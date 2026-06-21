Stunt Video : रिल बनवण्याचं हे कसलं वेड? चिमुकल्याला मुलाला घेऊन तरुणाचा जीवघेणा स्टंट; VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले…

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व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक चिमुकला हातात तिरंगा घेऊन बाल्कनीच्या कठड्यावर उभा आहे. तो खाली पाहत असून खाली एक तरुण दोन्ही हात पसरुन उभा आहे. काही सेंकद दोघेही एकमेकांकडे पाहतात आणि अचानक मुलगा बाल्कनीतून खाली उडी घेतो. खाली उभी असलेली व्यक्ती त्याला चेंडूसारखी पकडते. परंतु बाळाचा चुकूनही तोल गेला असता किंवा पकडताना बाळ हातातून घसरले असते तर त्याला गंभीर दुखापत झाली असती. या थरारानंतर तरुण बाळाला दोन वेळा हवेत उडवतो आणि नंतर कॅमेराकडे बघत आनंद व्यक्त करतात.
व्हायरल व्हिडिओ
आज के समय वायरल होने का ऐसा चस्का लगा है कि इंसान इसके लिए हर कुछ दांव पर लगाने से बाज नहीं आ रहा है. अब इस माणस को ही देख लो बेटे को बालकनी से कूदा कर वायरल होने की पिपासा को कैसे शांत कर रहा है. pic.twitter.com/XKkmE1bdy0 — Balmukund Joshi (@balmukundjoshi) June 19, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @balmukundjoshi या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. तरुणाच्या बेजबाबदारपणावर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेत अशा पालकांना शिक्षा दिली पाहिजे असे म्हटले आहे. एका नेटकऱ्याने हा एक मानसिक आजार बनत चालला असल्याचे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने याव्यक्तीवर कडक करवाई करा असे म्हटले आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.