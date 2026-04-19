इराण युद्ध केवळ एक नाटक? Kamala Harris यांचा मध्यपूर्वेतील संघर्षावरुन खळबळजनक दावा, Trump यांच्यावर गंभीर आरोप

Trump Malacca Strategy : ट्रम्प यांचा मलाक्कावरही डोळा? होर्मुझवरुन इराणशी तणावादरम्यान साधला मोठा डावा, इंडोनेशियासोबत मोठा करार
कमला हॅरिस (Kamala Harris) यांनी आरोप केला आहे की, इराणसोबत छेडलेले युद्ध हे केवळ एपस्टीन फाइल्स आणि सरकारच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवरुन जनतेचे लक्ष भरकटवण्यासाठी रचलेले षड्यंत्र आहे. मिशिगनमधील एका कार्यक्रमात बोलताना हॅरिस यांनी म्हटले की, ट्रम्प प्रशासन ऑपरेशन एपिक फ्युरी यांसारख्या लष्करी कारवायांचा वापर सरकारच्या अंतर्गत अपयश आणि वादग्रस्त एपस्टीन फाइल्स लपवण्यासाठी करत आहेत. अमेरिकन जनतेला हे युद्ध नको आहे, परंतु ट्रम्प केवळ स्वत:च्या राजकीय फायद्यासाठी देशाला संघर्षात ओढत असल्याचा दावा हॅरिस यांनी केला आहे.
हॅरिस यांनी असाही आरोप केला की, हे युद्ध इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांच्या सांगण्यावरुन होत आहे. नेतन्याहूंनी ट्रम्प यांना या युद्धात ओढल्याचा दावा केला आहे. यामुळे जागतिक राजनैतिक संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. सध्या या युद्धामुळे जगासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे अमेरिका एकटी पडत चालली असल्याचे हॅरिस यांनी म्हटले.
त्यांनी ट्रम्प सरकारवर टीका करत इतिहासातील सर्वात भ्रष्ट आणि अयोग्य सरकार संबोधले. त्यांच्या मते, ट्रम्प आंतरराष्ट्रीय नियमांना, करारांना पायदळी तुडवत आहेत. यामुळे इतर देशांची अमेरिकरती विश्वासार्हता कमी होत आहे. हॅरिस यांच्या मते, ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला, आरोग्य सेवा आणि महिलांच्या अधिकारांनाही पायदळी तुडवले आहे. अमेरिकन नागरिकांचे लक्ष सध्याच्या महागाई आणि आरोग्याच्या समस्यावरुन हटवण्यासाठीच युद्ध सुरु असल्याचे त्यांनी म्हटले.
सध्या अमेरिका इराणमध्ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ(Strait of Hormuz)वरुन मोठा वाद पेटला आहे. युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर इराणने होर्मुझचा मार्ग खुला केला होता. मात्र अमेरिकेने इराणी जहाजांची नाकेबंदी सुरुच ठेवल्याने हा मार्ग पुन्हा बंद झाला आहे. यामुळे जगावर महागाईचे संकट पुन्हा ओढावले आहे.
दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ! US Iran युद्धाआड चीनची मोठी खेळी; सुरु केली ‘ही’ गुप्त तयारी