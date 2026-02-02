Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार आहेत यावर चर्चा केली जात आहे मात्र दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यानंतर त्या भाजपासोबत जाणार होत्या यावर कोणी चर्चा करत नाही. अजित पवार यांच्या मृत्यूचे कारण विमानातील ब्लॅक बॉक्स समोर आल्यानंतर समजेल मात्र घटना उलटून अद्याप पर्यंत ब्लॅक बॉक्स समोर आलेला नाही राज्यामध्ये काँग्रेस संपली आहे त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडी हाच प्रमुख विरोधी पक्ष झाला आहे. काँग्रेस सोबत आमची लातूरमध्ये जिल्हा परिषदेसाठी युती झाली नाही स्थानिक नेत्यांवर तो निर्णय सोपवला होता मात्र भाजपात सर्व पक्ष चालवत आहे. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडी प्रमुख विरोधी पक्ष राहणार आहे. या जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये वंचित बहुजन आघाडीला चांगले यश प्राप्त होईल असा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केला आहे
