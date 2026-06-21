सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वाऱ्यासारख्या व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये खासदार निलेश लंके यांचा एक वेगळाच रांगडा आणि धाडसी अंदाज पाहायला मिळत आहे. व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की, निलेश लंके यांच्या हातात एक जाड दोरी आहे, ज्या दोरीचे दुसरे टोक थेट एका अवाढव्य वाघाच्या गळ्यात बांधलेले आहे. हा वाघ अत्यंत डौलात आणि डामडौलात पुढे सरकत आहे, तर खासदार लंके अत्यंत सावधगिरीने आणि आत्मविश्वासाने त्याच्या मागे चालत आहेत.
View this post on Instagram
व्हिडिओच्या एका भागात जेव्हा वाघ एका ठिकाणी थांबतो, तेव्हा निलेश लंके थेट त्याच्या समोर जातात आणि काही क्षणांसाठी त्या खूंखार वाघाच्या डोळ्यात डोळे घालून पाहतात. हा थरार कॅमेऱ्यात कैद झाला असून नेटकऱ्यांचे याने लक्ष वेधले आहे.
Nagesh Patil Asthikar: ‘शिवसेनेतून शिवसेनेतच गेलोय, विचारधारा…’, नागेश पाटील आष्टीकरांनी फुटीमागचं खरं कारण केलं जाहीर
सध्याच्या अत्यंत संवेदनशील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर खासदार निलेश लंके यांचा हा व्हीडिओ समोर आल्याने अनेक राजकीय संकेत काढले जात आहेत. महायुतीकडून उबाठा गटाला खिंडार पाडण्यासाठी ‘ऑपरेशन टायगर’ची चर्चा सुरू असताना, शरद पवारांचे कट्टर समर्थक आणि आक्रमक नेते म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या निलेश लंकेंचा हा स्टंट केवळ एक योगायोग आहे की त्यामागे काही सुनियोजित प्रतिकात्मक राजकीय संदेश आहे, यावर आता राजकीय विश्लेषकांमध्ये मोठी चर्चा रंगली आहे.
काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते, उद्धव ठाकरे गटात मलेली खळबळ आणि ‘ऑपरेशन टायगर’च्या वृत्तावर हा एक प्रकारचा टोमणा आहे. सोशल मीडियावरील कार्यकर्त्यांच्या दाव्यानुसार, या व्हिडिओच्या माध्यमातून विरोधकांना असा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे की, “असली टायगर कोणासोबत आहे आणि त्याच्यावर कोणाचे नियंत्रण आहे, हे यावरून स्पष्ट होते.” हा व्हिडिओ नेमका कोणत्या ठिकाणचा आहे, निलेश लंके कोणत्या प्राणीसंग्रहालयात किंवा सफारीत गेले होते आणि तो कधी चित्रित करण्यात आला, याबाबतची अधिकृत माहिती अजून समोर आलेली नाही. परंतु, ठाकरे गटाच्या खासदारांच्या बंडखोरीच्या बातम्यांमध्ये निलेश लंकेंच्या या “ओरिजनल ऑपरेशन टायगर”ने संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
ओमराजेंना परत आणण्यासाठी हालचाली? संजय राऊत अचानक राज ठाकरेंच्या भेटीला; राजकीय चर्चांना उधाण