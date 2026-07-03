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Shevgaon News : शेवगावातील गुटखा कारवाईवर संशय; ५६ हजारांचा मुद्देमाल दाखवून लाखोंचा साठा लपवल्याची चर्चा

Updated On: Jul 03, 2026 | 05:11 PM IST
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सारांश

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेवगाव येथे स्थानिक गुन्हे शाखेने केलेल्या अवैध गुटखा कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. पोलिसांनी ५६,९१२ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात लाखो रुपयांचा गुटखा साठा असून कारवाई 'मॅनेज' झाल्याची चर्चा रंगली आहे. मात्र, या दाव्यांना अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही

शेवगावातील गुटखा कारवाईवर संशय; ५६ हजारांचा मुद्देमाल दाखवून लाखोंचा साठा लपवल्याची चर्चा

शेवगावातील गुटखा कारवाईवर संशय; ५६ हजारांचा मुद्देमाल दाखवून लाखोंचा साठा लपवल्याची चर्चा

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विस्तार
  • शेवगावातील गुटखा कारवाईवर संशय
  • ५६ हजारांचा मुद्देमाल दाखवून लाखोंचा साठा लपवल्याची चर्चा
  • शेवगावातील गुटखा प्रकरणात आकडेवारीवरून वाद
पोपट पिटेकर, शेवगाव : अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे आदेश दिले असले, तरी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या कारवाईवर आता शेवगाव शहरात मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. शेवगाव येथे नुकत्याच झालेल्या एका अवैध गुटखा विक्रीवरील कारवाईत एलसीबीने दाखवलेला आकडा आणि प्रत्यक्षातील मुद्देमाल यात मोठी तफावत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून, राजकीय नेत्यांच्या दबावामुळे ही कारवाई ‘मॅनेज’ करण्यात आल्याची जोरदार चर्चा शहरात रंगली आहे.

५६ हजारांचाच मुद्देमाल? कारवाई की केवळ ‘खानापूर्ती’?

२ जुलै २०२६ रोजी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने शेवगाव-दादेगाव रस्त्यालगत रंजित रवी ढहाळे याच्या राहत्या घराशेजारील खोलीवर छापा टाकला. तेथून संतोष एकनाथ जाधव वय ४६, रा. भगतसिंग चौक, शेवगाव याला ताब्यात घेण्यात आले. त्याच्याकडून हिरा पान मसाला, रॉयल आणि रत्ना तंबाखू असा एकूण ५६,९१२ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आल्याचे पोलिसांनी अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

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परंतु, शेवगाव शहरातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अवैध गुटख्याचा साठा होता. प्रत्यक्षात कारवाई खूप मोठी आणि लाखो रुपयांची असताना, पोलिसांनी केवळ ५६ हजार ९१२ रुपयांचाच मुद्देमाल दाखवल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

राजकीय नेत्यांचे फोन आणि पोलिसांचे ‘मॅनेजमेंट’? शहरात सुरू असलेली चर्चा

“कारवाईदरम्यान आणि कारवाईनंतर अनेक बड्या राजकीय नेत्यांचे फोन पोलिसांना आले होते. या राजकीय दबावामुळेच एलसीबीच्या पथकाने नरमाईची भूमिका घेत मोठी कारवाई अत्यंत छोटी करून दाखवली. उर्वरित मालाचे आणि आरोपींचे काय झाले?” असा सवाल आता नागरिकांमधून विचारला जात आहे.

गुन्हेगार पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न?

या प्रकरणी शेवगाव पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ चे कलम १२३, २२३, २७४, २७५, ३(५) आणि अन्न सुरक्षा मानके अधिनियम २००६ च्या कलम ५९ अन्वये गुन्हा (गु.र.नं. ५५७/२०२६) दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, मुख्य सूत्रधार आणि मोठ्या माशांना वाचवण्यासाठीच हा कायदेशीर डावपेच आखण्यात आला का, अशी शंका घेतली जात आहे. एकीकडे पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन हे अवैध धंदे मोडीत काढण्यासाठी कडक पावले उचलत असताना, दुसरीकडे त्यांचेच ‘एलसीबी’ पथक राजकीय दबावाला बळी पडून कारवाई ‘मॅनेज’ करत असेल, तर जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांचे समूळ उच्चाटन कसे होणार? असा तिखट सवाल आता शेवगावकर उपस्थित करत आहेत. या प्रकरणी पोलीस अधीक्षक स्वतः लक्ष घालून चौकशी करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

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Web Title: Shevgaon gutkha seizure lcb action under question ahilyanagar

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Published On: Jul 03, 2026 | 05:11 PM

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