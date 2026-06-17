Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान 2025-26 च्या मूल्यांकन प्रक्रियेत कथित गैरव्यवहार आणि पक्षपातीपणा झाल्याचा आरोप करत नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबाद तालुक्यातील सरपंच आणि ग्रामस्थांनी शेवगाव पंचायत समिती कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन केले. “गटविकास अधिकारी सोनल शहा यांना निलंबित करा” अशा घोषणांसह आंदोलकांनी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना डावलून काही ग्रामपंचायतींना नियमबाह्य गुण देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. दरम्यान, गटविकास अधिकारी सोनल शहा यांनी मूल्यांकन प्रक्रिया योग्य पद्धतीने झाल्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान 2025-26 च्या मूल्यांकन प्रक्रियेत कथित गैरव्यवहार आणि पक्षपातीपणा झाल्याचा आरोप करत नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबाद तालुक्यातील सरपंच आणि ग्रामस्थांनी शेवगाव पंचायत समिती कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन केले. “गटविकास अधिकारी सोनल शहा यांना निलंबित करा” अशा घोषणांसह आंदोलकांनी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना डावलून काही ग्रामपंचायतींना नियमबाह्य गुण देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. दरम्यान, गटविकास अधिकारी सोनल शहा यांनी मूल्यांकन प्रक्रिया योग्य पद्धतीने झाल्याचे सांगितले.