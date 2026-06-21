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Stunt Video : रिल बनवण्याचं हे कसलं वेड? चिमुकल्याला मुलाला घेऊन तरुणाचा जीवघेणा स्टंट; VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले…

Updated On: Jun 21, 2026 | 07:20 PM IST
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सारांश

Stunt Video : सोशल मीडियावर प्रसिद्ध मिळवण्याच्या नादात लोक अलीकडे कोणत्याही थराला जात आहेत. आपला आणि आपल्या लोकांचा जीव धोक्यात घालत आहेत. सध्या असाच एक धोकादायक व्हिडिओ व्हायरल होत असून एका बापानेच आपल्या मुलाचा जीव धोक्यात घातला असल्याचा दावा केला जात आहे.

Stunt Video

Stunt Video : रिल बनवण्याचं हे कसलं वेड? चिमुकल्याला मुलाला घेऊन तरुणाचा जीवघेणा स्टंट; VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले... (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • रिल बनवण्याचं हे कसलं वेड?
  • पोटच्या गोळ्यासोबत बापाने केला जीवघेणा स्टंट
  • VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले…
Stunt Video Viral : सोशल मीडियावर लाईक्स, व्ह्यूज आणि फॉलोवर्स मिळवण्याच्या नादात लोक कोणत्याही थराला जाऊ शकता. याचे एक जिंवत आणि धक्कादायक उदाहरण समोर आले आहे. केवळ एका रिलसाठी एका तरुणाने चिमुकल्याचा जीव धोक्यात घातल्याची घटना समोर आली आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओनुसार, तरुणाने रिल बनवण्याठी चिमुकल्याला उंचावरुन उडी मारण्यास सांगितले आहे. हा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

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नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक चिमुकला हातात तिरंगा घेऊन बाल्कनीच्या कठड्यावर उभा आहे. तो खाली पाहत असून खाली एक तरुण दोन्ही हात पसरुन उभा आहे. काही सेंकद दोघेही एकमेकांकडे पाहतात आणि अचानक मुलगा बाल्कनीतून खाली उडी घेतो. खाली उभी असलेली व्यक्ती त्याला चेंडूसारखी पकडते. परंतु बाळाचा चुकूनही तोल गेला असता किंवा पकडताना बाळ हातातून घसरले असते तर त्याला गंभीर दुखापत झाली असती. या थरारानंतर तरुण बाळाला दोन वेळा हवेत उडवतो आणि नंतर कॅमेराकडे बघत आनंद व्यक्त करतात.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @balmukundjoshi या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. तरुणाच्या बेजबाबदारपणावर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेत अशा पालकांना शिक्षा दिली पाहिजे असे म्हटले आहे. एका नेटकऱ्याने हा एक मानसिक आजार बनत चालला असल्याचे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने याव्यक्तीवर कडक करवाई करा असे म्हटले आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Father performs dangerous stunt with child video viral

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Published On: Jun 21, 2026 | 07:20 PM

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