.

‘Dhurandhar 2’ OTT रिलीज: मेकर्सचा मोठा निर्णय, आता नेटफ्लिक्सऐवजी ‘या’ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर येणार रणवीर सिंहचा चित्रपट

“दंगल” फेम दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांनी हा चित्रपट दिग्दर्शित केला आहे. हा चित्रपट दोन भागात प्रदर्शित होणार आहे: पहिला २०२६ च्या दिवाळीला आणि दुसरा २०२७ मध्ये. सनी देओल हनुमानाची भूमिका साकारणार आहे, अरुण गोविल दशरथाची भूमिका साकारणार आहे, रवी दुबे लक्ष्मणची भूमिका साकारणार आहे, लारा दत्ता कैकेयीची भूमिका साकारणार आहे आणि काजल अग्रवाल मंदोदरीची भूमिका साकारणार आहे. रामायणम हा भारतातील सर्वात महागडा चित्रपट म्हणून ओळखला जात आहे, दोन्ही भागांचे एकूण बजेट ४,००० कोटी रुपये आहे. गेल्या वर्षी चित्रपटाचा पहिला लूक प्रदर्शित झाला होता, ज्यामध्ये रणबीर आणि यशच्या पात्रांची झलक दाखवण्यात आली होती.

कधी रंगामुळे मिळालेले ताणे, आता तिला पाहण्यासाठी तरुण करतात बहाणे! The Kerala Story 2 ची सुंदर स्टारकास्ट आहे तरी कोण?

