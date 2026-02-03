Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Raigad The Development Backlog In Neral Gram Panchayat Will Be Addressed Bhagwan Chanche

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

नेरळ ग्रामपंचायतमध्ये सरपंच म्हणून अनेक विकास कामे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र गेल्या काही काळात नेरळ ग्रामपंचायत हद्दीत विकासाचा बॅकलॉग तयार झाला आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 03:09 PM

Follow Us:

 

 

 

नेरळ ग्रामपंचायतमध्ये सरपंच म्हणून अनेक विकास कामे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र गेल्या काही काळात नेरळ ग्रामपंचायत हद्दीत विकासाचा बॅकलॉग तयार झाला आहे. विकासाचा हा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी कर्जत पंचायत समितीवर निवडून जायचे आहे असे आवाहन नेरळ पंचायत समिती गणाचे उमेदवार भगवान चंचे यांनी केले आहे. तर जिल्हा परिषद गटात अनेक विकासकामे केली असल्याने जनता आमच्यावर विश्वास ठेवेल असा विश्वास युवासेना तालुका अधिकारी प्रथमेश मोरे यांनी व्यक्त केला आहे.

Follow Us:

 

 

 

नेरळ ग्रामपंचायतमध्ये सरपंच म्हणून अनेक विकास कामे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र गेल्या काही काळात नेरळ ग्रामपंचायत हद्दीत विकासाचा बॅकलॉग तयार झाला आहे. विकासाचा हा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी कर्जत पंचायत समितीवर निवडून जायचे आहे असे आवाहन नेरळ पंचायत समिती गणाचे उमेदवार भगवान चंचे यांनी केले आहे. तर जिल्हा परिषद गटात अनेक विकासकामे केली असल्याने जनता आमच्यावर विश्वास ठेवेल असा विश्वास युवासेना तालुका अधिकारी प्रथमेश मोरे यांनी व्यक्त केला आहे.

Web Title: Raigad the development backlog in neral gram panchayat will be addressed bhagwan chanche

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 03:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नांदेडमध्ये एकाच कुटुंबातील सहा भाजप उमेदवारांचा पराभव, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने केला पराभव
1

नांदेडमध्ये एकाच कुटुंबातील सहा भाजप उमेदवारांचा पराभव, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने केला पराभव

Sunil Tatkare on NCP Merger : ‘एनडीए’त येणाऱ्यांनीच विलीनीकरणाची भूमिका स्पष्ट करावी, सुनील तटकरे यांची भूमिका…
2

Sunil Tatkare on NCP Merger : ‘एनडीए’त येणाऱ्यांनीच विलीनीकरणाची भूमिका स्पष्ट करावी, सुनील तटकरे यांची भूमिका…

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग
3

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Raigad Zilla Parishad: उरण तालुक्यात निवडणुकीची रणधुमाळी; ७ फेब्रुवारीला होणार मतदान
4

Raigad Zilla Parishad: उरण तालुक्यात निवडणुकीची रणधुमाळी; ७ फेब्रुवारीला होणार मतदान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM
Internet Users : देशात इंटरनेट युजर्सची संख्या ९५ कोटींपेक्षा जास्त, शहरांपेक्षा ग्रामीण भागात सर्वाधिक वापर

Internet Users : देशात इंटरनेट युजर्सची संख्या ९५ कोटींपेक्षा जास्त, शहरांपेक्षा ग्रामीण भागात सर्वाधिक वापर

Feb 03, 2026 | 03:07 PM
संगीतकार S P Venkatesh यांचे वयाच्या ७० व्या वर्षी निधन; इंडस्ट्रीत पसरली शोककळा

संगीतकार S P Venkatesh यांचे वयाच्या ७० व्या वर्षी निधन; इंडस्ट्रीत पसरली शोककळा

Feb 03, 2026 | 03:04 PM
Nagpur Crime: पेंचमधील वाघाची शिकार अंगलट; ६ आरोपींना ३ वर्षांचा सश्रम कारावास

Nagpur Crime: पेंचमधील वाघाची शिकार अंगलट; ६ आरोपींना ३ वर्षांचा सश्रम कारावास

Feb 03, 2026 | 03:04 PM
जानेवारीत वाहन विक्रीत वाढ! ऑटोमोबाईल क्षेत्राची मोठी झेप, यंदाच्या वर्षी गेल्या वर्षीपेक्षा उत्तम कामगिरी

जानेवारीत वाहन विक्रीत वाढ! ऑटोमोबाईल क्षेत्राची मोठी झेप, यंदाच्या वर्षी गेल्या वर्षीपेक्षा उत्तम कामगिरी

Feb 03, 2026 | 03:04 PM
ST Bus News: एसटी प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! महामंडळाच्या ताफ्यात येणार ८०० स्वमालकीच्या नव्या बसेस

ST Bus News: एसटी प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! महामंडळाच्या ताफ्यात येणार ८०० स्वमालकीच्या नव्या बसेस

Feb 03, 2026 | 03:03 PM
Raigad News : अजित पवार यांचा अस्थिकलश खोपोलीकडे रवाना; कार्यकर्त्यांना घेता येणार दर्शन

Raigad News : अजित पवार यांचा अस्थिकलश खोपोलीकडे रवाना; कार्यकर्त्यांना घेता येणार दर्शन

Feb 03, 2026 | 03:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Feb 02, 2026 | 04:21 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 03:15 PM