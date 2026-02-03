‘Dhurandhar’च्या यशानंतर अक्षय खन्नाला मिळाला मोठा प्रोजेक्ट; 29 वर्षांनंतर सनी देओलसोबत स्क्रीन शेअर करणार

‘धुरंधर’च्या भव्य यशानंतर अक्षय खन्ना पुन्हा एकदा त्याच्या नवीन प्रोजेक्टसाठी सज्ज झाला आहे. बॉर्डरवरील त्याचा सह-कलाकार सनी देओलसोबत बॉलिवूड अभिनेता अक्षय खन्ना दिसणार आहे. अक्षय खन्ना आणि सनी देओल नेटफ्लिक्सच्या शक्तिशाली लीगल ड्रामा ‘इक्का’ मध्ये २९ वर्षांनी एकत्र दिसणार आहेत. दोघेही त्यात पूर्णपणे वेगवेगळ्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी २०२६ च्या चित्रपटांची यादी प्रसिद्ध करणाऱ्या नेटफ्लिक्सने अॅक्शन थ्रिलर ‘इक्का’ चा पहिला लूक देखील रिलीज केला आहे, जो लवकरच या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहे.
नेटफ्लिक्सच्या लीगल ड्रामा “इक्का” मध्ये सनी देओल, अक्षय खन्ना, तिलोत्तमा शोम आणि दिया मिर्झा यांच्या भूमिका आहेत. “इक्का” हा चित्रपट एका प्रसिद्ध, निष्ठावंत वकिलाची कथा सांगतो ज्याला एका खुनाच्या आरोपीचे रक्षण करण्यास भाग पाडले जाते, ज्याची कारकीर्द त्याने स्वतःच उद्ध्वस्त केली होती. खटला जिंकण्यासाठी त्याला योग्य किंवा अयोग्य, सर्व मार्गांचा अवलंब करावा लागतो, कारण अपयशी ठरल्याने त्याला त्याच्या प्रिय गोष्टींचे नुकसान होईल.
अक्षय खन्ना शेवटचा “धुरंधर” मध्ये दिसला होता, जो आतापर्यंतचा सर्वात यशस्वी हिंदी चित्रपट ठरला. “गदर २” पासून चांगला काळ घालवणारा सनी देओल शेवटचा “बॉर्डर २” मध्ये दिसला होता. हा चित्रपट अजूनही थिएटरमध्ये सुरू आहे आणि अक्षय खन्ना आणि सनी देओल अभिनीत या युद्ध-नाट्याचा पहिला भाग १९९७ मध्ये प्रदर्शित झाला होता.
इक्काच्या टीमने सांगितले की, “आम्हाला ‘इक्का’ सादर करण्यास उत्सुकता आहे, ही ‘महाराज’ नंतर नेटफ्लिक्ससाठीची आमची दुसरी मूळ मालिका आहे, जी प्रेक्षकांना खूप आवडली. वर्षानुवर्षे तयार केलेली ही खोलवरची वैयक्तिक पटकथा दोन शत्रुंमधील एक रोमांचक संघर्ष म्हणून उलगडते: एक वरिष्ठ वकील ज्याला एका पुरूषाचे रक्षण करण्यास भाग पाडले गेले ज्याच्याशी त्याच्या आणि त्याच्या पत्नीच्या भूतकाळातील अनेक वेदनादायक आठवणी आहेत. आम्हाला आशा आहे की प्रेक्षकांना प्रत्येक पात्र आवडेल.”
