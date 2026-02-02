Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

या जाहीरनाम्यात पायाभूत सुविधांसह जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था भक्कम करणे, अंगणवाड्या समृद्ध करणे यांसह ग्रामीण भागातील रस्ते आणि पूल प्रशस्त करण्याचा समावेश आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 06:14 PM

या जाहीरनाम्यात पायाभूत सुविधांसह जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था भक्कम करणे, अंगणवाड्या समृद्ध करणे यांसह ग्रामीण भागातील रस्ते आणि पूल प्रशस्त करण्याचा समावेश आहे. कोल्हापूरात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात भाजप ही महायुती म्हणून निवडणूक लढवत असून काही ठिकाणी स्वतंत्र लढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर जिल्हा भाजपा कार्यालयात उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यावेळी खासदार धनंजय महाडिक आमदार, अमल महाडिक यांच्यासह भाजप नेते उपस्थित होते. या जाहीरनाम्यात जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांसह आरोग्य व्यवस्था भक्कम करणे, अंगणवाड्या समृद्ध करणे यांसह ग्रामीण भागातील रस्ते आणि पूल प्रशस्त करण्याचा समावेश आहे. त्यासोबतच राज्य आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून येणाऱ्या नवनवीन योजना या घरोघरी पोहोचवून त्याचा लाभ नागरिकांना करून देण्यावर भर दिला जाणार असल्याचं खासदार धनंजय महाडिक यांनी म्हटलं आहे.

Web Title: Kolhapur bjps preparations for zilla parishad elections in full swing manifesto released

Published On: Feb 02, 2026 | 06:14 PM

