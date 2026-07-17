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Farmers News: 15 दिवसांपासून पावसाचा पत्ता नाही; शेवगावच्या शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ

Updated On: Jul 17, 2026 | 12:44 PM IST
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सारांश

मृग नक्षत्राच्या सुरुवातीला झालेल्या अल्प पावसानंतर शेवगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी कपाशीची पेरणी केली. मात्र गेल्या 15 दिवसांपासून पावसाने दडी मारल्याने कपाशीची कोवळी पिके सुकू लागली असून दुबार पेरणीचे संकट निर्माण झाले आहे. महागडी बियाणे आणि खतांवर खर्च केलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

15 दिवसांपासून पावसाचा पत्ता नाही; शेवगावच्या शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ

15 दिवसांपासून पावसाचा पत्ता नाही; शेवगावच्या शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ

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विस्तार
  • शेवगाव तालुक्यात कपाशी कोमेजली!
  • १५ दिवसांपासून पावसाची दडी
  • हजारो रुपयांचा खर्च मातीत जाण्याच्या भीतीने शेतकरी हवालदिल
पोपट पिटेकर, शेवगाव : मृग नक्षत्राच्या सुरुवातीला झालेल्या किरकोळ पावसानंतर मोठ्या आशेने पेरणी केलेल्या शेवगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांसमोर आता थेट दुबार पेरणीचे संकट उभे ठाकले आहे. गेल्या १५ दिवसांपासून पावसाने पूर्णपणे दडी मारल्याने कपाशीची पिके शेतातच सुकू लागली आहेत. हजारो रुपये खर्च करून कपाशीची लागवड केलेला शेतकरी आता आभाळाकडे डोळे लावून बसला असून, संपूर्ण तालुक्यात चिंतेचे सावट पसरले आहे.

सुरुवातीच्या पावसाने दिली हुलकावणी

चालू हंगामाच्या सुरुवातीला तालुक्यात एक ते दोन दिवस किरकोळ स्वरूपात पावसाने हजेरी लावली होती. जमिनीतील तात्पुरता ओलावा पाहून शेतकऱ्यांनी कपाशी लागवडीची घाई केली. पाऊस नियमित पडेल या आशेने हजारो रुपये खर्च करून महागडी बियाणे आणि खते खरेदी केली व पेरणी पूर्ण केली. मात्र, पेरणी होताच पावसाने अचानक दडी मारल्याने शेतकऱ्यांचे संपूर्ण गणित पुरते कोलमडले आहे.

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उन्हाच्या तीव्रतेने पिके वाळू लागली

गेल्या दोन आठवड्यांपासून पावसाचा पत्ता नसल्याने आणि कडक ऊन पडत असल्याने शेतातील ओल पूर्णपणे नष्ट झाली आहे. अंकुरलेली कपाशीची कोवळी पिके आता कोमेजू लागली असून पानांवर पिवळकी पडली आहे. कपाशी वाचवण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांची धडपड सुरू आहे, मात्र पाण्याच्या उपलब्धतेअभावी डोळ्यांदेखत पिके जळून खाक होत असल्याचे भीषण चित्र आहे.

“तीन एकरावर हजारो रुपये खर्च केले, आता काय करायचे?”

“सुरुवातीला पाऊस पडल्याने मी मोठ्या आशेने तीन एकर क्षेत्रावर कपाशीची लागवड केली. बियाणे, खते आणि मशागतीसाठी हजारो रुपयांचा खर्च केला आहे. पण १५ दिवस झाले पावसाचा थेंबही नाही. पिके डोळ्यांसमोर वाळत चालली आहेत. आता पुन्हा पाऊस आला तरी ही पिके वाचतील की नाही यावर शंका आहे. शेतकरी पुरता हवालदिल झाला आहे.”,  शेवगाव पीडित शेतकरी यलप्पा कुसळकर यांनी माहिती दिली.

दुबार पेरणीचे संकट आणि आर्थिक कोंडी

शेवगाव तालुक्यात कापूस हे मुख्य पीक मानले जाते. जर पुढील दोन-तीन दिवसांत दमदार पाऊस झाला नाही, तर शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ येणार हे आता निश्चित झाले आहे. आधीच कर्जबाजारी असलेल्या शेतकऱ्याला आता पुन्हा बियाणे आणि खतांसाठी पैसे कुठून आणायचे, हा मोठा प्रश्न सतावत आहे. पुढील २४ ते ४८ तासांत पाऊस न झाल्यास तालुक्यातील शेती अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

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Web Title: Shevgaon cotton crop dry spell farmers face re sowing crisis

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Published On: Jul 17, 2026 | 12:44 PM

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