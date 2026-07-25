शनिवार, 25 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Videos »
  • Ahilyanagar Mp Nilesh Lanke Issues A Stern Warningthose Who Play With Students Futures Will Certainly Be Held Accountable

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Updated On: Jul 25, 2026 | 03:22 PM IST
जाहिरात
सारांश

NEET-UG 2026 परीक्षेतील घोटाळा, पेपर लीक आणि शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराविरोधात अहिल्यानगरमध्ये आज विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी भव्य 'जनआक्रोश मोर्चा' पार पडला.

Follow Us:
विस्तार

 

NEET-UG 2026 परीक्षेतील घोटाळा, पेपर लीक आणि शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराविरोधात अहिल्यानगरमध्ये आज विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी भव्य ‘जनआक्रोश मोर्चा’ पार पडला. खासदार डॉ. निलेशजी लंके यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या धडक मोर्चात हजारो विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, डॉक्टर आणि नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. “विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्यांना जाब विचारणारच,” असा आक्रमक पवित्रा आंदोलकांनी या वेळी घेतला.

Follow Us:
विस्तार

 

NEET-UG 2026 परीक्षेतील घोटाळा, पेपर लीक आणि शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराविरोधात अहिल्यानगरमध्ये आज विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी भव्य ‘जनआक्रोश मोर्चा’ पार पडला. खासदार डॉ. निलेशजी लंके यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या धडक मोर्चात हजारो विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, डॉक्टर आणि नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. “विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्यांना जाब विचारणारच,” असा आक्रमक पवित्रा आंदोलकांनी या वेळी घेतला.

Web Title: Ahilyanagar mp nilesh lanke issues a stern warningthose who play with students futures will certainly be held accountable

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 25, 2026 | 03:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी
1

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Farmers News : शेतकऱ्यांसमोर दुहेरी संकट; मका-तुरीची विक्रमी पेरणी, मात्र पावसाची दांडी ठरतेय चिंतेचे कारण!
2

Farmers News : शेतकऱ्यांसमोर दुहेरी संकट; मका-तुरीची विक्रमी पेरणी, मात्र पावसाची दांडी ठरतेय चिंतेचे कारण!

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप
3

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Ahilyanagar News: श्रीरामपूरमध्ये शेतकरी संघटनेचा मोठा विजय; आंदोलनाचा खटला अखेर मागे
4

Ahilyanagar News: श्रीरामपूरमध्ये शेतकरी संघटनेचा मोठा विजय; आंदोलनाचा खटला अखेर मागे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
NagpurCity:लीजसाठी व्हीएचए ची आयुक्तांकडे धाव,अहवालावर प्रश्नचिन्ह..

NagpurCity:लीजसाठी व्हीएचए ची आयुक्तांकडे धाव,अहवालावर प्रश्नचिन्ह..

Jul 25, 2026 | 03:16 PM
FIH Youth Hockey 5s : भारताचा हॉकीमध्ये पाकिस्तानवर ‘स्ट्राईक’; मोठ्या फरकाने मिळवत कायम ठेवली विजयी मालिका

FIH Youth Hockey 5s : भारताचा हॉकीमध्ये पाकिस्तानवर ‘स्ट्राईक’; मोठ्या फरकाने मिळवत कायम ठेवली विजयी मालिका

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Number Plates: तुमच्या गाडीची नंबर प्लेट कोणत्या रंगाची? त्यामागचं रहस्य जाणून घ्या!

Number Plates: तुमच्या गाडीची नंबर प्लेट कोणत्या रंगाची? त्यामागचं रहस्य जाणून घ्या!

Jul 25, 2026 | 03:13 PM
NTA Revenue: शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यादरम्यान एनटीएच्या कमाईची समोर आलेली आकडेवारी पहा एका क्लिकवर..

NTA Revenue: शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यादरम्यान एनटीएच्या कमाईची समोर आलेली आकडेवारी पहा एका क्लिकवर..

Jul 25, 2026 | 03:13 PM
Pakistan Floods: लियाकतपूर क्षणार्धात गेले पाण्याखाली, चिनाब नदीचे रौद्ररूप; पाकिस्तानात पुराचे थैमान, भारताने नाही ‘सोडले पाणी’

Pakistan Floods: लियाकतपूर क्षणार्धात गेले पाण्याखाली, चिनाब नदीचे रौद्ररूप; पाकिस्तानात पुराचे थैमान, भारताने नाही ‘सोडले पाणी’

Jul 25, 2026 | 03:11 PM
Chandrapur News: पहिल्याच पावसात राजुरा सर्व्हिस रोडची दुरवस्था; खड्ड्यांमुळे अपघाताचा धोका वाढला

Chandrapur News: पहिल्याच पावसात राजुरा सर्व्हिस रोडची दुरवस्था; खड्ड्यांमुळे अपघाताचा धोका वाढला

Jul 25, 2026 | 03:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा