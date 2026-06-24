AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पारनेर येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार निलेश लंके यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य ‘जनआक्रोश मोर्चा’ काढण्यात आला. पारनेर तहसील कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या या मोर्चात शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या वेळी आंदोलनकर्त्यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला. यावेळी शेतकऱ्यांना तातडीने आणि संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी, पीक विमा मिळण्यात येणाऱ्या जाचक अटी त्वरित रद्द करण्यात याव्यात, शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य आणि हमीभाव मिळाला पाहिजे यासह विविध मागण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला…
शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पारनेर येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार निलेश लंके यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य ‘जनआक्रोश मोर्चा’ काढण्यात आला. पारनेर तहसील कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या या मोर्चात शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या वेळी आंदोलनकर्त्यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला. यावेळी शेतकऱ्यांना तातडीने आणि संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी, पीक विमा मिळण्यात येणाऱ्या जाचक अटी त्वरित रद्द करण्यात याव्यात, शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य आणि हमीभाव मिळाला पाहिजे यासह विविध मागण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला…