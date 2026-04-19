Ahilyanagar : “दुष्काळावर उपाय म्हणून बंधाऱ्यांचे खोलीकरण-रुंदीकरण गरजेचे” – रामनाथ राजपुरे

पाणी आडवा व पाणी जिरवा अशा प्रकारची वल्गना शासनाच्या माध्यमातून केली जाते मात्र उन्हाळ्यामध्ये जे बंधाऱ्याचे खोलीकरण , रुंदीकरण व्हायला पाहिजे ते होताना दिसत नाहीत , दीड महिन्याच्या अंतरावर पाऊस काळ येत असल्याने गावातील छोटे-मोठे बंधाऱ्याचे खोलीकरण रुंदीकरण कामे होणे गरजेचे आहे , पावसाचे पडलेले पाणी हे बंधाऱ्याच्या माध्यमातून साठवून राहते व त्याचा परिणाम हा जवळपासच्या शेतकऱ्यांना होत असल्याने दुष्काळावर मात करायची असल्यास बंधाऱ्याचे रुंदीकरण व खोलीकरण होणे गरजेचे असल्याचे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती रामनाथजी राजपुरे यांनी म्हटले आहे ,
