Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

नेरळ ग्रामपंचायतमध्ये सरपंच म्हणून अनेक विकास कामे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र गेल्या काही काळात नेरळ ग्रामपंचायत हद्दीत विकासाचा बॅकलॉग तयार झाला आहे. विकासाचा हा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी कर्जत पंचायत समितीवर निवडून जायचे आहे असे आवाहन नेरळ पंचायत समिती गणाचे उमेदवार भगवान चंचे यांनी केले आहे. तर जिल्हा परिषद गटात अनेक विकासकामे केली असल्याने जनता आमच्यावर विश्वास ठेवेल असा विश्वास युवासेना तालुका अधिकारी प्रथमेश मोरे यांनी व्यक्त केला आहे.
नेरळ ग्रामपंचायतमध्ये सरपंच म्हणून अनेक विकास कामे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र गेल्या काही काळात नेरळ ग्रामपंचायत हद्दीत विकासाचा बॅकलॉग तयार झाला आहे. विकासाचा हा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी कर्जत पंचायत समितीवर निवडून जायचे आहे असे आवाहन नेरळ पंचायत समिती गणाचे उमेदवार भगवान चंचे यांनी केले आहे. तर जिल्हा परिषद गटात अनेक विकासकामे केली असल्याने जनता आमच्यावर विश्वास ठेवेल असा विश्वास युवासेना तालुका अधिकारी प्रथमेश मोरे यांनी व्यक्त केला आहे.