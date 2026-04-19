Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • India S First Private Gold Mining Jonnagiri Project Is Ready To Launch In May 2026 In Kurnool Andhra Pradesh

भारत पुन्हा होणार ‘सुवर्ण पक्षी’, देशातील पहिला खासगी सुवर्णखाण प्रकल्प ‘जोन्नागिरी परियोजना’ लाँच होण्यास सज्ज

भारताची पहिली खाजगी क्षेत्रातील सोन्याची खाण मे महिन्यात सुरू होणार असून, जोन्नागिरी प्रकल्पाचे उद्घाटन होणार आहे. यामुळे सोन्याच्या आयातीवरील भारताचे अवलंबित्व कमी होईल.

Updated On: Apr 19, 2026 | 04:53 PM
भारतात मे महिन्यात सुरु होणार खासगी सोन्याची खाण (फोटो सौजन्य - iStock)

भारतात मे महिन्यात सुरु होणार खासगी सोन्याची खाण (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • मे महिन्यात लाँच होणार भारतातील सोन्याची पहिली खासगी खाण
  • पुन्हा भारत होणार सोन्याच्या आयातीत मोठा देश 
  • नक्की कसा असणार हा प्रकल्प 
भारत पुन्हा एकदा सुवर्ण पक्षी बनण्याच्या दिशेने वेगाने प्रगती करत आहे. भारत झपाट्याने विकसित होत आहे, आणि आता स्वातंत्र्यानंतर देशातील पहिल्या खाजगी सोन्याच्या खाणीचे उद्घाटन होणार आहे. जागतिक तेल आणि वायू संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी ही एक महत्त्वपूर्ण बातमी आहे. आंध्र प्रदेशातील कुर्नूल जिल्ह्यातील जोन्नागिरी सुवर्ण खाण प्रकल्प सुरू होण्यास सज्ज आहे.

इंग्रज येण्याआधी भारताला सुवर्णपक्षी म्हटले जायचे. मात्र नंतर सोन्याची वाताहतच होत गेली असं म्हटलं जातं. सध्या सोन्याचे भाव हे गगनाला भिडले आहेत आणि सामान्य माणसासाठी सोनं विकत घेणं हे एखाद्या स्वप्नाप्रमाणे झालं असल्याचं दिसून येत आहे. मात्र आता पुन्हा सोनं हे भारतातून मोठ्या प्रमाणात आयात होऊ शकतं. 

Akshaya Tritiya 2026: मात्र 1 रुपयामध्ये 24 कॅरेट Gold खरेदी करु शकता, काय करावं लागेल? जाणून घ्या सविस्तर

जोन्नागिरी प्रकल्प सुरू

  • हा प्रकल्प मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात कार्यान्वित होईल
  • सध्या खाणकाम चाचणी म्हणून सुरू आहे. चाचणी कालावधीत, उत्पादन सुरू होईपर्यंत व्यवस्थापन सर्व तपशिलांवर लक्ष ठेवून आहे
  • हा प्रकल्प कुर्नूल जिल्ह्यातील जोन्नागिरी, पागिदिराई आणि एर्रागुडी या गावांमध्ये ५९८ हेक्टरवर पसरलेला आहे
  • चाचणी दरम्यान या प्रकल्पातून अंदाजे ४० ते ६० किलोग्रॅम सोने आधीच काढण्यात आले आहे
  • या प्रकल्पाचे अधिकृत उद्घाटन २०२६ मध्ये आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांच्या हस्ते होण्याची अपेक्षा आहे
  • जिओमायसोर सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ही या प्रकल्पाची प्रमुख विकासक आणि संचालक आहे. थ्रिवेनी अर्थमूव्हर्स अँड इन्फ्रा आणि डेक्कन गोल्ड यांचीही या प्रकल्पात भागीदारी आहे
  • या क्षेत्राला ऐतिहासिक महत्त्वही आहे, कारण ब्रिटिश राजवटीत येथे खाणकाम केले जात होते आणि सम्राट अशोकाच्या काळापासून किंवा त्याही पूर्वीपासून येथे सोन्याच्या खाणी अस्तित्वात असल्याचे पुरावे आहेत 
  • देशाच्या आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जाते, कारण यामुळे खाणकाम क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल
  • तेलानंतर सोने हा दुसरा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे.
भारत हा सोन्याची आयात करणारा देश होऊ शकतो 

भारत सर्वाधिक तेलाची आयात करतो, त्यानंतर सोन्याचा क्रमांक लागतो, जी अंदाजे वार्षिक ८०० ते १००० टन असते. या मोठ्या आयातीमुळे परकीय चलन साठ्यावर परिणाम होतो. आता भारतात मोठ्या प्रमाणावर सोन्याच्या खाणकामास सुरुवात होणार असल्याने, सोन्याच्या आयातीवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. २००० साली कोलार गोल्ड फील्ड्स बंद झाल्यापासून सोन्याच्या आयातीत आणखी वाढ झाली आहे.

Middle Class साठी अक्षय तृतीयाचा स्पेशल ‘Budget Plan’, Loan न घेता अशी खरेदी करा Gold Jwellary

क्षमता काय आहे?

पहिल्या वर्षी उत्पादन प्रति वर्ष ४००-५०० किलोग्रॅम असण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, पुढील काही वर्षांत उत्पादन क्षमता १,००० किलोग्रॅमपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. आता पुढील १५ वर्षांसाठी प्रति वर्ष १,००० किलोग्रॅम सोन्याच्या क्षमतेने कार्यरत राहण्याची अपेक्षा आहे.

Web Title: India s first private gold mining jonnagiri project is ready to launch in may 2026 in kurnool andhra pradesh

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 04:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bank of India FD Rates: कमाईची मोठी संधी! बँक ऑफ इंडियाचे नवे FD दर जाहीर , जाणून घ्या किती होईल फायदा
1

Bank of India FD Rates: कमाईची मोठी संधी! बँक ऑफ इंडियाचे नवे FD दर जाहीर , जाणून घ्या किती होईल फायदा

भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला
2

भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला

Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा
3

Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?
4

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM